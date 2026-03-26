ΛΙΒΑΝΟΣ

Ισραηλινές δηλώσεις για κατοχή εδαφών σε συνέχεια των βομβαρδισμών

Εντείνονται οι κινήσεις του Ισραήλ για κλιμάκωση της χερσαίας εισβολής στον νότιο Λίβανο το προσεχές διάστημα, με ξεκάθαρο στόχο την αρπαγή και προσάρτηση εδαφών έως τον ποταμό Λιτάνι, όπως δήλωσε την Τρίτη ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών

Το Ισραήλ θα πρέπει να βγει από την τρέχουσα σύγκρουση με «νέα» σύνορα με τον Λίβανο, είπε κυνικά ο Σμότριτς, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα γνωστά σχέδια για το «Μεγάλο Ισραήλ». Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή την Τρίτη ανέφερε ότι ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει με μια «νέα πραγματικότητα»: Και με την καταστροφή της Χεζμπολάχ και με την επέκταση των συνόρων του Ισραήλ μέχρι τον ποταμό Λιτάνι.

Το γαϊτανάκι των δηλώσεων για αρπαγή λιβανέζικων εδαφών συμπλήρωσε στη συνέχεια και ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς, που απείλησε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο μιας περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι σε βάθος 30 χλμ. της λιβανέζικης ενδοχώρας, και ότι οι Λιβανέζοι άμαχοι δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν παρά μόνο «όταν εξασφαλιστεί η ασφάλεια του βόρειου Ισραήλ».

Αργότερα χτες το βράδυ, την ίδια στάση τήρησε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η εκστρατεία κατά του Ιράν «συνεχίζεται με πλήρη ισχύ, παρά τα όσα αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε, προσθέτοντας πως η απειλή εισβολής στο βόρειο Ισραήλ «από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» «δεν υπάρχει πλέον». Ο ίδιος τόνισε ότι το Ισραήλ δημιουργεί μια «εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», για να αποκρούσει τις απειλές από τους αντιαρματικούς πυραύλους της Χεζμπολάχ.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχολίασε ότι «καμία κατοχή» δεν μπορεί να εγγυηθεί «την ασφάλεια κανενός». Ο Λίβανος «υπενθυμίζει ένα πράγμα μόνο: Τη δύναμη της οικουμενικότητας», πρόσθεσε ο Μακρόν, επικαλούμενος στη συνέχεια «τη δύναμη του Διεθνούς Δικαίου».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας καταδίκασε τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει να δει μια νέα κατοχή στο Λίβανο. Επιβεβαίωσε την υποστήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, αλλά και το δράμα των εκτοπισμένων αμάχων, που ξεπερνούν τα 1.050.000 άτομα ενώ οι νεκροί ξεπέρασαν ήδη τους 1.000.

Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφηκαν από τον Καναδά, ενώ στη Μαδρίτη ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να προκαλέσει στον Λίβανο την ίδια καταστροφή με αυτή που έκανε στη Γάζα.

Το μήνυμα της Χεζμπολάχ

Στο φόντο των αντιδράσεων αυτών, η Χεζμπολάχ συνεχίζει την αντίσταση στο έδαφος αλλά και εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες και drones σε βόρειο και κεντρικό Ισραήλ.

Χτες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε νέο διάγγελμά του κάλεσε τον λαό του Λιβάνου να διατηρήσει την ενότητά του, προειδοποιώντας πως η χώρα αντιμετωπίζει δύο επιλογές: «'Η να παραδοθεί και να προδώσει τη γη μας, ή να συνεχίσει την αναπόφευκτη σύγκρουση και αντίσταση κατά του Ισραήλ».

Απευθυνόμενος εμμέσως στην ενδοτική κυβέρνηση του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, ο Κασέμ ζήτησε να μη συμφωνήσουν οι αρχές του Λιβάνου σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ εν μέσω πολέμου. «Το να διαπραγματεύεσαι με τον ισραηλινό εχθρό υπό πυρά ισοδυναμεί με έκθεση σε παράδοση και αφαίρεση όλων των δυνατοτήτων του Λιβάνου, ιδιαίτερα αφότου οι διαπραγματεύσεις απορρίφθηκαν βασικά από τον εχθρό που κατέχει τη γη μας και συνεχίζει καθημερινά τις επιθέσεις». Συνέχισε απευθύνοντας έκκληση για «εθνική ενότητα κατά του ισραηλινο-αμερικανού εχθρού» με έναν στόχο: «Ανάσχεση της επίθεσης για την απελευθέρωση της γης και του λαού». «Μετά, όλα τα άλλα θέματα μπορούν να συζητηθούν», κατέληξε.

Απέλαση του Ιρανού πρέσβη από τη Βηρυτό

Το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ έρχεται ένα 24ωρο αφότου η κυβέρνηση του Λιβάνου απέσυρε τα διαπιστευτήρια του Ιρανού πρέσβη στη Βηρυτό, χαρακτηρίζοντάς τον «ανεπιθύμητο πρόσωπο» (persona non grata) και απαιτώντας την αναχώρησή του από τη χώρα μέχρι την Κυριακή 29 Μάρτη.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Βηρυτό κάλεσε επίσης τον Λιβανέζο πρέσβη στο Ιράν για διαβουλεύσεις, επικαλούμενο αυτό που χαρακτήρισε παραβίαση των διπλωματικών κανόνων και των καθιερωμένων πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών εκ μέρους της Τεχεράνης.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την άλλη, ανακοίνωσε χτες το βράδυ ότι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις άλλοι 22 άνθρωποι. Ο συνολικός αριθμός θυμάτων από τις 2 Μάρτη αναφέρει τουλάχιστον 1.100 νεκρούς και 3.119 τραυματίες.