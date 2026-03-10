Κινητοποιήσεις Εργατικών Κέντρων

- Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συλλαλητήριο το Σάββατο 14 Μάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία, ενώ παράλληλα οργανώνει πλατιά σύσκεψη συντονισμού και οργάνωσης της πάλης απέναντι στην εμπλοκή της χώρας στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου, την Τρίτη 17 Μάρτη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΕΚ (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6).

- Στα Τρίκαλα, το Εργατικό Κέντρο καλεί τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της πόλης σε σύσκεψη την Πέμπτη 12 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεών του. Επίσης καλεί σε μαζική συμμετοχή σε συλλαλητήριο το Σάββατο 14 Μάρτη, στις 12 μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.