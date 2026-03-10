ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο γίνεται για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τις αποφάσεις και για τη συμμετοχή της

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕέδωσε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Newsbomb» και την δημοσιογράφο Ολγα Τρέμη, την οποία παραθέτουμε:

- Ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και, φυσικά, θα ξεκινήσουμε από το Ιράν και από μια επιμέρους πτυχή του θέματος μεν, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί συνδέεται με την ασφάλεια της χώρας. Επιμένετε στην ορθότητα της πληροφορίας σας ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που εκτοξεύτηκαν - νομίζω ήταν την τρίτη μέρα της επιχείρησης αυτής, της πολεμικής επιχείρησης - είχαν στόχο τη βάση της Σούδας. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας λέει άλλο, λέει ότι αυτό δεν προκύπτει από την παρακολούθηση της τροχιάς οποιουδήποτε συστήματος που ξεκινάει από τον Λίβανο και συγκεκριμένα από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ. Εσείς όμως επιμένετε. Γιατί;

- Η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτήν τη μεγάλη εμπλοκή που έχει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, απ' ό,τι φαίνεται έχει πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο της ως συμμετέχουσα σε αυτόν τον πόλεμο. Βεβαίως πιστεύω ότι ακολουθεί τη γνωστή προπαγάνδα του πολέμου και κανείς δεν μπορεί να της έχει εμπιστοσύνη. Εμείς ως ΚΚΕ το λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό, το έχουμε πει και στη Βουλή, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση για τις αποφάσεις της και για τη συμμετοχή της.





- Αυτό που είπε, αυτό που υποτίθεται απάντησε η κυβέρνηση δεν ήταν ουσιαστικά απάντηση, κατά την άποψή μας, και πολιτικά αν το δει κανείς, επιβεβαίωσε αυτά που είπαμε δημόσια, ενημερώνοντας τον ελληνικό λαό. Προς Θεού, δεν υπήρχε κανένας λόγος να δημιουργήσουμε καμιά ανησυχία, όμως είναι υπαρκτό το ζήτημα αυτό. Η κυβέρνηση δεν απάντησε επί της ουσίας.

- Λέτε ότι η απάντησή της είναι επιβεβαίωση;

- Αυτό λέω. Την πληροφορία αυτή την είχε και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση ήταν ενήμερη ότι drone πιθανόν κατευθυνόταν προς τη Σούδα, γι' αυτό και υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας...

- Αυτό που λέτε είναι εκτίμηση...

- Οχι, όλα αυτά είναι και γεγονότα, δεν είναι μόνο πληροφόρηση, είναι γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν αυτό το γεγονός. Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας, ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, ότι κατευθύνεται εκεί drone, το οποίο τελικά αναχαιτίστηκε απ' ό,τι φαίνεται. Ετσι πάρθηκε και η απόφαση για την αποστολή «Patriot» στην Κάρπαθο, ακριβώς για την προστασία της βάσης της Σούδας. Εχουμε όλα τα δεδομένα, γι' αυτό λέω ότι αποδεικνύουν, αν θέλετε και πολιτικά, γιατί τώρα να ψάχνουμε ιστορίες, να πει κάποιος που έχει την πληροφορία, που την είχε η κυβέρνηση ή αν είχε άλλη πληροφορία η κυβέρνηση, άλλη εμείς και λοιπά. Νομίζω την είχαν όλοι αυτοί.





- Εγώ δεν ξέρω αν υπήρξε λάθος πληροφόρηση από κάποιους, από αυτούς που βλέπανε την τροχιά ή αν κάνανε λάθος εκτίμηση. Η ουσία είναι ότι δόθηκε αυτή η πληροφορία, και έτσι σήμανε συναγερμός και έτσι πάρθηκαν όλα τα μέτρα. Και αυτό με ενδιαφέρει, γιατί χανόμαστε και χάνουμε την ουσία της συζήτησης, που είναι η εμπλοκή της Ελλάδας, που είναι ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν παράγοντα ανασφάλειας και κινδύνου για τον ελληνικό λαό και όχι παράγοντας, απ' την άλλη μεριά, ασφάλειας, όπως λέει η κυβέρνηση.

Οι στρατιωτικές βάσεις είναι ορμητήριο από την Ελλάδα συμμετοχής σε αυτόν τον πόλεμο

- Η κυβέρνηση λέει ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται κατά κανέναν τρόπο στον πόλεμο αυτόν, και ότι οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Εσείς, και στην ομιλία σας στη Βουλή και τώρα που κουβεντιάζουμε, λέτε το ακριβώς αντίθετο. Και μάλιστα στέκομαι σε μια αποστροφή αυτής της ομιλίας την οποία προανέφερα, γιατί λέτε το εξής: «Ας μην περιμένουμε μέχρι να δούμε τέτοιες εικόνες», το διαβάζω τώρα, «στη Σούδα ή στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στον Αραξο, κάτι που μπορεί να μην αργήσει πολύ». Αρα, κύριε Γενικέ Γραμματέα, εσείς λέτε ότι διατρέχουμε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο.

