ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Προκλητική ομοφωνία στην εγκληματική εμπλοκή στο μακελειό του πολέμου

2026 The Associated Press. All

Ολο και πιο φανερή γίνεται μέρα με τη μέρα η προκλητική ομοφωνία όλων των αστικών κομμάτων στην εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στο μακελειό του πολέμου, με την ακόμα πιο προκλητική προσπάθεια αυτή να παρουσιαστεί ως «εθνική» και «αυτονόητη» υπόθεση.

Ετσι μετά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιπούς της βολικής αντιπολίτευσης που έσπευσαν όλες τις προηγούμενες ημέρες να υπερασπιστούν την «εθνική» γραμμή της συμμετοχής στον πόλεμο, με το πρόσχημα της προστασίας της Κύπρου, ήταν η σειρά του Αλ. Τσίπρα το Σαββατοκύριακο από την Κοζάνη να καταθέσει και πάλι τα ΝΑΤΟικά διαπιστευτήρια του, δίνοντας τη στήριξή του στην κυβέρνηση όσον αφορά τις ΝΑΤΟικές αποστολές που αναλαμβάνει, μπλέκοντας τη χώρα πιο βαθιά στον πόλεμο. Ετσι χαρακτήρισε «αυτονόητη» τη ΝΑΤΟική αποστολή για την υποστήριξη ΝΑΤΟικών υποδομών στην Κύπρο, αποδεχόμενος έως και το πρόσχημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι πρόκειται δήθεν για «αμυντική στήριξη». Ενώ χαιρέτισε και την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο, που θυμίζουμε ότι επίσης πρόκειται για απόφαση παρμένη με γνώμονα την αμυντική προστασία της βάσης της Σούδας, όπως και των αμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή.

Και κατόπιν αυτών είπε πως «κόκκινη γραμμή είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που μπορεί να θέσουν τη χώρα σε άμεσο κίνδυνο», ενώ την ίδια στιγμή κόμπαζε πως «εμείς αναβαθμίσαμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά δεν δώσαμε λευκές επιταγές όπως κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη». Προφανώς κατά τον Τσίπρα οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις που επί ημερών του πολλαπλασιάστηκαν (με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να προετοιμάζει και την περιβόητη συμφωνία που η κυβέρνηση της ΝΔ έφερε για ψήφιση στη Βουλή το 2020), είναι «ορμητήρια ειρήνης και φιλίας των λαών», ενώ καθόλου δεν συμμετέχουν και στο σημερινό νέο μακελειό... Στην επόμενη φάση βέβαια φανέρωσε και τον πραγματικό «φιλειρηνικό» καημό του, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παραχώρησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις επ' αόριστον χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα για τη χώρα. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρχει η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας αλλά με τα κατάλληλα ανταλλάγματα.

Το ίδιο εύγλωττα και όσα δεν είπε: Κατά «διαβολικά καλή» σύμπτωση... δεν αναφέρθηκε ούτε στην αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, ούτε στην αποστολή Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό των ΕΔ στη Σαουδική Αραβία, ούτε στο ενδεχόμενο αποστολής ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Γάζα... Και τι έμεινε ως «αντιπολίτευση» από την ομιλία Τσίπρα; Κάτι ευχολόγια για το «διεθνές δίκαιο», κάτι λογοτεχνικές αναφορές στην «Αγρια Δύση» που ήταν ήρεμη μάλλον όταν ο ίδιος έσφιγγε το χέρι του Τραμπ και οι γνωστές αυταπάτες ότι το σύστημα του καπιταλιστικού κέρδους, με τους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις και τους πολέμους, μπορεί να γίνει «παιδική χαρά» ευημερίας και ασφάλειας για τους λαούς!

Το ίδιο άθλιο παιχνίδι στο μεταξύ παίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού πρώτα έσπευσε να χαιρετίσει την αποστολή φρεγατών και F-16 για τα ΝΑΤΟικά σχέδια, τώρα «προειδοποιεί» την κυβέρνηση... να μην τολμήσει να εμπλακεί στον πόλεμο!

Ετσι ο Σ. Φάμελλος φτάνει να ζητά ρητή δήλωση από την κυβέρνηση «ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό τον πόλεμο, ο οποίος παραβιάζει κάθε κανόνα Διεθνούς Δικαίου» και να μην γίνει καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας μας, που στο μεταξύ έχουν υπογράψει και όλες τις συμφωνίες για τη μετατροπή τους σε ευρωατλαντικά ορμητήρια. Και αμέσως μετά, σε ρόλο λαγού για τη διαμόρφωση συνθηκών νομιμοποίησης των εγκλημάτων των ΗΠΑ - Ισραήλ, απαίτησε «από κοινού διαμόρφωση της εθνικής γραμμής». «Δεν πρέπει η χώρα να τοποθετηθεί θεσμικά και να διαμορφωθεί εθνική γραμμή;», αναρωτήθηκε και στη συνέχεια ξεδιπλώνοντας τις δικές του αρετές στην εξασφάλιση της αντιλαϊκής συναίνεσης απαίτησε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, προεξοφλώντας κιόλας ότι «κανείς δεν θα έβαζε θέμα μη στήριξης της Κύπρου», δηλαδή της ΝΑΤΟικής αποστολής.

Την ίδια ώρα, μετά και την «προσυπογραφή» της εμπλοκής από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του κόμματος σπεύδουν να προσυπογράψουν τους ευρωατλαντικούς πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς, με αστειότητες περί «μη εμπλοκής». Ετσι η Αννα Διαμαντοπούλου σε δηλώσεις της ανέφερε ότι «θεωρούμε το ότι πήγε πρώτη η Ελλάδα και ο "Κίμων" εκεί είναι μια θετική κίνηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται συνεχώς από τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί, ότι δεν θα δώσει για πολεμικούς λόγους τις δικές της βάσεις και ότι η θέση μας εκεί είναι καθαρά αμυντική», την ώρα που εντάσσεται στα σχέδια ΗΠΑ - Ισραήλ που μακελεύουν τους λαούς στη Μ. Ανατολή.

Ενώ ο Χάρης Δούκας διάλεγε να κάνει «σημαία» την ξεφτισμένη μέσα σε λίγες μέρες στάση της ισπανικής κυβέρνησης και του Π. Σάντσεθ προσωπικά, με τον ψευδή ισχυρισμό ότι αρνήθηκε διευκολύνσεις στις ΗΠΑ, την ώρα που στην Ισπανία εκατοντάδες εκατομμύρια ρίχνονται για αναβάθμιση και επέκταση των ΝΑΤΟικών βάσεων, ενώ η φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» καταπλέει στην Κύπρο. Ισως βέβαια ακριβώς αυτά να είχε στο μυαλό του όταν καλούσε «στον δρόμο του Σάντσεθ»...