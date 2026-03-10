ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νικητές οι Πράσινοι στη Βάδη - Βυρτεμβέργη

Πρώτη δύναμη - αν και με μειωμένα ποσοστά - αναδείχθηκαν οι Πράσινοι του Τζεμ Εζντεμίρ, πρώην ομοσπονδιακού αρχηγού του κόμματος και υπουργού Αγροτικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς (SPD), στις εκλογές στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης την Κυριακή.

Οι Πράσινοι προηγούνται με 31,8% (-0,8% σε σύγκριση με το 2021), ενώ ακολουθεί με 29,6% (+5,5%) η Χριστιανοδημοκρατική Ενωση (CDU). Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται και η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), η οποία με 17,7% (+8%) παγιώνει την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια, αν και μένει κάτω από τον στόχο του 20% που είχε θέσει. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συνεθλίβη και με 5,5% (-5,5) καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του στο κρατίδιο. Εκτός του τοπικού κοινοβουλίου μένουν τόσο η «Αριστερά» όσο και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 4,4%.

Στο κρατίδιο κυβερνά από το 2021 ο Βίνφριντ Κρέτσμαν, εμβληματικό στέλεχος των Γερμανών Πρασίνων, σε συνεργασία με την CDU. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι Πράσινοι συγκεντρώνουν 58 έδρες από τις 61 που χρειάζονται για απόλυτη πλειοψηφία.

Πάντως ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο η CDU να συνεργαστεί με την AfD για σχηματισμό κυβέρνησης στη Βάδη - Βυρτεμβέργη.