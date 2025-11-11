ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ - ΙΡΑΝ

Καθημερινή η κλιμάκωση των βομβαρδισμών

Το μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε μεθοριακές κωμοπόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου συνέχισε χτες ο ισραηλινός στρατός, στο φόντο σχεδιασμών της κυβέρνησης του πρωθυπουργού της χώρας Μπ. Νετανιάχου να ρίξει νέο «μπουρλότο» στη γειτονική χώρα, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η απαίτησή του για «αφοπλισμό» της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους.

Οι χτεσινές επιδρομές ξεκίνησαν στη νότια περιοχή Μπαρισαρίγιεχ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου, και συνεχίστηκαν το μεσημέρι σε περιοχές της ανατολικής κοιλάδας Μπεκάα, με πρόσχημα το χτύπημα υποδομών της Χεζμπολάχ. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε εκτάσεις των περιοχών Τζαρμάκ και Κατράνι στον νοτιοανατολικό Λίβανο.

Οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς μόνο από το Σάββατο είναι τουλάχιστον 6 και οι τραυματίες τουλάχιστον 11.

Οι εντεινόμενες ισραηλινές επιδρομές δεν αποκλείεται να κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα, διακυβεύοντας τη συνέχιση της εύθραυστης εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024, την οποία παραβιάζει σχεδόν καθημερινά το Ισραήλ.

Στο τέλος της περασμένης βδομάδας ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισ. Κατς δήλωσε ότι η «μέγιστη» εξαπόλυση επιθέσεων στον Λίβανο θα συνεχιστεί «και θα κλιμακωθεί», καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου «δεν θα επιτρέψει» καμία απειλή προς τους Ισραηλινούς πολίτες που κατοικούν στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Επανέλαβε δηλαδή αυτά που είπε προ ημερών ο Νετανιάχου, ότι θα κλιμακωθούν περαιτέρω οι επιδρομές στον Λίβανο αν δεν εξασφαλιστεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας ότι είναι δικαίωμά της η άμυνα απέναντι στο κράτος - δολοφόνο.

Αντίθετος με τις εντεινόμενες ισραηλινές επιθέσεις είναι και ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος την Κυριακή συναντήθηκε με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με επικεφαλής τον διευθυντή του Τμήματος Αντιτρομοκρατίας, Σεμπάστιαν Κόρκα. Μετά τη συνάντηση με τον Αούν ο Κόρκα έγραψε στην πλατφόρμα «Χ» ότι ο Πρόεδρος του Λιβάνου είναι «φίλος», που θα βοηθήσει «στην υλοποίηση του οράματος» του Τραμπ για «ειρήνη» στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκε την Πέμπτη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σύμφωνα με την οποία οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» «μετέφεραν πάνω από 1 δισ. δολάρια στη Χεζμπολάχ μέσω εταιριών συναλλάγματος». Στη συνέχεια ο υποδιευθυντής του Τμήματος Αντιτρομοκρατίας του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζον Χάρλεϊ, ανακοίνωσε πως ο Λίβανος έχει την ευκαιρία να γίνει «μια χώρα ελεύθερη, ευημερούσα και ασφαλής, αλλά μόνο αν αφοπλιστεί πλήρως η Χεζμπολάχ και διακοπεί κάθε χρηματοδότηση και έλεγχός της από το Ιράν».

Ο Αούν, που τη Δευτέρα μετέβη στη Βουλγαρία για επίσημη επίσκεψη, επιχειρώντας την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων και τη διμερή συνεργασία, δεν διέψευσε ότι συζήτησαν τρόπους «ανάσχεσης της ροής χρήματος από το Ιράν» στη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ λιβανέζικων ΜΜΕ, στην ίδια συνάντηση ο Αούν επανέλαβε το αίτημά του προς τις ΗΠΑ να ασκήσουν «πιέσεις» ώστε να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Το περασμένο 24ωρο η αντιπροσωπεία των Αμερικανών αξιωματούχων συναντήθηκε στη Βηρυτό και με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, επιχειρώντας να βρουν κοινούς τρόπους ανάσχεσης της χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το Σάββατο την αντίδραση εκπροσώπου της ΕΕ, που θέλοντας να ρίξει στάχτη στα μάτια για τον πραγματικό ρόλο της καταδίκασε (στα λόγια) την προκλητική βία του κράτους - δολοφόνου, με το οποίο η ΕΕ συνεργάζεται στενά.

Στο μεταξύ, χτες ο λιβανέζικος τηλεοπτικός σταθμός «Al-Manar TV», που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, μετέδωσε ότι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού που παραμένουν σε μεθοριακές περιοχές του νότιου Λιβάνου άρχισαν να χτίζουν τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα με το Ισραήλ επί λιβανέζικου εδάφους.

Προετοιμασία νέου γύρου σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν

Το σκηνικό εντεινόμενης βίας από το Ισραήλ στον Λίβανο με στόχο την «εξουδετέρωση» της Χεζμπολάχ προκαλεί ανησυχίες για γενικότερη αναθέρμανση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ - Ιράν.

Προχτεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «New York Times» ανέφερε ότι είναι «θέμα χρόνου» ένας νέος πόλεμος Ισραήλ - Ιράν, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το Ιράν «διαθέτει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου αρκετού για την κατασκευή 11 πυρηνικών όπλων» και κάνει αγώνα δρόμου για να φτιάξει «χιλιάδες πυραύλους». Επίσης αμφισβητεί ότι στη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης των Ισραήλ - ΗΠΑ με το Ιράν τον περασμένο Ιούνη «εξουδετερώθηκε η απειλή» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οδηγείται έτσι στο συμπέρασμα ότι οι δύο χώρες ετοιμάζονται «για τον επόμενο γύρο σύγκρουσης» και ότι το Ιράν σχεδιάζει «να μπορεί να εκτοξεύσει 2.000 πυραύλους μονομιάς, αντί για 500 σε 12 μέρες».

Την Κυριακή, πάντως, ο Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος σε προσπάθειες ανανέωσης των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ τόνισε: «Οι Αμερικανοί λένε μερικές φορές πως θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Ιράν. Ομως η συνεργασία με το Ιράν δεν είναι δυνατή όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν το σιωνιστικό καθεστώς, να διατηρούν στρατιωτικές βάσεις και να παρεμβαίνουν στην περιοχή».