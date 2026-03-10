ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ

Τώρα είναι η ώρα οι νέοι να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο

Τριήμερη περιοδεία με ομιλίες σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο πραγματοποίησε ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ

Με μαζική συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και νέων εργαζομένων πραγματοποιήθηκαν οι πολιτικές εκδηλώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕμε ομιλητή τονΓραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ, και σύνθημα

Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην αποφασιστική πολιτική παρέμβαση των Οργανώσεων του Κόμματος και της ΚΝΕ στον πολεμικό όλεθρο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους από την ελληνική εμπλοκή, ειδικά στην Κρήτη, με την ύπαρξη της αμερικανοΝΑΤΟικής βάσης στη Σούδα.

Στόχος είναι να υπάρξει ενημέρωση και να δυναμώσει η κινητοποίηση του λαού και της νεολαίας της Κρήτης, για να μη δεχτεί να αποτελεί το νησί πολεμικό ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών και στόχο αντιποίνων.

Στην εισηγητική ομιλία ο Θ. Κωτσαντής σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν!

Δεν κλείνουμε τα μάτια στις σφαγές παιδιών, στο αιματοκύλισμα των λαών!

Δεν πρόκειται για ένα ακόμα πολεμικό επεισόδιο σε χώρες μακρινές. Η φωτιά που καίει όλη τη Μέση Ανατολή έφτασε στην Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη σύγκρουση με ταυτόχρονα χτυπήματα σε τόσες χώρες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο!





Κανένας δεν θα μείνει ανέγγιχτος από τη γενίκευση του πολέμου!

Πρώτος στόχος αντιποίνων είναι οι ΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις, που λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου. Στο στόχαστρο είναι και η αμερικανική βάση στη Σούδα. Οι κινήσεις της κυβέρνησης με τη μεταφορά συστοιχίας "Patriot" στην Κάρπαθο, τα έκτακτα μέτρα ασφάλειας του ΚΥΣΕΑ, το "κυνήγι κατασκόπων", αλλά και οι απειλές των Ιρανών, γκρεμίζουν τον εφησυχασμό! Τα μεγάλα λόγια για "Ελλάδα - πυλώνα σταθερότητας" και για "βάσεις που παρέχουν ασφάλεια" αποδείχθηκαν απάτη!

Και επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε παθητικά πότε θα χτυπήσουν οι σειρήνες του πολέμου στην Ελλάδα, τώρα είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής κινητοποίησης και δράσης!».

Οι δραματικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ποιος λέει την αλήθεια και ποιος παραμύθια στον λαό

Αναφορικά με το θέμα της εμπλοκής επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση σκίζεται να μας πείσει πως "η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στον πόλεμο" και τα άλλα ΝΑΤΟικά κόμματα τη συμβουλεύουν "να μην μας μπλέξει στον πόλεμο". Το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

Εμπλεκόμαστε de facto με τις βάσεις, που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και όχι ξενοδοχεία για Αμερικανούς τουρίστες!

εδώ και χρόνια για να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου, για απεμπλοκή από τα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Αυτά που έλεγε το ΚΚΕ σήμερα τα βλέπουμε δίπλα μας!

Βλέπουμε τα τρομαγμένα βλέμματα των παιδιών, την ανησυχία των γονιών, την αγωνία των νέων στρατευμένων που ρωτάνε γιατί πρέπει να διακινδυνεύσουν για ξένα συμφέροντα!

Ακούμε τις κραυγές αγωνίας των Ελλήνων ναυτεργατών που είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο και παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα για τα κέρδη των εφοπλιστών!

Συναντάμε την ανησυχία των σπουδαστών της ΑΕΝ στα Χανιά, που η σχολή τους είναι δίπλα στη βάση!

Βλέπουμε τις βάρκες με τους ξεριζωμένους πρόσφυγες, τα θύματα των πολέμων και των δουλεμπορικών κυκλωμάτων, τις θάλασσές μας να γίνονται υγροί τάφοι και τα νησιά μας φυλακές ψυχών. Ο τωρινός πόλεμος δημιουργεί τις επόμενες καραβιές προσφύγων και η κυβέρνηση, που σήμερα χειροκροτεί τους θύτες, αύριο θα κατηγορεί τα θύματα που τρέχουν να γλιτώσουν από τις βόμβες των συμμάχων της.

