Βαριές οι επιπτώσεις στα λαϊκά νοκοκυριά, στα σκαριά νέα «πακέτα» για τους ομίλους

Προετοιμασία εδάφους για να φορτώσουν στον λαό τις επιπτώσεις από τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και την εμπλοκή της χώρας σε αυτήν κάνουν κυβέρνηση και αστικά επιτελεία, «προειδοποιώντας» για την παραπέρα «βύθιση» του επιπέδου διαβίωσης εξαιτίας της ακρίβειας, της ραγδαίας αύξησης της τιμής στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια, που οδηγεί σε ένταση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτή είναι η πραγματική όψη για τους εργαζόμενους και τον λαό, κόντρα στα μυθεύματα της κυβέρνησης περί «θωρακισμένης οικονομίας», και αποτελεί βέβαια την άλλη όψη των «ευκαιριών» και τεράστιων κερδών που προσδοκά το κεφάλαιο από την πολιτική της εμπλοκής.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κοροϊδεύει και πάλι κατάμουτρα, διαβεβαιώνοντας ότι θα «πατάξει την αισχροκέρδεια», θα «πάρει μέτρα ενίσχυσης κόντρα στην ακρίβεια», με το Eurogroup και τον πρόεδρό του, Κυρ. Πιερρακάκη, να λέει ότι «εξετάζει μέτρα προστασίας επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος της Ενέργειας». Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτελούν αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, που σπεύδουν αφενός να «αξιοποιήσουν την κρίση ως ευκαιρία» και να απαιτήσουν «πακέτα ενίσχυσης», που θα φορτωθούν κι αυτά στον λαό, αφετέρου να προχωρήσουν και σε νέα μέτρα έντασης της εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς. Η εμπειρία άλλωστε από τα διάφορα pass που μοιράζονταν με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι γνωστή, και δείχνει ότι όχι μόνο δεν έλυσαν κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα στα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά στη συνέχεια τα πλήρωσαν διπλά και τρίδιπλα, ενώ η ακρίβεια ήρθε για να μείνει.

Ετσι θωρακίζουν και τα κέρδη του κεφαλαίου, με τις Βρυξέλλες κατά τα διεθνή δίκτυα να μελετούν μέτρα με στόχο να αμβλυνθεί το ενεργειακό βάρος για τη βιομηχανία, καθώς επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ προειδοποιούν ότι χάνουν σε ανταγωνιστικότητα έναντι αντιπάλων από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάζονται «πιθανές προσαρμογές στους ενεργειακούς φόρους, στις χρεώσεις δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και στο κόστος που σχετίζεται με τις εκπομπές άνθρακα, ως μέρος μιας έκτακτης αντίδρασης στις επίμονα υψηλές τιμές Ενέργειας». Νέα μέτρα δηλαδή ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με τη νύφη να την πληρώνουν και με αυτόν τον τρόπο οι λαοί. Αυτά τα μέτρα - προτάσεις της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο Κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μάρτη.

Σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου, η τιμή του εκτοξεύτηκε πάνω από τα 110 δολάρια και ημερήσια αύξηση πάνω από 25%, επίπεδα που είχαν να παρουσιαστούν από τον Μάρτη του 2022 και την έναρξη του πολέμου ΝΑΤΟ - Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, ενώ το φυσικό αέριο έφτασε τα 63 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με ημερήσια αύξηση 28,5%. Η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας έφτασε τα 1,8 ευρώ το λίτρο και αναμένεται έως το τέλος της βδομάδας να φτάσει τα 2 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο οδεύει ολοταχώς για τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, ήδη από 1η Μάρτη σημειώνονται αυξήσεις σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως κατεψυγμένα και κονσέρβες.