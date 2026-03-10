ΝΕΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών!

Την κάθετη αντίθεσή τους στην εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή εκφράζουν φαντάροι που υπηρετούν τη θητεία τους αυτό το διάστημα σε διάφορες μονάδες σε όλη τη χώρα. Οι φαντάροι, στις επιστολές τους που δημοσιεύει ο «Ριζοσπάστης», τονίζουν πως η παρουσία ελληνικών στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού εκτός συνόρων δεν αποτελεί παράγοντα προστασίας της χώρας αλλά αύξησης του κινδύνου.

Παρατίθενται ορισμένες από τις επιστολές των στρατευμένων:

***

Πρόταση Φαντάρου

Μετά τον βομβαρδισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ο πόλεμος κλιμακώνεται επικίνδυνα ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στην περιοχή μας.

Δεν χωρά καμιά αδιαφορία, κανένας εφησυχασμός, καμία αναμονή.

Οι καπνοί του πολέμου σκέπασαν τη γειτονιά μας, έφτασαν στα σύνορά μας. Ο λαός μας ήδη είναι στο μάτι του κυκλώνα.

Οι βάσεις των Αμερικάνων, στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα και αλλού μετατρέπουν τη χώρα μας σε πολεμικό στόχο.

Γι' αυτό απαιτούμε να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι ξένες βάσεις.

Να σταματήσει να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο η χώρα μας στον πόλεμο.

Η παραχώρηση αεροδρομίων, λιμανιών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμών για να εξυπηρετήσουν τα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισραήλ, σε βάρος άλλων λαών, αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για τον λαό και τη χώρα μας.

Απαιτούμε:

Να επιστρέψουν οι φρεγάτες, τα F-16, οι συστοιχίες Patriot, μαζί με τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που επιχειρούν εκτός συνόρων και να σταματήσει κάθε συμμετοχή στον πόλεμο.

Καμιά εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού τους, εντός ή και εκτός Ελλάδας στον πόλεμο, μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Ο πόλεμος ήδη αξιοποιείται από τα μονοπώλια, το καπιταλιστικό σύστημα για την αύξηση των κερδών τους, την αισχροκέρδεια, εκτοξεύοντας κι άλλο την ακρίβεια, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον λαό και ιδιαίτερα σε εμάς που υπηρετούμε τη θητεία μας.

Γι' αυτούς τους λόγους προτείνω εμείς οι φαντάροι σε κάθε νομό που υπηρετούμε να συγκροτούμε κοινή επιτροπή, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που γεννά αυτός ο καταστροφικός πόλεμος, που είναι πλέον πρόβλημα ζωής για εμάς και τις οικογένειές μας. Είναι ανάγκη σε όλους τους νομούς και τα στρατόπεδα να συγκροτούμε επιτροπές. Νομίζω ότι όλοι οι φαντάροι το αισθανόμαστε ως καθήκον μας και έναν τρόπο που θα ανταποκρινόμαστε και θα υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας.

Επιπλέον ως επιτροπή πρέπει να ζητάμε καθημερινή ενημέρωση επίσημα από τις διοικήσεις για την εξέλιξη του πολέμου. Να ζητάμε επίσης να κλείσουν οι ξένες βάσεις για να μην είμαστε στόχος.

Νομίζω ότι χρειάζεται να στηριχθεί από όλους τους φαντάρους η συγκρότηση της επιτροπής με τα αιτήματα που προτείνονται.

Στρατιώτης Πεζικού ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

640 Μ/Κ ΤΟ, Σουφλί Εβρου

***

Οι νέοι στρατευμένοι παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις κρίσιμες εξελίξεις που έχουν ακολουθήσει μετά την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν. Η χώρα εμπλέκεται και σε αυτό τον πόλεμο, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να πείσει για το αντίθετο τον ελληνικό λαό. (...) Η φωτιά του πολέμου φτάνει όλο και σε περισσότερες χώρες, απειλείται η Κύπρος. Η κυβέρνηση μιλά για «ιστορικές μέρες», δηλώνοντας περήφανη για συμμαχίες που βάζουν τον λαό στο στόχαστρο. Η χώρα μπλέκεται σε αυτό το μακελειό γιατί αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών των ενεργειακών και άλλων ομίλων. Η στάση που πρέπει να κρατήσουν οι φαντάροι και οι στρατιωτικοί είναι να παλέψουν μαζί με τον λαό για να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι ΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα. Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της χώρας! Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!

Στρατιώτης (ΠΖ) Παπαγεωργίου Μάνος 239 Μ/Κ ΤΕ Μυτιληνιοί Σάμος

***

Τη στιγμή που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος γενικεύεται στη Μέση Ανατολή με αφορμή την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, επιχειρείται να καλλιεργηθεί από όλα τα κρατικά επιτελεία ο εφησυχασμός και η υποτίμηση αυτής της απρόβλεπτης και επικίνδυνης κατάστασης που εξελίσσεται σε βάρος των λαών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, λόγω της εμπλοκής της χώρας σε αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς με κάθε δυνατό τρόπο . (...) Επειδή αγγίζει τα όρια της παράνοιας να παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση την εξέλιξη του ιμπεριαλιστικού και άδικου πολέμου για τους λαούς, λες και πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν θα περιμένουμε πότε θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι σε ζωντανή μετάδοση. Και για να μη συμβεί αυτό χρειάζεται τώρα να κλείσουν οι βάσεις - ορμητήρια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μαγνήτη αντιποίνων. Καμία συμμετοχή του ελληνικού στρατού σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, να γυρίσουν όλοι οι Ελληνες στρατιωτικοί από αποστολές του εξωτερικού και από τις πετρελαιοπηγές των σεΐχηδων της Σαουδικής Αραβίας που έγιναν στόχος επίθεσης.

ΔΕΥ ΑΜΑΔ Τούντας Μάριος, 130 ΣΜ Λήμνος

***

Η πρόσφατη επίθεση στη βρετανική βάση στην Κύπρο, τα μέτρα που λαμβάνονται στη Σούδα και αλλού που υπάρχουν αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις όπως στην Αλεξανδρούπολη, είναι ακόμα ένα αποδεικτικό στοιχείο του ότι αυτές οι «σφηκοφωλιές» του πολέμου δεν έχουν καμιά θέση στη χώρα μας και πουθενά, αποτελούν μαγνήτη αντιποίνων και δεν προσφέρουν καμιά προστασία στον λαό μας. (...) Σε όλη την εκρηκτική κατάσταση που ζούμε, οι στρατευμένοι και όλος ο λαός πρέπει να δώσουμε απάντηση. Δημιουργούμε επιτροπές στρατευμένων σε κάθε στρατόπεδο και παλεύουμε να γυρίσει πίσω όλο το στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκεται εκτός συνόρων. Να κλείσουν βάσεις του θανάτου στην Ελλάδα και παντού. Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν θα γίνουμε κρέας στη μηχανή του πολέμου τους. Καμιά συνεργασία με ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ισραήλ.

Η μόνη μας συνεργασία είναι η αλληλεγγύη με τους λαούς.

ΣΤΡ (ΠΒ) Κατσάνος Κωνσταντίνος, Ρίζια Εβρου