Νιώθουμε επίσης τις οικονομικές συνέπειες, την τεράστια ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στα βασικά είδη διαβίωσης. Οι ενεργειακοί όμιλοι, οι μεγαλέμποροι, ετοιμάζουν νέα επιδρομή στο λαϊκό εισόδημα!».

Τόνισε ότι «οι δραματικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ποιος λέει την αλήθεια και ποιος παραμύθια στον λαό! Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό!

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι δικός μας πόλεμος!

Γιατί ούτε στην "ειρήνη" ούτε στον πόλεμο είμαστε "όλοι οι Ελληνες μαζί" (...)

Στην "ειρήνη" τους ζούμε έναν καθημερινό, ακήρυχτο πόλεμο στις ζωές και στα δικαιώματά μας για τα κέρδη των καπιταλιστών!

Το κέρδος είναι η καρδιά του κτήνους! Για το κέρδος δεν διστάζουν μπροστά σε κανένα έγκλημα, ακόμα και να μας μπλέξουν στα πολεμικά σφαγεία!

Σε αυτήν την αρένα θανάτου οι λαοί είναι οι μονομάχοι και το κεφάλαιο οι τζογαδόροι. Οι λαοί προσφέρουν αίμα, δάκρυα, ιδρώτα και ανθρωποθυσίες για να εισπράττουν οι όμιλοι τα ματωμένα κέρδη».

Θέλουν να κρύψουν τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν στο μακελειό

Επεσήμανε ότι «οι βρώμικοι πόλεμοι συνοδεύονται πάντα από βρώμικα προσχήματα και μεγαλοπρεπή ψέματα! (...)

Πλέον δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα! Στη Βενεζουέλα ομολόγησαν ανοιχτά ότι στόχος ήταν ο έλεγχος των πετρελαϊκών πηγών!

Τώρα βάζουν στο στόχαστρο την Κούβα και τον ηρωικό της λαό. Θέλουν να τη στραγγαλίσουν οικονομικά, της επιβάλλουν γενοκτονικό αποκλεισμό, την απειλούν ακόμα και με στρατιωτική επέμβαση για να την κάνουν να γονατίσει μπροστά στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό! Να μην το επιτρέψουμε! Κάτω τα χέρια από το Νησί της Επανάστασης!».

Ειδικότερα σε σχέση με το Ιράν, τόνισε ότι στόχος «είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των αγορών, των στρατηγικής σημασίας περιοχών. Είναι το χτύπημα της Κίνας, αφού το Ιράν είναι βασικός προμηθευτής της με πετρέλαιο και κόμβος στον κινεζικό εμπορικό δρόμο, αλλά και σύμμαχος της Ρωσίας στην περιοχή.

Σε όλο τον κόσμο πυκνώνουν τα σύννεφα ενός νέου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ανταγωνισμοί στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα δεν έχουν προηγούμενο. Οι ΗΠΑ επιχειρούν με νύχια και με δόντια να υπερασπιστούν την πρωτοκαθεδρία τους απέναντι στην Κίνα, που την απειλεί. Σχεδιάζουν τον ζωτικό τους χώρο πάνω στον παγκόσμιο χάρτη με όπλα και απειλές για το μεγάλο ξεκαθάρισμα, στον ανταγωνισμό με την Κίνα (...)

Πριν δυο χρόνια ο εγκληματίας πολέμου Νεντανιάχου στον ΟΗΕ παρουσίασε δύο χάρτες. Τον έναν τον ονόμασε "κατάρα" και περιλάμβανε το Ιράν, τον Λίβανο, τη Συρία. Τον άλλο τον χαρακτήρισε "ευλογία" και περιέγραφε τον ινδικό εμπορικό δρόμο με μια γραμμή από την Ινδία που έφτανε μέσω του Ισραήλ στην Ελλάδα! Αυτός ο δρόμος πέρασε πάνω από τα πτώματα 70.000 Παλαιστινίων και την καταστροφή 3 χωρών! Ετσι χαράσσονται οι ενεργειακοί και εμπορικοί δρόμοι των ιμπεριαλιστών, με το αίμα των λαών!

Αυτά είναι που θέλουν να κρύψουν από τον ελληνικό λαό! Τις πραγματικές αιτίες που τον οδηγούν στο μακελειό!».

