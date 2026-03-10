ΒΕΛΓΙΟ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Εκρήξεις σε συναγωγή και αμερικανική πρεσβεία

Δύο περιστατικά με εκρήξεις σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες σε χώρες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σημειώθηκε έκρηξη σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, ανακοίνωσε η αστυνομία, προκαλώντας «μόνο υλικές ζημιές».

Η αιτία δεν ήταν σαφής, αλλά οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στις ομοσπονδιακές αρχές, οι οποίες συνήθως διερευνούν περιστατικά που συνδέονται με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για «απαράδεκτη αντισημιτική πράξη που στοχεύει άμεσα την εβραϊκή κοινότητα του Βελγίου» και για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από παρόμοιους χώρους.

Στη Νορβηγία, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Οσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.