ΙΣΡΑΗΛ

Μαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση κατά του Ιράν

πραγματοποιούνταιπαρά την κρατική καταστολή, αναδεικνύοντας παράλληλα το συνεχιζόμενο έγκλημα εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Το Σάββατο, διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων μέλη και στελέχη του ΚΚ Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ και στο Κέντρο Καρμέλ στη Χάιφα, καταγγέλλοντας τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Κρατώντας πανό και πικέτες που έγραφαν μεταξύ άλλων «Σταματήστε την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα» και «Δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», φώναξαν συνθήματα όπως «Ιράκ, Ιράν, Αφγανιστάν - η ίδια παλιά αηδιαστική δικαιολογία».

Στη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ συμμετείχε και ο Οφέρ Κασίφ, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Ισραήλ και βουλευτής του μετώπου ΧΑΝΤΑΣ στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Ο Κασίφ ανάμεσα σε άλλα χαρακτήρισε «ξεκάθαρο ψέμα» ότι οι εγκληματικές επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν «ήταν για τον ιρανικό λαό, που πράγματι βρίσκεται υπό ένα φοβερό, καταπιεστικό καθεστώς. 'Η ότι είναι, όπως το αποκαλούν, προληπτικός πόλεμος, για να αποτραπεί μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ (...) Αυτός ο πόλεμος δεν εξυπηρετεί κανέναν λαό. Ούτε τον ιρανικό, ούτε τον ισραηλινό, ούτε κανέναν άλλο λαό. Εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα αυτών που βρίσκονται στην εξουσία ενάντια στους λαούς».

Οι δυνάμεις καταστολής του Ισραήλ, άμεσα και αξιοποιώντας την εμφάνιση διαφόρων υποστηρικτών των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων που τραμπούκισαν διαδηλωτές, προχώρησαν σε βίαια διάλυση της συγκέντρωσης.

Στη Χάιφα διαδήλωσαν μαζί Αραβες και Εβραίοι, απαιτώντας τον τερματισμό των επιθέσεων στο Ιράν και τον Λίβανο. Στη συγκέντρωση συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Αϊμάν Οντέχ, βουλευτής του ΧΑΝΤΑΣ.