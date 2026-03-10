Οι ... κουρσάροι και οι «θρυλικές επιχειρηματικές κινήσεις»

Περίσσεψαν τις τελευταίες μέρες κάτι χυδαία ρεπορτάζ - ξέπλυμα για τους κουρσάρους ...εφοπλιστές και τις «θρυλικές» επιχειρηματικές τους κινήσεις. Για τους δαιμόνιους επιχειρηματίες που «παίρνουν τα ρίσκα» και που δεν τους σταματάνε οι βόμβες.

Ενας απ' αυτούς και ο Προκοπίου, που διαφημίζεται από χθες για τον «κινηματογραφικό διάπλου» που τάχα ο ίδιος ...κατάφερε από τα Στενά του Ορμούζ, παίζοντας δηλαδή τις ζωές των ναυτεργατών κορόνα - γράμματα. Βέβαια, ο συγκεκριμένος κανένα ρίσκο δεν πήρε. Οπως και όλοι από το σινάφι του είναι αραγμένος σε κάποια από τις πολυτελείς θαλαμηγούς του και δίνει «παραγγελιές» στους ναυτεργάτες να περνάνε μέσα από φωτιά και σίδερο στον Περσικό Κόλπο. Οπως γράφτηκε λοιπόν σε ντροπιαστικά ρεπορτάζ που τον αποθεώνουν, το τάνκερ του («Shenlong»), φορτωμένο με αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, έκανε τελικά την κίνηση, και κλείνοντας τους πομπούς του πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό δεν είναι "επιχειρηματική τόλμη". Είναι συνειδητή έκθεση των πληρωμάτων σε πολεμικές συγκρούσεις, προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη των εφοπλιστών», καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», απαιτώντας «να σταματήσει η αποστολή πληρωμάτων σε εμπόλεμες περιοχές».