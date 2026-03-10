Τρίτη 10 Μάρτη 2026
Να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί από την Ελλάδα

Μαχητική κινητοποίηση ενάντια στην άσκηση «Ηνίοχος 2026»

Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί, να επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό τους που βρίσκονται εκτός των συνόρων και ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Αραξο, απαίτησαν χθες εργαζόμενοι, λαϊκός κόσμος και νεολαία στην Ανδραβίδα, ενάντια στη ΝΑΤΟικής κοπής άσκηση «Ηνίοχος 2026» που διεξάγεται στην 117 ΠΜ της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με συγκέντρωση και πορεία προς την πύλη του στρατοπέδου, που διοργάνωσαν τα Εργατικά Κέντρα Αμαλιάδας και Πάτρας και στην οποία συμμετείχαν οι Επιτροπές Ειρήνης Ηλείας και Πάτρας - Δυτικής Αχαΐας, απαιτήθηκε επίσης καμία συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, να μη μετατραπεί η χώρα σε πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα σε στόχο αντιποίνων.

Καταγγέλθηκε δε ο ρόλος της άσκησης «Ηνίοχος», στην οποία φέτος συμμετέχουν με αεροπλάνα Γαλλία, Σλοβενία και Αλβανία, ως παρατηρητές Γερμανία, Σερβία, Γεωργία, Ινδία και Κροατία και με ειδικές δυνάμεις η Πολωνία, ενώ μέχρι και πέρυσι συμμετείχαν ΗΠΑ και Ισραήλ, που σήμερα επιτίθενται στο Ιράν.

«Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», ήταν ένα από τα συνθήματα που για άλλη μια φορά ακούστηκαν δυνατά, όπως και «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».

Φωνάζοντας «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι συγκεντρωμένοι στην πορεία που πραγματοποίησαν έγραψαν συνθήματα στον δρόμο μπροστά από την πύλη του στρατοπέδου, απαιτώντας καμία συμμετοχή στον πόλεμο και σε καμία ιμπεριαλιστική επέμβαση. Τόνισαν επίσης τη θέλησή τους να μην επιτρέψουν να μετατραπεί η περιοχή σε στόχο αντιποίνων, μέσα στους γενικότερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που εξυπηρετούν και την ελληνική αστική τάξη, την κυβέρνηση και τα κόμματα που την υπηρετούν.

Νωρίτερα, στη συγκέντρωση, παρεμβάσεις πραγματοποίησαν με ομιλίες τους η Νατάσα Παναγιωτάρα, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, ο Δημήτρης Μαρμούτας, πρόεδρος του ΕΚ Πάτρας, ο Γιώργος Μοσχονάς εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Ηλείας και ο Διονύσης Πλέσσας, αντιδήμαρχος Πατρέων, εκ μέρους της δημοτικής αρχής, η οποία συμμετείχε στην κινητοποίηση με αντιπροσωπεία της.

    