- Βεβαίως, διότι η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα γενικά και αφηρημένα, αλλά οι στρατιωτικές βάσεις, είναι ορμητήριο από την Ελλάδα, συμμετοχής σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί οι βάσεις είναι αμερικάνικες, οι βάσεις είναι ΝΑΤΟικές, άρα υπάρχει άμεσα αυτός ο κίνδυνος. Αλλωστε το ίδιο το Ιράν έχει πει ότι όλες οι χώρες στην περιοχή ευρύτερα που φιλοξενούν αμερικάνικες βάσεις, στρατιωτικές βάσεις ή στηρίζουν αυτόν τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ ενάντιά του, αποτελούν στόχο αντιποίνων. Η ίδια η ιρανική κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι του Ιράν το έχουν πει, και μάλιστα σε μια σειρά χώρες το έχουν αποδείξει. Μέχρι και στην Κύπρο, τη βρετανική βάση, τη ΝΑΤΟική βάση του Ακρωτηρίου. Λέω για τις βάσεις, γι' αυτό που με ρωτάτε, όπως στο Μπαχρέιν, όπως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως στη Σαουδική Αραβία, όπως παντού σε όλη την περιοχή, χτυπάει αμερικάνικους στόχους.

- Αρα πρέπει να προστατεύονται οι βάσεις; Γιατί οι βάσεις δεν είναι μόνο οι εγκαταστάσεις οι αμερικάνικες ή οι ΝΑΤΟικές, είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, και επίσης κι εκείνοι που μένουν παραδίπλα.

- Οι βάσεις θα πρέπει να κλείσουν εδώ και τώρα. Επρεπε να έχουν κλείσει χθες.

- Είναι εφικτό αυτό;

- Αυτή είναι η άποψη του ΚΚΕ. Τώρα, ο ρεαλισμός του να αλλάξει πολιτική η κυβέρνηση, βεβαίως δεν το βλέπω, δεν φαίνεται διατεθειμένη η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, για παράδειγμα, να αλλάξει γραμμή στρατηγικής στόχευσης και στρατηγικών επιλογών. Εχει κάνει τις επιλογές της γι' αυτές τις βάσεις, έχει κάνει συμφωνίες με τις ΗΠΑ, έχει κάνει όλη την Ελλάδα ένα απέραντο στρατόπεδο τέτοιων στρατιωτικών επιθετικών βάσεων κατά άλλων λαών, και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη και στη Λάρισα και παντού, μην τις αναφέρουμε όλες, είναι γνωστές. Υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες. Θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι αυτούς που υπηρετεί, δηλαδή τα συμφέροντα των λίγων, τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των ενεργειακών ομίλων, μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, της πολεμικής βιομηχανίας στα πλαίσια της πολεμικής προετοιμασίας, των εφοπλιστών, όλα αυτά που είναι για τα κέρδη τους μόνο και όχι για τα πραγματικά συμφέροντα της Ελλάδας και του λαού της, όλα αυτά τα έχει επιλέξει και είναι με τη μια μεριά, είναι με αυτή των Αμερικάνων και του Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή ενεργούν κατά μιας άλλης κυρίαρχης χώρας και δολοφονούν τον λαό της με διάφορα προσχήματα. Και έχει ενστερνιστεί και όλα τα απαράδεκτα αυτά προσχήματα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενάντια στο Ιράν.

Η κυβερνητική απόφαση δεν αφορά την προστασία του κυπριακού λαού, αλλά την προστασία του συνονθυλεύματος αμερικάνικων, βρετανικών και άλλων συμφερόντων

- Θα έρθουμε και σε αυτό. Συμφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου, η οποία αποδεδειγμένα βρίσκεται στο στόχαστρο;

- Ο «Κίμωνας», τα «Ψαρά» και τα F-16 δεν πήγανε για να υπερασπίσουν τον κυπριακό λαό, πήγανε εκεί για να υπερασπίσουν πρώτιστα τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, που παρεμπιπτόντως να πω - γιατί ίσως δεν είναι πολύ γνωστό στον ελληνικό λαό και το αποκρύπτει και η κυβερνητική προπαγάνδα, αποφεύγει να το λέει - είναι κυρίαρχο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας οι βάσεις της Κύπρου. Το 3% του εδάφους της Κύπρου ανήκει κυρίαρχα σε αυτές τις βάσεις. Δεν μπορεί να πλησιάσει Κύπριος πολίτης, Ελληνας πολίτης ή οποιοσδήποτε άλλος σε αυτή τη βάση, διότι δεν είναι κυπριακό έδαφος. Η επίθεση στόχευε τη βάση των Βρετανών. Αρα εκεί ήταν το ζήτημα.

- Δεν έπρεπε να στείλουμε τα πολεμικά μας πλοία και τα F-16 εκεί;

- Για να προστατεύσουμε βάσεις των Βρετανών, όχι. Οπως επίσης στέλνονται εκεί για να προστατεύσουν την αμερικάνικη ουσιαστικά βάση, γιατί έχει γίνει στην Πάφο τώρα, που σταθμεύουν αμερικάνικα αεροπλάνα, ελλιμενίζονται πλοία σε διάφορες περιοχές εκεί γύρω κ.λπ. Αυτός είναι ο στόχος.

