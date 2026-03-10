ΑΡΚΤΙΚΗ

Ξεκίνησε χτες στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ

Στρατιωτικά γυμνάσια στην Αρκτική ξεκίνησε χτες το ΝΑΤΟ με έμφαση στον ρόλο των πολιτών στην υποστήριξη του στρατού σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής έντασης γύρω από την περιοχή, λόγω των επιδιώξεων των ΗΠΑ να θέσουν υπό έλεγχο τη Γροιλανδία.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια με την ονομασία «Cold Response» πραγματοποιούνται κάθε δυο χρόνια και επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία.

Θα πραγματοποιηθούν 9 - 19 Μάρτη και αποτελούν μέρος της ΝΑΤΟικής αποστολής «Αρκτική Φρουρά» (Arctic Sentry), που έχει στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή και η οποία ξεκίνησε με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης με τον Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Φέτος περίπου 25.000 στρατιωτικοί από 14 χώρες - ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Δανία - θα πάρουν μέρος στα γυμνάσια, τα οποία θα διεξαχθούν κυρίως στη βόρεια Νορβηγία και τη Φινλανδία. Από την πλευρά των ΗΠΑ αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 4.000 στρατιωτικοί.

Η Νορβηγία έχει κηρύξει το 2026 χρονιά «πλήρους άμυνας», δίνοντας έμφαση στην προετοιμασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κρατικών θεσμών προκειμένου να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πολέμους και άλλες καταστροφές.

«Θέλουμε ο στρατός μας να κάνει τη δουλειά του, να υπερασπίζεται τη χώρα. Για να το κάνει αυτό βασιζόμαστε πλήρως στο γεγονός ότι οι περισσότερες πτυχές της κοινωνίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά», δήλωσε στο Reuters ο υποστράτηγος Λαρς Λέρβικ, επικεφαλής του νορβηγικού στρατού.