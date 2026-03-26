ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεγάλη συναυλία το Σάββατο 28/3

Ενάντια στον πόλεμο, αγώνας για ένα σχολείο σύγχρονο και δημιουργικό

Μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς», ενάντια στον πόλεμο και για τη διεκδίκηση ενός σύγχρονου, δημιουργικού σχολείου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μάρτη στη Θεσσαλονίκη, στις 11 π.μ. στο συγκρότημα των σχολείων της Κασσάνδρου (23ο ΓΕΛ, 26ο και 32ο Γυμνάσιο).

Τη συναυλία διοργανώνει η Ενωση Γονέων Γ' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας και τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης.

Θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι με τους Θοδωρή Προύσαλη (κιθάρα, φωνή), Κατερίνα Μελεζιάδου (φωνή) και Γιώργο Χιώτη (μπουζούκι, φωνή).