- Συγγνώμη, τι ζητάτε εσείς, να επιστρέψουν πίσω οι φρεγάτες και τα F-16;

- Να επιστρέψουν πίσω και να κλείσουν αμέσως οι βάσεις. Αυτό πολύ απλά το λέμε. Το λέμε καθαρά, περισσότερο καθαρά δεν γίνεται. Και είναι πάγια θέση του ΚΚΕ αυτή. Διότι το να συμβάλλουμε εμείς και ως χώρα, ως ελληνικός λαός, το να γίνει αυτό που επιδιώκουν και που θέλουν την Κύπρο οι Αμερικάνοι, οι ΝΑΤΟικοί ή διάφοροι Μακρόν επίσης, οι Γάλλοι και οι λοιποί ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Ξέρετε, αυτή την παλιά έκφραση, για την οποία από τότε που έγινε το πραξικόπημα της χούντας του Ιωαννίδη στην Κύπρο, που προκάλεσε στη συνέχεια την τουρκική εισβολή στην Κύπρο που κατέχει το 37%, 50 χρόνια και πλέον μετά, της Κύπρου υπάρχει αυτό το γεγονός, αβύθιστο αεροπλανοφόρο, αυτό τη θέλουν. Είναι ένα νησί που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό δεν είναι για το συμφέρον του κυπριακού λαού.

- Σύμφωνοι, αλλά εγώ σας έκανα ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα...

- Και δεν πιστεύω ότι ο κ. Χριστοδουλίδης εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κυπριακού λαού σήμερα...

- Για το αν θα έπρεπε να υπάρξει αμυντική συνδρομή, και επιμένω στο ερώτημα γιατί είδα ότι ο κ. Στεφάνου, γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, που μίλησε πρόσφατα στη «Ναυτεμπορική», είπε ότι ζητήσαμε την αλληλεγγύη για την προστασία της Κύπρου, με βάση φυσικά την παρούσα συγκυρία, διευκρίνισε ο άνθρωπος.

- Για την προστασία του κυπριακού λαού δεν μιλάει κανένας, ούτε υπάρχει καμία αντίρρηση. Το πρόβλημα, άλλο σας θέτω εγώ, γιατί ο κ. Στεφάνου, κάτι που το αποκρύπτουν εδώ οι Ελληνες, αποκρύπτουν ότι είπε επίσης ο κ. Στεφάνου, αν και με το ΑΚΕΛ ξέρετε ότι έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις, αλλά σε αυτό το ζήτημα ότι πρέπει να κλείσει η βρετανική βάση της Κύπρου, ήταν νομίζω κάθετος. Υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, το επανέλαβε ότι ο στόχος είναι η βρετανική βάση, δεν είναι ο κυπριακός λαός. Την προστασία του κυπριακού λαού βεβαίως έχουμε υποχρέωση να την κάνουμε. Μόνο που εγώ σας λέω ότι η κυβερνητική απόφαση δεν αφορά την προστασία του κυπριακού ελληνισμού. Αφορά τη βρετανική βάση, αφορά όλο αυτό το συνονθύλευμα αμερικάνικων, βρετανικών και άλλων συμφερόντων εκεί στην περιοχή, για να προστατέψουν τα δικά τους συμφέροντα, οι οποίοι θέλουν να έχουν την Κύπρο ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο ενάντια στην επίθεση που κάνουν αυτή τη στιγμή στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Επρεπε «χτες» να έχουν παρθεί μέτρα ουσιαστικής στήριξης των εργαζομένων και του λαού

- Εχουμε μιλήσει λίγο πολύ για τις πιθανές άμεσες απειλές. Να πάμε και στις επιπτώσεις που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν κυρίως σε δύο πεδία. Πρώτα απ' όλα έχει τεθεί σε εφαρμογή, απ' ό,τι μαθαίνουμε, το σχέδιο «Πρόμαχος» για τρομοκρατικές επιθέσεις. Εσείς αισθάνεστε ότι μπορεί να βρεθούμε αργά ή γρήγορα μπροστά σε μια τέτοια απειλή; Το λέω γιατί και ο κ. Χρυσοχοΐδης λίγο πολύ το περιέγραψε με έναν τρόπο.

- Τίποτα δεν αποκλείεται. Οπως και ο συμβατικός πόλεμος είναι προ των πυλών, να ανοίξει αυτή η βεντάλια, να γίνει μπουρλότο όλη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μεσογείου ευρύτερα και όλων των χωρών που βρίσκονται σε αυτό το κρίσιμο γεωστρατηγικό σημείο, άρα και της Ελλάδας, και βεβαίως δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν και τέτοιες «ασύμμετρες», όπως λέγονται, απειλές. Αλλωστε ξέρουμε ότι πάρα πολύ όλες οι χώρες, όλα τα εμπόλεμα κράτη χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους.

