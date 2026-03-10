Τρίτη 10 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 37
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΡΚΤΙΚΗ
Ξεκίνησε χτες στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ

Στρατιωτικά γυμνάσια στην Αρκτική ξεκίνησε χτες το ΝΑΤΟ με έμφαση στον ρόλο των πολιτών στην υποστήριξη του στρατού σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής έντασης γύρω από την περιοχή, λόγω των επιδιώξεων των ΗΠΑ να θέσουν υπό έλεγχο τη Γροιλανδία.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια με την ονομασία «Cold Response» πραγματοποιούνται κάθε δυο χρόνια και επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία.

Θα πραγματοποιηθούν 9 - 19 Μάρτη και αποτελούν μέρος της ΝΑΤΟικής αποστολής «Αρκτική Φρουρά» (Arctic Sentry), που έχει στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή και η οποία ξεκίνησε με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης με τον Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Φέτος περίπου 25.000 στρατιωτικοί από 14 χώρες - ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Δανία - θα πάρουν μέρος στα γυμνάσια, τα οποία θα διεξαχθούν κυρίως στη βόρεια Νορβηγία και τη Φινλανδία. Από την πλευρά των ΗΠΑ αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 4.000 στρατιωτικοί.

Η Νορβηγία έχει κηρύξει το 2026 χρονιά «πλήρους άμυνας», δίνοντας έμφαση στην προετοιμασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κρατικών θεσμών προκειμένου να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πολέμους και άλλες καταστροφές.

«Θέλουμε ο στρατός μας να κάνει τη δουλειά του, να υπερασπίζεται τη χώρα. Για να το κάνει αυτό βασιζόμαστε πλήρως στο γεγονός ότι οι περισσότερες πτυχές της κοινωνίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά», δήλωσε στο Reuters ο υποστράτηγος Λαρς Λέρβικ, επικεφαλής του νορβηγικού στρατού.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ζητάνε υπογραφές από τους ναυτεργάτες ότι πάνε «με δική τους ευθύνη» στο μακελειό
Οι συμφωνίες του πολέμου «δοκιμάζονται στην πράξη»...
«Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός!»
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο γίνεται για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου
Τώρα είναι η ώρα οι νέοι να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο
Προκλητική ομοφωνία στην εγκληματική εμπλοκή στο μακελειό του πολέμου
Το «εθνικό συμφέρον» των καπιταλιστών: Ο όλεθρος, οι πόλεμοι και η σφαγή λαών!
Κλιμάκωση των εγκληματικών επιθέσεων από ΗΠΑ - Ισραήλ ψάχνοντας την «τελική νίκη»
 «Φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου και τους ανταγωνισμούς για την Ενέργεια
Η Βρετανία εξετάζει να αναπτύξει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή
Να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί από την Ελλάδα
Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών!
Κύπρος: Κρίκος στην αλυσίδα του ευρωΝΑΤΟικού συστήματος ανταγωνισμών
Η Ευρώπη κορυφαίος αγοραστής όπλων
 Οι ...κουρσάροι και οι «θρυλικές επιχειρηματικές κινήσεις»
Μαχητική κινητοποίηση στην πύλη της ΝΑΤΟικής βάσης
 Οι εφοπλιστές να πάνε να δουλέψουν μόνοι τους τα βαπόρια στις πολεμικές περιοχές
 Σηματοδότησε την παραπέρα πολεμική εμπλοκή στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου
 Μια άλλη 8η Μάρτη...
 Στον τόπο όπου η ΝΑΤΟική «ειρήνη» ξεμπροστιάζεται εδώ και 52 χρόνια...
 Να δυναμώσει ο αγώνας για να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου
 Βαριές οι επιπτώσεις στα λαϊκά νοκοκυριά, στα σκαριά νέα «πακέτα» για τους ομίλους
 Εκατοντάδες οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ
Μαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση κατά του Ιράν
 Συνεχής η αύξηση των θυμάτων από επιθέσεις στη Γάζα
 Να απελευθερωθούν άμεσα οι κομμουνιστές που συνέλαβαν οι ιορδανικές αρχές
 Φέρεται να παρέχει στο Ιράν στρατιωτικές πληροφορίες
 Συλλαλητήριο την Πέμπτη 12/3
Ανάρτηση πανό ενάντια στην πολεμική εμπλοκή
 Κινητοποιήσεις Εργατικών Κέντρων
 Ο κυπριακός λαός έχει πικρή γεύση από ΝΑΤΟικές «βοήθειες»
 Πρώτη η σοσιαλδημοκρατική συμμαχία
 Εκρήξεις σε συναγωγή και αμερικανική πρεσβεία
 Νικητές οι Πράσινοι στη Βάδη - Βυρτεμβέργη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