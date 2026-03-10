ΙΡΑΝ

Κλιμάκωση των εγκληματικών επιθέσεων από ΗΠΑ - Ισραήλ ψάχνοντας την «τελική νίκη»

καισυνέχισαν χτες γιατιςμε τα κάλπικα προσχήματα να δίνουν όλο και πιο πολύ τη θέση τους στις απροκάλυπτες αναφορές στις πραγματικές αιτίες της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, στον αδυσώπητο ανταγωνισμό για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία, στο έδαφος του οποίου άλλωστε «απλώνεται» καθημερινά ο χάρτης των εμπλεκομένων στη σύγκρουση.

Μαζί με τις κλιμακούμενες αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές σε κρίσιμες κρατικές και στρατιωτικές υποδομές, εντείνονται τα δολοφονικά χτυπήματα σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, νοσοκομεία και σχολεία, σε αποθήκες, σταθμούς και αγωγούς Ενέργειας ή διυλιστήρια, αυξάνοντας τα εγκλήματα σε βάρος του ιρανικού λαού.

Οι νεκροί στο Ιράν ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.255, εκ των οποίων οι 200 είναι παιδιά, και οι τραυματίες σε πάνω από 12.000.

Η κλιμάκωση δε των επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και δεξαμενές καυσίμων προκάλεσε μία εφιαλτική κατάσταση, με όξινη βροχή και βαριά, τοξική ατμόσφαιρα από τις τεράστιες πυρκαγιές σε ενεργειακές υποδομές πέριξ της πρωτεύουσας...

Σύμφωνα με πληροφορίες εξάλλου, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν την αποστολή τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, του «USS George H.W. Bush» μαζί με την αρμάδα του, το οποίο αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας κι άλλο την τεράστια συγκέντρωση αμερικανοΝΑΤΟικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο δε Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε χτες βράδυ στο CBS πως κατά τη γνώμη του ο πόλεμος είναι... «πολύ ολοκληρωμένος», ισχυριζόμενος ότι το Ιράν έχει καταστραφεί στρατιωτικά, ενώ την ίδια ώρα είπε πως σκέφτεται το να προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε επιχείρηση για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Αντίστοιχα, χαρακτήρισε το νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα που βάζει φωτιά στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο ως μία... «βραχυπρόθεσμη εκδρομή» (!), ενώ την ίδια ώρα Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ μιλούν επανειλημμένα για πόλεμο που θα κρατήσει εβδομάδες και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για χερσαία επέμβαση.

Ο Τραμπ πρόσθεσε δε ότι «προχωράμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ για να πετύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα».

Σε ό,τι αφορά στη διάρκεια της εγκληματικής επέμβασης, μιλώντας προχθές στην εφημερίδα «Times of Israel» είχε πει ότι την απόφαση θα την πάρει σε συνεννόηση με τον Ισραηλινό μακελάρη - πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου.

Παράλληλα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε πως η σύγκρουση θα είναι παρατεταμένης διάρκειας, επειδή πρόκειται «για πόλεμο της γενιάς μας που θα καθορίσει το μέλλον μας και την ασφάλειά μας για πολλά χρόνια».

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την όποια εξέλιξη και τις όποιες αποφάσεις στο επιχειρησιακό σκέλος στην τρέχουσα φάση, το σίγουρο είναι ότι η μεγάλη ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών οδηγεί χωρίς επιστροφή σε όλο και μεγαλύτερη κλιμάκωση...

Το Ιράν, από την πλευρά του, σε αντίθεση με τις δηλώσεις περί στρατιωτικής καταστροφής, συνεχίζει τις επιθέσεις αντιποίνων εναντίον στόχων των ΗΠΑ και «συμμάχων» τους σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο δε διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, «προειδοποίησε» χθες ότι η ισχύς και η συχνότητα των ιρανικών πυραύλων αναμένεται να αυξηθεί και το βεληνεκές τους να διευρυνθεί. Δήλωσε δε ότι σύντομα δεν θα εκτοξεύεται κανένας πύραυλος με κεφαλή μικρότερη του ενός τόνου...

Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, ανακοινώθηκε η εκλογή του 56χρονου Ιρανού ανώτατου ιερωμένου αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ - γιου του δολοφονηθέντος στις 28 Φλεβάρη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - στη θέση του νέου ηγέτη του Ιράν.

Ο Ντ. Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» την εκλογή του Μ. Χαμενεΐ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του με κυνικότητα ότι «δεν ξέρω αν θα διαρκέσει»...

Τις προηγούμενες μέρες, πριν την οριστικοποίηση της εκλογής, ο Τραμπ - ξεμπροστιάζοντας κι άλλα προσχήματα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης - είχε δηλώσει απροκάλυπτα πως δεν έχει πρόβλημα με τους θρησκευτικές ηγέτες, αρκεί «να κάνει εξαιρετική δουλειά και να φέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής»...