- Καθημερινότητα. Αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο που προβάλλει αρκετά απειλητικά, ήδη 120 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει. Είδα την ανάρτηση του πρωθυπουργού την πρόσφατη, όπου διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει σε κάθε εν πάση περιπτώσει φαινόμενο αισχροκέρδειας. Ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο;

- Δεν είναι μόνο η αισχροκέρδεια. Βέβαια, ξέρουμε ότι σε περιόδους πολέμων πάντα υπάρχουν όλοι αυτοί οι κομπογιαννίτες, που αισχροκερδούν και ανεβάζουν τις τιμές κ.λπ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αντικειμενικά δημιουργείται πρόβλημα. Η εκτίμησή μας είναι ότι είμαστε μπροστά σε νέα μεγάλη οικονομική κρίση. Ηδη η παγκόσμια οικονομία, και μάλιστα ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και της Ευρώπης, και οι ίδιες οι ΗΠΑ είχαν υφεσιακά φαινόμενα, είχαν προβλήματα. Ο πόλεμος, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη, κομβική περιοχή, με τα πετρέλαια, με όλες αυτές τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς, δημιουργεί νέα προβλήματα. Είδαμε, εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια, οι τιμές του πετρελαίου. Αυτό συμπαρασύρει με μεγάλη άνοδο της ακρίβειας επίσης, με τεράστια προβλήματα και, φυσικά, εδώ είμαστε και θα ζήσουμε πιστεύω χειρότερες μέρες εάν συνεχιστεί αυτό το μακελειό και δεν σταματήσει εδώ και τώρα. Αρα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλλει κάθε φορά η κυβέρνηση της αισχροκέρδειας - την οποία τελικά αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να την πατάξει, γιατί δεν έχει τους μηχανισμούς, και είναι απ' ό,τι φαίνεται και πιο ικανοί οι διάφοροι αισχροκερδείς και αυτοί που χρησιμοποιούν την αισχροκέρδεια και της ξεφεύγουν - θα πρέπει να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Για παράδειγμα, πλαφόν στις τιμές. Πρέπει εδώ και τώρα να μπει πλαφόν στις τιμές. Θα πρέπει να παρθούν άρα μέτρα ελάφρυνσης αυτού που λέμε του λαϊκού εισοδήματος, που δεν ξέρει κάποιος που πληρώνει, που δεν του φτάνει ο μισθός μέχρι τις 20 του μήνα. Βεβαίως θα έπρεπε να αυξηθούν και οι μισθοί ταυτόχρονα. Αλλά τουλάχιστον μέτρα που αφορούν τους φόρους, τη μείωση του ΦΠΑ, το να υπάρχουν απαλλαγές από χρέη σε τράπεζες, σε εφορίες, των λαϊκών στρωμάτων, δηλαδή αυτοαπασχολούμενων, μικροεπιχειρηματιών εμπόρων, αγροτών, μισθωτών εργαζομένων, του λαϊκού νοικοκυριού όπως λέμε. Πρώτα απ' όλα εκεί έπρεπε να στραφεί, αν μιλάμε για φιλολαϊκή πολιτική, και όχι να ενισχύει συνεχώς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, να τους δίνει συνεχώς και νέες φοροαπαλλαγές και νέα μέτρα και ζεστό κρατικό χρήμα, την ώρα που δεν υπάρχει αυτό το χρήμα για τους απλούς εργαζόμενους. Αυτά τα μέτρα έπρεπε «χτες» να παρθούν, γιατί τα λέμε και προειδοποιούμε, γιατί η κρίση φαινόταν ότι έρχεται ξανά και ότι η Ελλάδα θα εμπλακεί, ακριβώς λόγω της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καθώς εξαρτάται από τον Τουρισμό, Μεταφορές, μια σειρά τέτοια ζητήματα δηλαδή, και πλήττεται. Οταν η ίδια η Ευρωζώνη έχει τόσα σοβαρά προβλήματα στην οικονομία της, δεν μπορεί παρά να πληγεί και η Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί οι αναιμικοί ρυθμοί, ή ας τους πούμε και καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως λέει η κυβέρνηση, που είχε τα τελευταία δύο - τρία χρόνια, μετά τη μεγάλη δεκαετή κρίση που περάσαμε με τα μνημόνια. Ολα αυτά είναι κινούμενη άμμος, πώς να το πω με άλλα λόγια. Είναι κινούμενη άμμος και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί. Γιατί ακριβώς η ελληνική οικονομία έχει άμεση σχέση με την ευρωπαϊκή, με την αμερικάνικη κ.λπ.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας ώστε η μαζική δυσαρέσκεια να μην εκφραστεί σε ένα πραγματικά ριζοσπαστικό ανατρεπτικό ρεύμα

- Να πάμε τώρα λίγο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κύριε Γενικέ Γραμματέα. Παρατήρησα ότι ο πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή, χαρακτήριζε εύλογο τον προβληματισμό ως προς τις διπλές κάλπες. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, το παρατηρήσατε κι εσείς. Και τι ακριβώς σας λέει αυτό, τι σημαίνει;

- Δεν ξέρω, ο κ. Μητσοτάκης και οι κυβερνώντες, προκειμένου να κρατηθούν πάση θυσία στην κυβερνητική εξουσία, μηχανεύονται διάφορα, αναπτύσσουν διάφορα σενάρια μαζί με τους συμβούλους τους, τα συζητάνε, τα πετάνε. Κυρίως πιστεύω ότι δημιουργούν ένα κλίμα κάποιας ανασφάλειας ή προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα ανασφάλειας, έτσι ώστε αυτή η μαζική δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, και στη σημερινή κυβέρνηση, να μην εκφραστεί σε ένα πραγματικά ριζοσπαστικό ανατρεπτικό ρεύμα. Και κατά την άποψή μου, κυρίως ο στόχος είναι το ΚΚΕ, γιατί ακριβώς έχει δυνάμεις και στο λαϊκό κίνημα.

