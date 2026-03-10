ΚΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ανάρτηση πανό ενάντια στην πολεμική εμπλοκή

Στο πλαίσιο πλατιάς εξόρμησης στην οποία έχει προχωρήσει η Κομματική Οργάνωση Λασιθίου του ΚΚΕ, όπως και οι άλλες ΚΟ στην Κρήτη, στους εργαζόμενους και τον λαό του νομού, για οργανωμένη δράση ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αναρτήθηκαν πανό σε κεντρικά σημεία του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, της Σητείας κ.α. Επίσης, μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις, την Πέμπτη και την Παρασκευή η ΚΟ Λασιθίου περιόδευσε στα Νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας και της Σητείας, σε άλλους χώρους δουλειάς και στις κεντρικές αγορές των τριών πόλεων. Πανό αναρτήθηκαν στη Λίμνη Αγίου Νικολάου, στην κεντρική πλατεία Ιεράπετρας και στο λιμάνι της Σητείας.