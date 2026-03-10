Να απελευθερωθούν άμεσα οι κομμουνιστές που συνέλαβαν οι ιορδανικές αρχές

Το ΚΚΕ καταδικάζει με ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ την αυθαίρετη σύλληψη δύο μελών του ΠΓ του Ιορδανικού ΚΚ, των Ομαρ Αουάντ και Ουσάμα Ζεϊνελντίν και του φοιτητή Μπαχάα Χισάμ, από τις ιορδανικές αρχές το βράδυ της Κυριακής 8/3/2026.

Οπως επισημαίνει η ανακοίνωση:

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της καταστολής, του περιορισμού της πολιτικής δράσης των κομμουνιστών και την καταπάτηση των λαϊκών δικαιωμάτων από το κράτος της Ιορδανίας, σε συνθήκες έντονης πολεμικής εμπλοκής.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των τριών συντρόφων και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας με τους κομμουνιστές της Ιορδανίας και τους άλλους αγωνιστές που παλεύουν για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές της Ιορδανίας!».