Αναφέρθηκε και στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «αντί να ξεκουμπιστούν οι βάσεις, πάνε να τις φυλάξουν! Αντί να απεμπλακεί ο κυπριακός λαός, τον σπρώχνουν πιο βαθιά στον κίνδυνο!

Γι' αυτές τις βάσεις προστρέχουν επίσης με πλοία και μαχητικά η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία και άλλοι μακελάρηδες, όλοι αυτοί που στηρίζουν τα σχέδια οριστικής διχοτόμησης του νησιού και έχουν στρατηγικό εταίρο την άρχουσα τάξη της Τουρκίας.

Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Το 2022 η Βρετανία με πρωθυπουργό τον σοσιαλδημοκράτη Τόνι Μπλερ χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για την εμπλοκή της στον πόλεμο του Ιράκ τον κίνδυνο για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο από τα υποτιθέμενα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ. Τώρα αξιοποιούν τα αντίποινα του Ιράν για να μπουν πιο βαθιά στον πόλεμο και να διεκδικήσουν μερίδιο στη λεία!

Θλιβερή καρικατούρα ο Κύπριος Πρόεδρος, που ζητάει την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, δίπλα στη ΝΑΤΟική Τουρκία που εισέβαλε και κατέχει παράνομα το 37% του νησιού με τις πλάτες των ΗΠΑ!

Αυτοί που μετέτρεψαν με τις βάσεις την Κύπρο σε στόχο αντιποίνων, μας κάνουν μαθήματα "πατριωτισμού" και "αλληλεγγύης"!».

Να υψώσουμε φωνή - Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο

«Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες που αρνούνται να αποκτήσουν "κουλτούρα πολέμου" και να δεχτούν ένα μέλλον σε "φέρετρο με σημαία"», είπε ο Θ. Κωτσαντής και κάλεσε:

«Τώρα είναι η ώρα να υψώσουμε φωνή!

Να γεμίσουν τα σχολεία, οι γειτονιές και οι δρόμοι με τα αντιπολεμικά συνθήματα των μαθητών.

Να γεμίσουν τα πανεπιστήμια με τα αιτήματα των φοιτητών ενάντια στην πολεμική εμπλοκή και έρευνα! Να ακυρωθούν τα προγράμματα, τα πολεμικά σεμινάρια και οι φιέστες με τους ΝΑΤΟικούς φονιάδες, όπως κάνατε εσείς εδώ στην Κρήτη, αλλά και στο ΕΜΠ, στο Πάντειο κ.α.

Να γεμίσουν οι χώροι δουλειάς με νέους που συζητούν, ενημερώνονται, δρουν συλλογικά και οργανώνονται μαζικά στα σωματεία, τσαλακώνοντας τη γραμμή της εργοδοσίας "έχουμε πόλεμο, τα κεφάλια μέσα"! Καμία εργασιακή ειρήνη με το κεφάλαιο, που ματώνει τον λαό και στην "ειρήνη" και στον πόλεμο.

Να πληθύνουν στα στρατόπεδα οι φαντάροι που καταγγέλλουν και αρνούνται να στηρίξουν με οποιονδήποτε τρόπο το μακελειό.

Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο.

Το απέδειξαν οι λιμενεργάτες στην COSCO, που απέτρεψαν τη μεταφορά όπλων στο Ισραήλ.

Η συγκλονιστική απεργία των λιμενεργατών από 20 λιμάνια της Μεσογείου με σύνθημα "Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο".

Το απέδειξαν πριν από 27 χρόνια οι ναύτες στο αντιτορπιλικό "Θεμιστοκλής"», θυμίζοντας την άρνηση των ναυτών τότε να συμμετάσχουν στον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας.

Και κατέληξε: «Ο λαός μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, με το ΚΚΕ μπροστά!

(...) Το ΚΚΕ έχει (...) σχέδιο και πρόταση διεξόδου για να απαλλαγούμε από το σάπιο και γερασμένο σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της προσφυγιάς.

Για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με ειρήνη και συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, όπου η δουλειά και η ανθρώπινη γνώση θα υπηρετούν τη λαϊκή ευημερία και όχι τα κέρδη των λίγων.

Αυτή η κοινωνία είναι ο σοσιαλισμός - κομμουνισμός!».