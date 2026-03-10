ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σηματοδότησε την παραπέρα πολεμική εμπλοκή στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου

Σε ανακοίνωσή του για τη συνάντηση Μακρόν - Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στην Κύπρο, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Με πρόσχημα τη δήθεν προστασία του κυπριακού λαού η συνάντηση Μακρόν - Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στην Κύπρο σηματοδότησε την παραπέρα πολεμική εμπλοκή των τριών κρατών, και συνολικά της ΕΕ, στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, με κύριο στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Αυτό, άλλωστε, κρύβεται πίσω από τις κοινές δηλώσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αρμάδας πολεμικών πλοίων, στο πλαίσιο της επιχείρησης "ΑΣΠΙΔΕΣ" στην Ερυθρά Θάλασσα, στο όνομα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, δηλαδή της θωράκισης του Ισραήλ και της προστασίας των κερδών των εφοπλιστικών και άλλων ομίλων. Η στρατιωτική επιχείρηση, μάλιστα, που ανακοίνωσε ο Μακρόν για το πέρασμα από τα Στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων με τη συνοδεία πολεμικών θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ναυτεργατών.

Ολα τα υπόλοιπα περί δήθεν "αλληλεγγύης" στον κυπριακό λαό είναι τουλάχιστον υποκριτικά, όταν μάλιστα ούτε ο Μακρόν ούτε ο Μητσοτάκης τόλμησαν να κάνουν την παραμικρή αναφορά στην τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Το ίδιο υποκριτικά είναι και τα περί "ευρωπαϊκής αλληλεγγύης" στην Κύπρο, όταν η ίδια η ΕΕ διατηρεί και αναπτύσσει στρατηγικές σχέσεις με το τουρκικό κατοχικό κράτος και κράτη - μέλη της, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία κ.α., υλοποιούν σχέδιο πώλησης σύγχρονου οπλισμού στην Τουρκία πολλών δισ. ευρώ. Υποκριτική είναι και η αλληλεγγύη τους στον λαό του Λιβάνου, καθώς δεν βρήκαν ούτε μια λέξη να πουν για τη σφαγή στον Λίβανο, εξαιτίας της στρατηγικής σχέσης που Γαλλία και Ελλάδα διατηρούν με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ.

Ο δε Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να "παπαγαλίσει" για άλλη μια φορά τα άθλια προσχήματα της επέμβασης των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, την ίδια ώρα που η κυβέρνησή του ετοιμάζεται να ενταχθεί στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας. Εχει μάλιστα το θράσος να ονομάζει τις προσφυγικές ροές "ασύμμετρες απειλές", απ' τις οποίες όπως λέει "πρέπει να αμυνθούμε", κρύβοντας ότι οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι, που και η Ελλάδα συμμετέχει, δημιουργούν τα κύματα των προσφύγων.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες που βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη του λαού για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα της Κρήτης, μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16 και κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην εμπόλεμη περιοχή».

«Φύλλο και φτερό τα προσχήματα»

Σε σχόλιό του εξάλλου για τις ανακοινώσεις του Ν. Δένδια για αποστολή αντιαεροπορικών στη Βουλγαρία, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει "φύλλο και φτερό" τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την "προστασία του κυπριακού ελληνισμού" και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο.

Ταυτόχρονα, η ομολογία ύπαρξης απειλής κατά της Βουλγαρίας από το Ιράν εκθέτει τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση και διάφορα παπαγαλάκια με τον μανδύα του "ειδικού", υποστηρίζοντας ότι η Σούδα είναι "μακριά" ή στο "όριο του βεληνεκούς" των ιρανικών πυραύλων.

Η νέα αυτή εξέλιξη κάνει φανερό τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης, με δεδομένη την ύπαρξη κι άλλων πολεμικών μετώπων στην ευρύτερη περιοχή. Αλλωστε, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι οι μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνουν στη Β. Ελλάδα δεν προορίζονται να επιτηρούν "αποκλειστικά" τη Βουλγαρία, αλλά και όλες τις βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Αλεξανδρούπολης».