- Με επιχείρημα τι; Οτι προέχει ας πούμε η σταθερότητα, ποιο είναι το επιχείρημα;

- Ναι, η πολιτική της κυβέρνησης, το βασικό δίλημμα που θέτει ο κ. Μητσοτάκης, όπως το ακούσαμε όλοι και στη Βουλή, είναι σταθερότητα ή χάος. Δηλαδή σταθερότητα είναι η δική του κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, η κυβέρνησή του και από την άλλη χάος είναι να αναζητήσει ο ελληνικός λαός άλλες εναλλακτικές. Οπως, για παράδειγμα, εγώ επιμένω σε αυτό, επειδή τον ανησυχεί πολύ η άνοδος του ίδιου του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, η μαζική αμφισβήτηση που εκφράζεται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και αρνητικοί συσχετισμοί, κατά της ΝΔ ή άλλων κομμάτων που στηρίζουν αυτή την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, υπέρ του ΚΚΕ. Αυτό είναι που κυρίως τον ενοχλεί, αυτό είναι που κυρίως τον ανησυχεί εξ ου και η επίθεση, είτε αφορά τον πόλεμο που λέγαμε πριν και διάφορα που λέει η κυβερνητική προπαγάνδα ενάντια στο ΚΚΕ, αλλά και τα άλλα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των νέων, των φοιτητών και των μαθητών, όλα αυτά εκεί στοχεύουν. Γιατί ξέρουν ότι το ΚΚΕ είναι αυτή η δύναμη που μπορεί να συσπειρώσει ένα τέτοιο ριζοσπαστικό ρεύμα, να το οργανώσει, να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και έτσι να πάει από εκεί που ήρθε αυτή η κυβέρνηση. Οχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης όμως, όπως λένε κάποια άλλα κόμματα, αλλά και η πολιτική τους, διότι μπορεί και να βρουν άλλον Μητσοτάκη για τη θέση του Μητσοτάκη. Και είναι διάφοροι πρόθυμοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατά τα άλλα τώρα υψώνουν τόνους λαϊκισμού, δήθεν αντίδρασης σε αυτή την πολιτική του κ. Μητσοτάκη, αλλά εννοούν να φύγει ο Μητσοτάκης κι αν έρθει ένας άλλος αρχηγός της ΝΔ, θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να φτιάξουν κυβέρνηση μαζί του.

Η πολιτική των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης είναι στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση με την πολιτική του Κυρ. Μητσοτάκη σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα

- Στη συνέντευξη που δώσατε λίγο μετά το συνέδριο στο «Open», κατάλαβα ότι δεν αποκλείεται καθόλου να υπάρξει ένα deal ΝΔ-ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που το κυβερνών κόμμα αλλάξει ηγεσία. Είπατε ότι ένας τέτοιου είδους προβληματισμός αναπτύσσεται και στο εσωτερικό της ΝΔ και θέλω να μου πείτε εάν, εν τέλει, σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια τέτοια εξέλιξη στην οποία ήδη αναφερθήκατε και περιγράψατε, πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα, αν θα έσπευδαν και άλλα κόμματα να μπουν στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, θα είναι ανοιχτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κατά τη γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας, ο κ. Τσίπρας και ξέρουμε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει προτείνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον Μητσοτάκη.

- Νομίζω ότι όλα τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, όπως τη λέμε, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ - το οποίο έχει μια άτυπη συγκυβέρνηση σε κρίσιμα ζητήματα με τον κύριο Μητσοτάκη - όπως επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και, κυρίως, με το πρόσωπο που εμφανίζεται ξανά, με το rebranding και την επαναφορά του, στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρομαι.

- Τον οποίο τον είπατε γιαλαντζί αριστερά...

- Καλά, αυτό ήταν από παλιά. Τώρα πλέον ο ίδιος την έννοια του αριστερού δεν θέλει ούτε καν να την ακούει από ό,τι λέει. Περισσότερο προσδιορίζει τον εαυτό του ως κεντρώο και λοιπά. Γιατί θέλει να δημιουργήσει στο κέντρο...

