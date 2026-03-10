Τρίτη 10 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Συλλαλητήριο την Πέμπτη 12/3

«Ο λαός και οι εργαζόμενοι των Χανίων δεν θα μείνουν θεατές βλέποντας τον τόπο τους να μετατρέπεται σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων». Αυτό το μήνυμα έστειλε η μαζική σύσκεψη πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φοιτητικών συλλόγων και άλλων μαζικών φορέων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις για τον λαό των Χανίων και συνολικά για τον ελληνικό λαό από την εμπλοκή της χώρας στην πολεμική σφαγή στη Μέση Ανατολή, με τη βάση της Σούδας να μετατρέπεται σε στόχο αντιποίνων. Ολοι οι εκπρόσωποι των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων που πήραν τον λόγο εξέφρασαν τον προβληματισμό των εργαζομένων για τα σύννεφα του πολέμου, το τίμημα και τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων που θα κληθούν για άλλη μια φορά να πληρώσουν οι λαοί της περιοχής, ενώ ανέδειξαν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού γι' αυτήν την κατάσταση. Ολοι σημείωσαν ότι τώρα πρέπει να μιλήσει το εργατικό - λαϊκό κίνημα των Χανίων, και να εκφράσει οργανωμένα την αντίθεσή του απέναντι στις εξελίξεις αυτές.

Ετσι, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεγάλο πανχανιώτικο συλλαλητήριο την Πέμπτη 12 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, με αίτημα να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Επίσης να γίνει προετοιμασία για παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας, και κλιμάκωση με πανεργατική απεργία σε περίπτωση που γίνει χτύπημα στη βάση της Σούδας.

    

ΚΟΣΜΟΣ