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες από «μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις» στην Τεχεράνη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, υπέρ του νέου Σεγιέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν από το 88μελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε την εξέλιξη «εσωτερική απόφαση», ενώ ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον νέο Ιρανό ηγέτη.

Ινδία: «Ναι» σε ελλιμενισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου

Παράλληλα με τα παραπάνω, καταγράφονται νέα στοιχεία που εμπλέκουν έστω και «έμμεσα» την Ινδία στη σύγκρουση.

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου κατά της ιρανικής φρεγάτας «IRIS Dena», ενώ έπλεε ανοικτά της Σρι Λάνκα επιστρέφοντας από ναυτικά γυμνάσια στην Ινδία (προκαλώντας τον θάνατο 87 ναυτικών και δεκάδες τραυματίες), οι ινδικές αρχές ανακοίνωσαν πως επιτρέπουν τον ελλιμενισμό του ιρανικού πολεμικού πλοίου «IRIS Lavan» για «ανθρωπιστικούς λόγους».

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Ινδός ΥΠΕΞ, Σ. Τζαϊσανκάρ.

Σύμφωνα δε με το BBC, αντίστοιχη άδεια ελλιμενισμού είχε δοθεί από την Ινδία και στη φρεγάτα «IRIS Dena» μετά την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν, ωστόσο αυτή δεν πρόλαβε να φτάσει σε ινδικό λιμάνι πριν να τορπιλιστεί και να βυθιστεί από τις ΗΠΑ.

Ενα τρίτο ιρανικό πολεμικό πλοίο, το «Iris Bushehr», που συμμετείχε μαζί με τα άλλα δύο στα ίδια στρατιωτικά γυμνάσια που οργάνωσε η Ινδία, έλαβε άσυλο από τη Σρι Λάνκα.

Συνεχίστηκαν οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων στον Περσικό

Σε ένα τέτοιο φόντο, συνεχίστηκαν οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων στο Ισραήλ και σε στόχους σε «συμμάχους» των ΗΠΑ στον Περσικό.

Δεν έλειψαν επίσης νέες επιθέσεις σε τάνκερ: Το Σάββατο, το πετρελαιοφόρο «Prima» επλήγη από drone αφότου αγνόησε τις προειδοποιήσεις από τις ιρανικές δυνάμεις για την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη επέμεινε την ίδια ώρα ότι δεν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Αζερμπαϊτζάν, της Τουρκίας και της Κύπρου - αφήνοντας αιχμές για προβοκάτσιες από το Ισραήλ και κουρδικές οργανώσεις.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι δήλωσαν πάντως πως ενημέρωσαν το Ιράν ότι «μολονότι θα ήταν προτιμητέα μία διπλωματική λύση», εντούτοις η συνέχιση των (ιρανικών) επιθέσεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας «μπορεί να προκαλέσει άμεσα αντίποινα».

Στο Μπαχρέιν, χτες, αξιωματούχοι ανέφεραν πως η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία BAPCO δέχθηκε πλήγμα από ιρανικό drone σε διυλιστήριό της κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, και κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στις αποστολές της. Η εξέλιξη απαλλάσσει την εταιρεία από τις υποχρεώσεις της λόγω εκτάκτων περιστάσεων. Αργότερα ανακοινώθηκε πως ιρανικό drone στο νησί Σίτρα τραυμάτισε 32 πολίτες.

Στο Ιράκ αναφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις με ρουκέτες και drone σε αμερικανική διπλωματική «εγκατάσταση» κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Για άλλη μία φορά έγινε στόχος αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στην πρωτεύουσα του αυτόνομου Κουρδιστάν, Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ.

Στο Κουβέιτ ξέσπασε μεγάλη φωτιά το περασμένο 48ωρο στο μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο του κρατιδίου μετά από επίθεση ιρανικού drone σε αποθήκη καυσίμων. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανέφερε πως δύο συνοριακοί φρουροί του Κουβέιτ σκοτώθηκαν «εν ώρα υπηρεσίας». Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριζαν πως αυτό ήταν αποτέλεσμα επίθεσης στη στρατιωτική βάση Bruehring που στεγάζει Αμερικανούς πεζοναύτες.

Στα ΗΑΕ ανακοινώθηκαν και χτες νέες επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drone. Ο πρέσβης των ΗΑΕ στη Γενεύη, Τγζαμάλ αλ Μουσάρακ, διαβεβαίωσε πως τα Εμιράτα «δεν θα συμμετάσχουν σε καμία επίθεση» εναντίον του Ιράν από το έδαφός τους, διαψεύδοντας ότι η χώρα του χρησιμοποιήθηκε ως βάση για επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Νωρίτερα χτες ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο Εμιρατινών στρατιωτικών όταν συνετρίβη το ελικόπτερο λόγω «τεχνικής δυσλειτουργίας».