- Παρά ταύτα θα μπορούσε να ηγηθεί ενός ευρύτερου μετώπου αριστεράς - κεντροαριστεράς απέναντι στην κυβέρνηση; Τι εκτιμάτε;

- Κοιτάξτε, έχει δυνατότητες. Καταρχάς όλες οι φτερούγες που προέρχονται από το κόμμα του, με τις οποίες συνομιλεί και κυρίως νομίζω εκεί απευθύνεται, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ ο τωρινός με τον κύριο Φάμελλο και η Νέα Αριστερά υπό τον κύριο Χαρίτση και άλλα κόμματα που είναι εκτός Βουλής σήμερα για παράδειγμα, μικρότερα κόμματα, θα μπορούσαν να σκεφτούν ως επικεφαλής τους τον κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι η επιδίωξη του κ. Τσίπρα είναι αυτή. Αυτόν τον χώρο να συσπειρώσει πρώτα πρώτα και αν μπορεί να διεισδύσει σε έναν κόσμο που αμφισβητεί ή που κάθεται στην άκρη και δεν συμμετέχει ενεργά ή μπορεί να μη συμμετάσχει και σε εκλογές προς το παρόν, έτσι το σκέφτεται, από τη ΝΔ. Γιατί η πολιτική του είναι στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση με την πολιτική του κύριου Μητσοτάκη σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Είτε μιλάμε τώρα για τον πόλεμο και τις συμφωνίες με την ΕΕ, με το ΝΑΤΟ, με τον Τραμπ και λοιπούς, ο κ. Τσίπρας όλα αυτά τα υλοποίησε και επίσης τα έκανε ως κυβέρνηση.

Η δυσκολία είναι άλλη και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Ανδρουλάκη και στον χώρο του κ. Τσίπρα ή ευρύτερα αυτούς που θέλουν ακόμα να αυτοαποκαλούνται αριστεροί έχοντας δεξιές πολιτικές. Βρίσκεται στο ότι είναι όλα πάρα πολύ νωπά, είναι νωπές οι μνήμες του ελληνικού λαού από τη διακυβέρνησή τους τα προηγούμενα χρόνια, που υλοποίησαν τέτοιες αντιλαϊκές πολιτικές. Δεν έχουν να προτείνουν κάτι διαφορετικό γιατί, ξαναλέω, σε βασικά ζητήματα είναι στην ίδια κατεύθυνση με την πολιτική της ΝΔ. Και βεβαίως, έχουν και το μεγάλο πρόβλημα ότι πλέον, κ. Τρέμη, δεν βρισκόμαστε σε εποχές όπου θα μπορούσε η σοσιαλδημοκρατία για παράδειγμα - αυτόν τον χώρο που θέλει να εκφράσει ως άλλο πόλο απέναντι στη δεξιά - αυτός ο χώρος δεν βρίσκεται σε εποχές που μπορεί έστω να κάνει μια αναδιανεμητική πολιτική, κοινωνική πολιτική, όπως έκανε παλιότερα, τις δεκαετίες του 1980 ή τις δεκαετίες αρχές του 1990.

- Γι' αυτό και η σοσιαλδημοκρατία είναι σε κρίση εδώ και πολλές δεκαετίες, αρκετές δεκαετίες.

- Αρα, λοιπόν, έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται στρατηγικά αδιέξοδα σε αυτόν τον χώρο και γι' αυτό πιστεύω ότι σκέφτονται και οι ίδιοι τα σενάρια που σκέφτονται και εκπρόσωποι της ΝΔ - στο κόμμα της ΝΔ δηλαδή, μετά την επταετή και πλέον διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη - μήπως αλλάξουν αρχηγό και με έναν άλλον βρουν μια λύση συνεννόησης, είτε ως ειδικού σκοπού, δεν ξέρω... «σε μια νέα οικονομική κρίση να είμαστε όλοι ενωμένοι», είτε σε μια μεγαλύτερη εμπλοκή ή όπως τώρα στον πόλεμο, εν ονόματι του πολέμου και της υπεράσπισης της Ελλάδας, με έναν ψεύτικο πατριωτισμό, να φτιάξουν ένα τέτοιο μέτωπο κυβερνητικό, ώστε να συνεργαστούν όλες αυτές οι δυνάμεις, μεταξύ τους.

Μιλάμε για διαφθορά, μιλάμε για σήψη ενός συστήματος από πάνω μέχρι κάτω

- Στον τομέα των σκανδάλων, που εκτιμάται ότι μπορεί να παίξουν και αρκετά σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή του πολίτη προ της κάλπης. Βλέπουμε ότι επανέρχεται στην επικαιρότητα το ζήτημα των υποκλοπών, με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Και θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την εξέλιξη, αλλά αν θα θέλετε επίσης να σχολιάσετε και την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει ότι η υπόθεση αυτή περιορίζεται σε τέσσερις ιδιώτες, άρα δεν υφίσταται κανενός είδους πολιτικό πρόβλημα, ευθύνη ή τα σχετικά.

