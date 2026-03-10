«Φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου και τους ανταγωνισμούς για την Ενέργεια

«Φωτιά» στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και τους ανταγωνισμούς των καπιταλιστών για την Ενέργεια, με νέες αρνητικές συνέπειες για τους λαούς, βάζει η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως και τα αντίποινα που εξαπολύει η Τεχεράνη με επιθέσεις σε «συμμάχους» των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο και χθες εντάθηκαν οι επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές, ενώ καθοριστικά επιδρά και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από όπου περνούσε περίπου το 25% της διεθνούς μεταφοράς Ενέργειας.

Χαρακτηριστικά, ο Γουόρεν Πάτερνσον, επικεφαλής στρατηγικής της ασφαλιστικής ING GROEP NV, δήλωσε: «Οσο δεν βλέπουμε να περνά πετρέλαιο από το Στενό του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να πηγαίνουν ακόμη ψηλότερα».

Το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ έφτασε χθες ακόμα και στα 120 δολάρια, προτού υποχωρήσει στη συνέχεια της μέρας κάτω από τα 90 δολάρια, μετά από παρεμβάσεις και ανακοινώσεις από πολλούς διεθνείς «παίχτες».

Τελευταία φορά που σημειώθηκε παρόμοιο κύμα ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου ήταν το 2022 μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σε ένα τέτοιο φόντο, συγκλήθηκε χθες έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών του G7, με στόχο πιθανή διάθεση μέρους των κρατικών στρατηγικών αποθεμάτων «μαύρου χρυσού».

Στις ΗΠΑ, η τιμή ενός γαλονιού βενζίνης αυξήθηκε την τελευταία βδομάδα κατά 47 σεντς, φτάνοντας την Κυριακή να πωλείται από 3,45 δολάρια.

Παρ' όλα αυτά ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ μιλώντας προχτές στο CNN προέβλεψε πως η τιμή θα πέσει «πριν να είναι πολύ αργά» κάτω από τα 3 δολάρια, ενώ ο Ντ. Τραμπ με ανάρτησή του ισχυρίστηκε ότι η ακρίβεια στα καύσιμα... «είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για τις ΗΠΑ, τον κόσμο και την ειρήνη». Διαβεβαίωσε δε πως οι τιμές καυσίμων θα πέσουν «γρήγορα, όταν η καταστροφή της ιρανικής πυρηνικής απειλής τελειώσει».

Ο δε Αμερικανός γερουσιαστής, Λ. Γκρέιαμ, κάλεσε το Ισραήλ σε... αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά την καταστροφή πετρελαϊκών και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν, προβλέποντας μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ «θα μπορούσαν να βγάλουν έναν τόνο λεφτά» από τον πόλεμο, επειδή μία ανατροπή της εκεί κυβέρνησης «θα μπορούσε να αναμορφώσει τη Μέση Ανατολή» και να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.

Από την άλλη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Α. Αραγτσί, ειρωνευόμενος την κωδική ονομασία του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν («Επική Οργή»), δήλωσε πως πρόκειται για «επικό λάθος», που έχει εκτοξεύσει τις τιμές σε Ενέργεια και πρώτες ύλες. Ο ίδιος προειδοποίησε πως η χώρα του είναι πλήρως προετοιμασμένη και διαθέτει «πολλές εκπλήξεις στο αποθεματικό μας».

Επιπτώσεις τύπου ντόμινο και μέτρα - ασπιρίνες

Η αναταραχή στις τιμές και στο εμπόριο του πετρελαίου και άλλων καυσίμων φέρνουν επιπτώσεις τύπου ντόμινο σε όλο τον κόσμο, αλλά και μέτρα - ασπιρίνες από τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις, σε συνθήκες συνεχούς κλιμάκωσης και του «ενεργειακού πολέμου».

Ιράκ, Κουβέιτ και ΗΑΕ έκοψαν την παραγωγή πετρελαίου γιατί εξαντλούνται οι χώροι αποθήκευσής του.

Ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Β. Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας κοινής αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Η Κίνα ζήτησε από τα διυλιστήρια της χώρας να σταματήσουν την υπογραφή νέων συμβολαίων εξαγωγής καυσίμων και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν αποστολές καυσίμων για τις οποίες έχουν ήδη δεσμευτεί. Από την οδηγία αυτή εξαιρούνται οι τροφοδοσίες καυσίμων αεροπορικών εταιρειών.

