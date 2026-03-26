ΔΑΝΙΑ

Πρώτοι με απώλειες οι Σοσιαλδημοκράτες

Πρόωρες βουλευτικές εκλογές με φόντο τη γεωπολιτική αντιπαράθεση ΗΠΑ - ΕΕ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Πρώτη αλλά με μειωμένες δυνάμεις και χωρίς να εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία αναδείχθηκε η συμμαχία της «κεντροαριστεράς» υπό την πρωθυπουργόαπό τους Σοσιαλδημοκράτες, στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη στη Δανία.

Η συμμαχία των σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων εξασφαλίζει 84 έδρες από τις συνολικά 179 του κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών έλαβε 38 έδρες (-12 σε σχέση με τις εκλογές του 2022), η Πράσινη Αριστερά 20 έδρες (+5), οι Κόκκινοι - Πράσινοι 11 έδρες (+2) και «άλλες» σοσιαλδημοκρατικές ομάδες 15 έδρες.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, παρόλο που παρέμεινε το μεγαλύτερο στο δανέζικο κοινοβούλιο, είχε τη χειρότερή του επίδοση σε βουλευτικές εκλογές από το 1903.

Το κόμμα των «Μετριοπαθών», του απερχόμενου ΥΠΕΞ Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται στο «κέντρο» και συνήθως συμπληρώνει τον έναν ή τον άλλο κυβερνητικό συνασπισμό, έλαβε 14 έδρες (-2).

Η συμμαχία των «κεντροδεξιών» δυνάμεων εξασφαλίζει 77 έδρες και συγκεκριμένα: Το Venstre 18 έδρες (-5), η Φιλελεύθερη Συμμαχία 16 έδρες (+2), το DPP 16 (+11), οι Συντηρητικοί 13 έδρες (+3), οι Δανοί Δημοκράτες 10 έδρες (-4) και «άλλες δεξιές ομάδες» 8 έδρες. Οι υπόλοιπες 4 έδρες θα προέλθουν από εκλεγμένους στα ημιαυτόνομα δανέζικα εδάφη Νήσους Φερόε και Γροιλανδία.

Οι εκλογές έγιναν μερικούς μήνες νωρίτερα απ' ό,τι είχε προγραμματιστεί, με φόντο τη σφοδρή γεωπολιτική αντιπαράθεση ΗΠΑ - ΕΕ, μετά και τις απειλές της Ουάσιγκτον για απόκτηση της Γροιλανδίας, που ανήκει εδαφικά στη Δανία. Η Φρεντέρικσεν θεώρησε ότι αυτή η συγκυρία θα συμβάλει στην επανεκλογή των σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων για τρίτη θητεία και επιπλέον, όπως τόνισε χθες, πρέπει επειγόντως να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, καθώς «ο κόσμος δεν μας περιμένει και η αναταραχή έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη από τότε που προκηρύχθηκαν οι εκλογές».

«Πρέπει να βρούμε πώς να συνεργαστούμε», είπε και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μια πιθανή λύση με έναν συνασπισμό «αριστερών κομμάτων» και των Μετριοπαθών.

Ο στρατός της Δανίας «μετέφερε εκρηκτικά και φιάλες αίματος στη Γροιλανδία»

Σε μια αποκάλυψη ενδεικτική των αντικρουόμενων συμφερόντων μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα προχώρησαν πριν λίγες μέρες οι «Financial Times», αναφέροντας ότι τον Γενάρη ο στρατός της Δανίας μετέφερε εκρηκτικά και φιάλες αίματος στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο ενός απόρρητου σχεδίου έκτακτης ανάγκης απέναντι σε μια πιθανή αμερικανική εισβολή.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης της Δανίας (DR) το οποίο ανέφερε πως η Κοπεγχάγη επιχείρησε να καταστήσει απαγορευτικό το κόστος μιας ενδεχόμενης βίαιης κατάληψης από τους ...«συμμάχους» Αμερικανούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Γαλλία και η Γερμανία στήριξαν τη στρατηγική της Δανίας.

Οι δανέζικες στρατιωτικές δυνάμεις που αποβιβάστηκαν στο νησί στις αρχές του χρόνου μετέφεραν αρκετά εκρηκτικά ώστε να αχρηστεύσουν τους κεντρικούς αεροδιαδρόμους κοντά στην πρωτεύουσα Νουούκ, αλλά και στην πρώην βάση μαχητικών στο Κανγκερλουσουάκ. Παράλληλα οι στρατιώτες είχαν εφοδιαστεί με αίμα για τη νοσηλεία τραυματιών, σε περίπτωση ένοπλων συγκρούσεων.

Για να δικαιολογήσουν την παρουσία στρατευμάτων από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία τον Γενάρη, οι χώρες αυτές επικαλέστηκαν μια προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση.

«Ελπίζω σε συμφωνία, αλλά η επιθυμία του Τραμπ να πάρει τη Γροιλανδία παραμένει ζωντανή», σχολίασε πρόσφατα η Φρεντέρικσεν, αναφερόμενη στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσιγκτον.