ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Πρώτη η σοσιαλδημοκρατική συμμαχία

Βουλευτικές εκλογές έγιναν την Κυριακή στην Κολομβία για τη σύνθεση του Κογκρέσου (183 βουλευτές και 103 γερουσιαστές), καθώς και εσωτερικές εκλογές σε κάποια κόμματα και συνασπισμούς για την ανάδειξη των υποψηφίων για την προεδρία στις προσεχείς εκλογές της 31ης Μάη.

Στις εκλογές της Κυριακής, με συμμετοχή λίγο πάνω από το 50%, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε και πάλι η σημερινή κυβερνητική συμμαχία σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων όπου συμμετέχει και το Κολομβιάνικο ΚΚ, «Ιστορική Συμφωνία», που ανέδειξε τον Γκουστάβο Πέτρο στην προεδρία. Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων λαμβάνει 23%, ακολουθεί με 16% το λεγόμενο Δημοκρατικό Κέντρο, που είναι συμμαχία νεοφιλελεύθερων κομμάτων, ενώ έπονται άλλα κόμματα από όλο το φάσμα, όπως Πράσινη Συμμαχία, Φιλελεύθεροι, Συντηρητικοί κ.λπ.

Το βέβαιο είναι ότι ο επόμενος Πρόεδρος (η χώρα είναι προεδρική δημοκρατία) θα έχει ένα κατακερματισμένο Κογκρέσο, όπου θα απαιτείται συνεργασία κομμάτων για να περάσουν νομοσχέδια, όπως άλλωστε συμβαίνει και τώρα.

Παράλληλα την Κυριακή έγιναν εσωτερικές εκλογές στα κόμματα - συμμαχίες της αντιπολίτευσης, που θα αντιμετωπίσουν τον υποψήφιο της «Ιστορικής Συμφωνίας», γερουσιαστή Ιβάν Σέπεδα, ο οποίος έχει ήδη προταθεί. Πρόκειται για τον γιο του Μανουέλ Σεπέδα, γερουσιαστή και μέλους της ΚΕ του Κολομβιάνικου ΚΚ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1994, σε μια περίοδο κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας που χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη σφαγή της «Πατριωτικής Ενότητας», της τότε συμμαχίας των κομμουνιστών.

    

