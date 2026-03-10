Τρίτη 10 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 3
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Οι ... κουρσάροι και οι «θρυλικές επιχειρηματικές κινήσεις»

Περίσσεψαν τις τελευταίες μέρες κάτι χυδαία ρεπορτάζ - ξέπλυμα για τους κουρσάρους ...εφοπλιστές και τις «θρυλικές» επιχειρηματικές τους κινήσεις. Για τους δαιμόνιους επιχειρηματίες που «παίρνουν τα ρίσκα» και που δεν τους σταματάνε οι βόμβες.

Ενας απ' αυτούς και ο Προκοπίου, που διαφημίζεται από χθες για τον «κινηματογραφικό διάπλου» που τάχα ο ίδιος ...κατάφερε από τα Στενά του Ορμούζ, παίζοντας δηλαδή τις ζωές των ναυτεργατών κορόνα - γράμματα. Βέβαια, ο συγκεκριμένος κανένα ρίσκο δεν πήρε. Οπως και όλοι από το σινάφι του είναι αραγμένος σε κάποια από τις πολυτελείς θαλαμηγούς του και δίνει «παραγγελιές» στους ναυτεργάτες να περνάνε μέσα από φωτιά και σίδερο στον Περσικό Κόλπο. Οπως γράφτηκε λοιπόν σε ντροπιαστικά ρεπορτάζ που τον αποθεώνουν, το τάνκερ του («Shenlong»), φορτωμένο με αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, έκανε τελικά την κίνηση, και κλείνοντας τους πομπούς του πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό δεν είναι "επιχειρηματική τόλμη". Είναι συνειδητή έκθεση των πληρωμάτων σε πολεμικές συγκρούσεις, προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη των εφοπλιστών», καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», απαιτώντας «να σταματήσει η αποστολή πληρωμάτων σε εμπόλεμες περιοχές».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ζητάνε υπογραφές από τους ναυτεργάτες ότι πάνε «με δική τους ευθύνη» στο μακελειό
Οι συμφωνίες του πολέμου «δοκιμάζονται στην πράξη»...
«Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός!»
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο γίνεται για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου
Τώρα είναι η ώρα οι νέοι να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο
Προκλητική ομοφωνία στην εγκληματική εμπλοκή στο μακελειό του πολέμου
Το «εθνικό συμφέρον» των καπιταλιστών: Ο όλεθρος, οι πόλεμοι και η σφαγή λαών!
Κλιμάκωση των εγκληματικών επιθέσεων από ΗΠΑ - Ισραήλ ψάχνοντας την «τελική νίκη»
 «Φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου και τους ανταγωνισμούς για την Ενέργεια
Η Βρετανία εξετάζει να αναπτύξει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή
Να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί από την Ελλάδα
Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών!
Κύπρος: Κρίκος στην αλυσίδα του ευρωΝΑΤΟικού συστήματος ανταγωνισμών
Η Ευρώπη κορυφαίος αγοραστής όπλων
Μαχητική κινητοποίηση στην πύλη της ΝΑΤΟικής βάσης
 Ξεκίνησε χτες στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ
 Οι εφοπλιστές να πάνε να δουλέψουν μόνοι τους τα βαπόρια στις πολεμικές περιοχές
 Σηματοδότησε την παραπέρα πολεμική εμπλοκή στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου
 Μια άλλη 8η Μάρτη...
 Στον τόπο όπου η ΝΑΤΟική «ειρήνη» ξεμπροστιάζεται εδώ και 52 χρόνια...
 Να δυναμώσει ο αγώνας για να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου
 Βαριές οι επιπτώσεις στα λαϊκά νοκοκυριά, στα σκαριά νέα «πακέτα» για τους ομίλους
 Εκατοντάδες οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ
Μαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση κατά του Ιράν
 Συνεχής η αύξηση των θυμάτων από επιθέσεις στη Γάζα
 Να απελευθερωθούν άμεσα οι κομμουνιστές που συνέλαβαν οι ιορδανικές αρχές
 Φέρεται να παρέχει στο Ιράν στρατιωτικές πληροφορίες
 Συλλαλητήριο την Πέμπτη 12/3
Ανάρτηση πανό ενάντια στην πολεμική εμπλοκή
 Κινητοποιήσεις Εργατικών Κέντρων
 Ο κυπριακός λαός έχει πικρή γεύση από ΝΑΤΟικές «βοήθειες»
 Πρώτη η σοσιαλδημοκρατική συμμαχία
 Εκρήξεις σε συναγωγή και αμερικανική πρεσβεία
 Νικητές οι Πράσινοι στη Βάδη - Βυρτεμβέργη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