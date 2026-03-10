ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Η Βρετανία εξετάζει να αναπτύξει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

PA Wire

Ενώκαι Βρετανίατην εμπλοκή τους στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - ιδιαίτερα στην Κύπρο - η κόντρα των ΗΠΑ με το Λονδίνο συνεχίζεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρονα επιτίθεται εκ νέου το Σάββατο στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας τον ότι δεν βοήθησε αρκετά και εγκαίρως στην επέμβαση κατά του Ιράν.

Οπως είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, η Βρετανία σκέφτεται να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή: «Είναι ΟΚ, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον - αλλά θα θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».

Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει το «πράσινο φως» ώστε να χρησιμοποιηθούν από τις αμερικανικές δυνάμεις βρετανικές βάσεις Φέρφορντ στο Γκλόστερσιρ και Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, ως μέτρο για ...«συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό».

Το Σάββατο, 4 αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 «Lancer» έφτασαν στη βάση Φέρφορντ, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας, ενώ την Κυριακή προσγειώθηκαν εκεί δύο μεταγωγικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις», με στόχο να αποτρέψουν το Ιράν από το να εκτοξεύει πυραύλους προς την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τόνισε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Στο μεταξύ, το αεροπλανοφόρο «HMS Prince of Wales» - το ένα από τα δύο που διαθέτει η Βρετανία - τέθηκε σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας και μπορεί πλέον να αποπλεύσει μέσα σε πέντε μέρες από το Πόρτσμουθ, ενώ το πολεμικό πλοίο «HMS Dragon» μπορεί να φτάσει στην Κύπρο δύο βδομάδες μετά την ανακοίνωση της ανάπτυξής του.

«Ο άλλοτε μεγάλος σύμμαχός μας, ίσως ο μεγαλύτερος, σκέφτεται επιτέλους» την αποστολή αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, μόνο που «οι ΗΠΑ δεν τα χρειάζονται» τώρα που ο πόλεμος εξελίσσεται εδώ και μια βδομάδα «και τον κερδίζουμε. Θα ήταν καλό να είχαμε αυτές τις δυνάμεις πριν δυο βδομάδες», ανέφερε ο Τραμπ.

Μετά και τα επικριτικά σχόλια του Τραμπ, το BBC μετέδωσε χθες ότι είναι απίθανο το «HMS Prince of Wales» να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, ενώ πηγές αναφέρουν ότι είναι πιθανό το αεροπλανοφόρο να κατευθυνθεί προς την Αρκτική, για συμμετοχή σε ΝΑΤΟικές ασκήσεις.

Ο δε Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ την Κυριακή, «συζητώντας την τελευταία κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ μέσω της χρήσης βάσεων της RAF για την υποστήριξη της συλλογικής αυτοάμυνας των εταίρων στην περιοχή», όπως ανακοίνωσε το Λονδίνο.

Ενδοαστικές αντιθέσεις εντείνονται στο μεταξύ και μέσα στη Βρετανία.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι αποφεύγει να πάρει σαφή θέση για τη σύγκρουση, λέγοντας ότι η Βρετανία «βρίσκεται ήδη σε αυτόν τον πόλεμο».

Ο δε Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός με τους Εργατικούς και νυν στέλεχος του διαβόητου «Συμβουλίου Ειρήνης» που έστησε η Ουάσιγκτον, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ του Τραμπ, λέγοντας πως η Βρετανία έπρεπε να συμμετάσχει από την αρχή στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Εχοντας υπάρξει μέλος της κυβέρνησης Μπλερ, πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που κάναμε στο Ιράκ και να αναγνωρίσουμε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουμε το συμφέρον του βρετανικού λαού και της Βρετανίας σαν σύνολο (...) και όχι να υιοθετούμε τυφλά εξωτερικές πολιτικές», απάντησε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ Ιβετ Κούπερ.

Ο Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν, καταδικάζοντας την επίθεση του Ιράν με πυραύλους προς την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε εμβάθυνση της συνεργασίας στην «άμυνα» «υπό το πρίσμα της αυξημένης περιφερειακής αστάθειας».

Μελόνι: Δεν παίρνει θέση για «όσα συνέβησαν στο Ιράν»

Την ίδια ώρα ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζ. Μελόνι, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική ηγέτιδα και φίλη, που πάντα προσπαθεί να βοηθήσει», με αφορμή τις ανακοινώσεις της Ρώμης ότι θα στείλει στρατιωτική βοήθεια στις χώρες του Κόλπου, καθώς περίπου 2.000 Ιταλοί στρατιώτες είναι τοποθετημένοι στην περιοχή, όπως επίσης μία φρεγάτα στην Κύπρο.

Πάντως η Μελόνι ισχυρίστηκε ότι η Ιταλία «δεν είναι μέρος αυτού του πολέμου και δεν εννοεί να εμπλακεί στον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «δεν διαθέτω τα αναγκαία στοιχεία για να πάρω θέση, με κατηγορηματικό τρόπο, σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο Ιράν. Αυτό ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Αμυνας Γκ. Κροζέτο ότι «πρέπει όλοι να αναμετρηθούν με ένα πλαίσιο στο οποίο έπαψαν να ισχύουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου», η Μελόνι υπερθεμάτισε: «Σίγουρα το γενικότερο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από έντονο χάος».

ΕΕ: Ετοιμη να ενισχύσει τις αποστολές «Aspides» και «Atalanta»

Τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, του Μπαχρέιν, του Λιβάνου, της Συρίας, της Τουρκίας, της Αρμενίας, του Ιράκ, του Κατάρ, του Κουβέιτ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν είχαν χθες οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα και της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτάσσοντας την επιδίωξη του ιμπεριαλιστικού μπλοκ να έχει ενισχυμένο ρόλο στην περιοχή, μεσολαβώντας για «αποκλιμάκωση» και «επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και οι επιπτώσεις στην «ενεργειακή ασφάλεια».

Οι επικεφαλής της ΕΕ δήλωσαν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι θαλάσσιες ιμπεριαλιστικές αποστολές «Aspides» και «Atalanta», που συνοδεύουν καράβια των εφοπλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή.

Ξεχωριστά, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα στείλει δύο φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα προς ενίσχυση της επιχείρησης «Aspides».

Την Κυριακή ο Μακρόν συνομίλησε τηλεφωνικά με τους Προέδρους των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, και του Ιράν, Μ. Πεζεσκιάν, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει «αμέσως τα πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής» και «να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ».

Χθες πάντως το ιρανικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες που «δυστυχώς βοήθησαν στη δημιουργία των συνθηκών» για την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν: «Αντί να επιμείνουν στο κράτος δικαίου, αντί να αντιταχθούν στον εκφοβισμό και στις υπερβάσεις των ΗΠΑ, συμφώνησαν μαζί τους ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την επαναφορά των κυρώσεων, και όλα αυτά μαζί ενθάρρυναν την αμερικανική και τη σιωνιστική πλευρά να συνεχίσουν να διαπράττουν εγκλήματα».

Ο δε Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελέσνκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει λάβει 11 αιτήματα από χώρες που γειτονεύουν με το Ιράν, όπως και από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, για drones αναχαίτισης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση, και έχει στείλει ειδικούς για να προστατεύσουν τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.