ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΩΣΙΑ
Φέρεται να παρέχει στο Ιράν στρατιωτικές πληροφορίες

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Η Ρωσία φέρεται να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν προκειμένου να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post», σε άλλη μια ένδειξη για την ταχύτατη γενίκευση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην ευρύτερη περιοχή και των χωρών που εμπλέκονται ενεργά σε αυτόν.

Από την έναρξη των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ η Ρωσία έχει μεταβιβάσει στο Ιράν τις τοποθεσίες αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν ανώνυμα τρεις αξιωματούχοι στη «Washington Post».

Το Ιράν διαθέτει λίγους στρατιωτικούς δορυφόρους και δεν έχει δικό του δορυφορικό δίκτυο, επομένως οι δορυφορικές εικόνες που θα μπορούσε να παρέχει η Ρωσία, με τις εξελιγμένες διαστημικές δυνατότητές της, θα ήταν πολύτιμες.

Η έκταση της ρωσικής βοήθειας στόχευσης προς το Ιράν δεν είναι απολύτως σαφής.

Παράλληλα, δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να βοηθά την άμυνα του Ιράν, παρά τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.

Αναλυτές ανέφεραν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ταιριάζει με το μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών διοίκησης και ελέγχου, των ραντάρ και των προσωρινών κατασκευών, όπως αυτή στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκαν 6 στρατιωτικοί.

Ο σταθμός της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ χτυπήθηκε επίσης τις τελευταίες μέρες.

Το Ιράν πραγματοποιεί «πολύ ακριβή πλήγματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα», δήλωσε η Ντ. Μάσικοτ, ειδική στον ρωσικό στρατό, στο «Carnegie Endowment for International Peace». «Χτυπούν τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ η Μόσχα φέρεται να έχει ετοιμάσει σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητά τον τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών στη Μέση Ανατολή και καλεί τα μέρη να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, όπως μετέδωσε το TASS.

Χθες το βράδυ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία οι Πρόεδροι της Ρωσίας, Βλ. Πούτιν, και των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία έγινε μετά από αίτημα της Ουάσιγκτον και επικεντρώθηκε στον πόλεμο στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για «διευθέτηση» στην Ουκρανία, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της Βενεζουέλας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος περιέγραψε προτάσεις για μια «ταχεία πολιτική και διπλωματική επίλυση» της σύγκρουσης στο Ιράν, ενώ έδωσε «θετικές εκτιμήσεις» για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ και του Τραμπ στην Ουκρανία.

    