- Ναι, καλά τώρα, ιδιώτες. Είναι για γέλια και για κλάματα μαζί, κ. Τρέμη. Διότι όταν λες ότι είναι τέσσερις ιδιώτες μόνο, αυτοί οι τέσσερις ιδιώτες δεν είχαν καμία επαφή με υπηρεσίες; Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είχε καμιά σχέση ο κρατικός μηχανισμός; Δεν είχε καμιά σχέση η κυβέρνηση; Δεν ήταν σε γνώση βασικών υπουργών ή άλλων στελεχών της κυβέρνησης; Κανείς δεν τα πιστεύει όλα αυτά. Οι ιδιώτες ενεργούσαν και με βάση αν θέλετε το θεσμικό, εντός εισαγωγικών, πλαίσιο που έχει φτιαχτεί από την κυβέρνηση και που λέει σε κάθε τόνο, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης και άλλοι, ότι «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων». Εφόσον λοιπόν, ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων, εφόσον αυτό είναι το δόγμα της κυβερνητικής αλλά και της ευρωενωσιακής πολιτικής, τότε είναι επόμενο οι ιδιοκτήτες του Predator, οι ιδιώτες με αποστολή - είτε πολιτική είτε και ατομική είτε με άλλα συμφέροντα από πίσω οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο δεν ξέρω, ή και με συνεργασία με άλλες ξένες πρεσβείες - να οδηγήθηκαν σε παρακολουθήσεις πολιτικών, σε παρακολουθήσεις στρατιωτικών, σε παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, όλου του λαού. Λοιπόν, αυτό είναι και βεβαίως αυτό το ζήτημα είναι το πιο επικίνδυνο, ότι εδώ δηλαδή συγκαλύπτεται μια προσπάθεια χειραγώγησης του λαού, μέσω της παρακολούθησης είτε προσώπων είτε και κομμάτων. Γιατί εδώ να σας θυμίσω ότι οι καταγγελίες του κόμματός μας, του ΚΚΕ, για τις παρακολουθήσεις, τις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο στον Περισσό, όπου εκεί δεν ήταν η παρακολούθηση μόνο η δική μου, δεν αφορούσε μόνο ένα πρόσωπο, αφορούσε συνολικά όλη τη δράση και τη λειτουργία του Κόμματος, όλων των στελεχών του και της συλλογικής του λειτουργίας, μπήκε στο συρτάρι, στα αζήτητα, δεν ελέγχθηκε ούτε από τη δικαιοσύνη ούτε από την κυβέρνηση. Αντίθετα, έκαναν τα αδύνατα δυνατά να συγκαλύψουν όλη αυτή την υπόθεση και να πούνε ότι ήταν από λάθη οι συνακροάσεις και λοιπά και λοιπά. Και βεβαίως έχουμε και το άλλο, επίσης μεγάλο σκάνδαλο, πάλι στη λογική ότι ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων, ότι η ίδια η ΕΥΠ, η κρατική υπηρεσία πληροφοριών, έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει, να μπαίνει και να ελέγχει το τηλέφωνό σας, το τηλέφωνό μου, το τηλέφωνο όσων μας ακούν ή όσων ενδιαφέρονται για διάφορους λόγους να παρακολουθήσουν τι λένε ή τι πράττουν στην καθημερινή τους, στην προσωπική τους ζωή. Μιλάμε για διαφθορά, μιλάμε για σήψη ενός συστήματος που έχει σαπίσει πραγματικά από πάνω μέχρι κάτω.

- ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εξεταστική κατέληξε σε αδιέξοδο, το επισημαίνετε στο πόρισμά σας. Αλλά αν κατάλαβα καλά, σκέφτεστε να πάρετε κάποια πρωτοβουλία; Πάντως θέτετε ζήτημα συγκρότησης Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Αρα το ερώτημα είναι αυτό. Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία; Θα το προτείνετε δημόσια;

- Ναι, εμείς έχουμε πει ότι η Εξεταστική Επιτροπή ήταν περισσότερο για να συγκαλύψει και αυτό το σκάνδαλο και αποδείχθηκε από την όλη διαδικασία και την προσπάθεια που έγινε, την έκλεισαν άρον άρον. Εμείς ζητήσαμε να μείνει ανοιχτή η Εξεταστική Επιτροπή χωρίς, να σας πω ειλικρινά, να τρέφουμε και αυταπάτες, γιατί η πείρα μας λέει ότι όλες οι Εξεταστικές Επιτροπές που έχουν γίνει μέχρι τώρα πήγαν φούντο, δεν έβγαλαν και τίποτα, συγκαλύφτηκαν περισσότερο τα ζητήματα, αποπροσανατόλισαν, εφησύχασαν τον κόσμο και λένε «όλα καλά, φτιάχνουμε εξεταστική, θα λύσει το πρόβλημα»... Κανένα πρόβλημα δεν έλυσε, καμία εξεταστική επιτροπή. Αλλά παρ' όλα αυτά είπαμε έστω και ό,τι αποκαλυφθεί, το παραμικρό ζήτημα, να συνεχίσει τη λειτουργία της. Δεν το δεχθήκανε αυτό. Ζητάμε επίσης τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής, γιατί είναι η μόνη που μπορεί να ελέγξει τους υπουργούς που έχουν την ευθύνη, τα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εφόσον υπάρχει αυτός ο νόμος που ζητάμε την κατάργησή του, το άρθρο 86 του Συντάγματος, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που θα έπρεπε να καταργηθεί και αυτός χτες, αλλά είναι σε πλήρη ισχύ ακόμα. Και δεν ξέρω κατά πόσο προτίθεται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να τον καταργήσει με τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί μιλάει γενικά για κάποια αλλαγή στον νόμο, όχι για κατάργηση εντελώς του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Αρα, λοιπόν, όλα αυτά και η προσπάθεια συγκάλυψης που γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, εμάς μας βάζουν σε επιφυλακή. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνουν όλα γνωστά τα γεγονότα, και δεν μιλώ μόνο για τις πολιτικές ευθύνες, αλλά και για τις ποινικές ευθύνες.

- Μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες κατά τη γνώμη σας;

- Εμείς είπαμε ότι πρέπει και ο κ. Μητσοτάκης να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Το αρνήθηκαν αυτό. Διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε γνώση όλων αυτών των ζητημάτων. Ηταν σε γνώση του, για παράδειγμα, όταν έκανε αλλαγές διοικητών στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή όταν τους άλλαζε, με έγκριση του ίδιου και των υπουργών του, ο ίδιος ήξερε για ποιον λόγο, ή τουλάχιστον έπρεπε να αναρωτηθεί για ποιον λόγο. Και αλίμονο αν ένας πρωθυπουργός, ο αρχηγός της ΝΔ, δεν συμμετείχε σε όλες αυτές τις διαδικασίες ώστε να ενημερώνεται για το πού πήγαν τα χρήματα, ποιοι ήταν τα λαμόγια που τα φάγανε ενώ δεν είχανε ούτε πρόβατα, ούτε γίδια, ούτε γελάδες πουθενά ανά την Ελλάδα, ούτε είχαν λιόδεντρα, ούτε είχαν στρέμματα, που φτάσαμε από την Κρήτη ο άλλος να βόσκει στον Γράμμο.

Δρομολογείται η διαδικασία της συνεκμετάλλευσης και της υποχώρησης σε κυριαρχικά δικαιώματα

- Κύριε Γενικέ Γραμματέα, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, η οποία συνδέεται με τα ανοιχτά εθνικά μέτωπα. Συζητείται ευρύτατα ότι υπάρχουν διεργασίες για συνεκμετάλλευση με την Τουρκία. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας αξιολόγηση από τη μια πλευρά, και από την άλλη, αν υποθέσουμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, πώς θα μπορούσε να περάσει στην κοινή γνώμη, που ξέρουμε ότι στη μεγάλη της πλειοψηφία είναι αντίθετη με τέτοιου είδους σκέψεις.

- Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία της συνεκμετάλλευσης, όπως και της υποχώρησης σε κυριαρχικά δικαιώματα και ζητήματα κυριαρχίας της Ελλάδας. Εχει ξεκινήσει...

- Αμοργός, τρίτη κατά σειρά υπόθεση παρεμφερής. Εμπόδισε πολεμικό τουρκικό την πόντιση καλωδίου, υπογείου καλωδίου οπτικών ινών.

- Πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν, και βέβαια επειδή είναι με την επιδιαιτησία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ όλη αυτή η συζήτηση με την Τουρκία, εμείς δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι, ούτε για τα «ήρεμα νερά» που έλεγαν μέχρι τώρα οι κυβερνώντες. Μάλιστα είπαμε ότι ανησυχούμε πάρα πολύ. Αλλωστε η συνεκμετάλλευση, εδώ που τα λέμε, στην πράξη έχει προχωρήσει, χωρίς να το λένε. Οταν για παράδειγμα δίνεις τους υδρογονάνθρακες, την εκμετάλλευση στη «Chevron», στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η οποία «Chevron» ξέρεις ότι πριν από σένα έχει κάνει συμφωνία με την τουρκική TPAO, η οποία επίσης εκμεταλλεύεται τέτοια αποθέματα, τέτοια ορυκτά. Οταν ξέρεις ότι έχει κάνει επίσης συμφωνία με τη Λιβύη και υπάρχει το τουρκολιβικό σύμφωνο εκεί, όπου αμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα και θαλάσσια ύδατα που ανήκουν στην Ελλάδα, όταν ξέρεις ότι επίσης έχει κάνει, αντίστοιχα, συνεργασία με τους τζιχαντιστές της Συρίας, που κυβερνούν σήμερα τη Συρία για όλα αυτά... Αυτό σημαίνει αντικειμενικά ότι οδηγείσαι σε ανοχή συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, και βέβαια παραχώρησης και δικαιωμάτων. Αρα ας μην κοροϊδευόμαστε. Ηδη έχει δρομολογηθεί η εξέλιξη αυτή και βεβαίως τώρα θα δούμε επίσης να μπαίνει και στο παιχνίδι αυτό των μεγάλων αντιπαραθέσεων και των ταραγμένων πλέον υδάτων, όχι των ήρεμων νερών, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

- Τα συνδέετε όλα αυτά.

- Ε, Βέβαια.

- Κύριε Κουτσούμπα, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά από καρδιάς για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε.

- Κι εγώ σας ευχαριστώ κ. Τρέμη.