ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχής η αύξηση των θυμάτων από επιθέσεις στη Γάζα

Ασταμάτητες παραμένουν οι ισραηλινές επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Οχθη, παρά τις επιθέσεις που εξαπολύει παράλληλα το κράτος - δολοφόνος σε Λίβανο και Ιράν.

Νοσοκομειακές πηγές στη Γάζα, τις οποίες επικαλέστηκε χτες το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ανέβασαν τον συνολικό αριθμό θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 σε τουλάχιστον 72.133 νεκρούς και 171.826 τραυματίες, με το τελευταίο 24ωρο να αναφέρονται τουλάχιστον 7 νεκροί και 17 τραυματίες.

Για τα 2 εκατ. των πολιορκημένων Παλαιστινίων της Γάζας η τροφή και βασικά αγαθά εξακολουθούν να περνάνε με το σταγονόμετρο, ενώ οι υποδομές είναι κατεστραμμένες και δεν υπάρχουν ούτε καν αδιάβροχες σκηνές για τους ξεριζωμένους. Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη η καταδυνάστευση των Παλαιστινίων από στρατό και εποίκους συνεχίζεται χωρίς σταματημό.

Την Κυριακή ορδές εποίκων επιτέθηκαν σε κοινότητες Βεδουίνων, τραυματίζοντας αρκετά άτομα, κλέβοντας ζώα και προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες. Το βράδυ της ίδιας μέρας έποικοι τραυμάτισαν δύο Παλαιστίνιους στο χωριό Μπέιτ Ιζλα, βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, με τις πλάτες του στρατού.

Στο φόντο των συνεχιζόμενων επιθέσεων, οργανώσεις Εβραίων σιωνιστών αξιοποιούν την αφορμή κλεισίματος της πρόσβασης μουσουλμάνων προσκυνητών στο τέμενος Αλ Ακσα λόγω βομβαρδισμών και εντείνουν τις πιέσεις προκειμένου να επιτραπεί η θυσία ζώων στη διάρκεια του εβραϊκού Πάσχα, που φέτος γιορτάζεται από 1η έως 8 Απρίλη, περίπου 12 μέρες μετά το τέλος του Ραμαζανιού.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ετοιμάζεται να μοιράσει πάνω από 300.000 νέες άδειες οπλοφορίας μόνο σε Εβραίους σε συνοικίες της Ιερουσαλήμ.