Στη Νότια Κορέα, ο Πρόεδρος Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε πως εξετάζει την επιβολή πλαφόν στα καύσιμα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια και πως θα αναζητήσει εναλλακτικές προμήθειες πετρελαίου πλην του Στενού του Ορμούζ, καθώς και πακέτο ύψους 67 δισ. δολαρίων για «σταθεροποίηση» της αγοράς.

Στην Ιαπωνία η κυβέρνηση ανακοίνωσε πιθανή απελευθέρωση μέρους του κρατικού στρατηγικού αποθέματος σε πετρέλαιο.

Το δε Μπαγκλαντές ανακοίνωσε χτες προσωρινά την αναστολή λειτουργίας των πανεπιστημίων...

Οι απειλές γύρω από τη στρατηγική νησίδα Χαργκ

Σε αυτό το κάδρο, αναζωπυρώνονται τα σενάρια για πιθανή χερσαία επιχείρηση Αμερικανών κομάντος στο ιρανικό στρατηγικό νησάκι Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο, το οποίο έως χτες ΗΠΑ και Ισραήλ δεν είχαν στοχοποιήσει.

Η νήσος Χαργκ είναι το βασικό εξαγωγικό κέντρο πετρελαίου του Ιράν: Εκτιμάται ότι περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας περνά από εκεί, ενώ σύμφωνα με το CNBC η εγκατάσταση διαθέτει δυνατότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως επί του παρόντος η Ουάσιγκτον αποφεύγει μία τέτοια στρατιωτική επιχείρηση, καθώς θα απαιτούσε πιθανότατα χερσαία στρατιωτική παρουσία, κάτι που οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκλείσει αλλά δεν ευνοούνται να το πράξουν άμεσα.

Η κατάληψη του νησιού θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει νέα αναταραχή στις αγορές Ενέργειας, αφού «θα έκοβε τη βασική αρτηρία των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν», όπως εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο CNBC.

ΗΠΑ: Αίρουν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο για 30 μέρες

Με φόντο τις ανησυχίες για ελλείψεις και αύξηση τιμών στο πετρέλαιο, αλλά και στο πλαίσιο ευρύτερων γεωπολιτικών παζαριών μεταξύ των ΗΠΑ - Κίνας, ΗΠΑ - Ρωσίας και ΗΠΑ - Ινδίας, η Ουάσιγκτον εξέδωσε απαλλαγή 30 ημερών από τις αμερικανικές κυρώσεις, που επιτρέπει την πώληση ρωσικού πετρελαίου το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο εν πλω προς την Ινδία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις «σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο».

«Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού εν πλω, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, και ουσιαστικά με την άρση των κυρώσεων αυτών, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δημιουργήσει προσφορά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Ούγγρος πρωθυπουργός Β. Ορμπαν βρήκε ευκαιρία στην τρέχουσα συγκυρία και κάλεσε την ΕΕ να αναστείλει τις κυρώσεις κατά της ρωσικής Ενέργειας, καθώς «ο αποκλεισμός της Ουκρανίας και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγούν τις τιμές προς τα πάνω».

Χθες εξάλλου συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Η Ουγγαρία αντιμετωπίζει επιπλέον πιέσεις, καθώς η ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά έχει διακοπεί από τα τέλη Γενάρη, όταν το Κίεβο δήλωσε ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση.

Χθες η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τεχνικά ο αγωγός είναι έτοιμος για χρήση.

Πούτιν: Οι ρωσικές εταιρείες επωφελούνται

Ο δε Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προειδοποίησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που εξαρτάται από τη μεταφορά μέσω του Στενού του Ορμούζ ενδεχομένως σύντομα να σταματήσει εντελώς, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σημείωσε ταυτόχρονα ότι οι ρωσικές εταιρείες θα πρέπει να επωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και σημείωσε ότι η απότομη αύξηση των τιμών θα είναι πιθανώς προσωρινή.

Παράλληλα δήλωσε την πρόθεση της Μόσχας να συνεργαστεί ξανά ακόμη και με Ευρωπαίους πελάτες, υπό τον όρο να επιστρέψουν σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια και σε «μη πολιτικοποιημένη συνεργασία».