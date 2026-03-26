Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Αύριο Παρασκευή:

- Πάτρα, 7 μ.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αργοστόλι, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αρτα, 6.30 μ.μ., πλατεία Κιλκίς

- Βόλος, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Ζάκυνθος, 7.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 7 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 7 μ.μ.,, πλατεία Ελευθερίας

- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Κέρκυρα, 6.30 μ.μ., Πόρτα Ριάλα

- Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου

- Λήμνος, 6 μ.μ., πλατεία Υψιπύλης (πρώην ΟΤΕ)

- Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., πλατεία Σαπφούς

- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Ρέθυμνο, 7 μ.μ., δημαρχείο

- Σαλαμίνα, 6 μ.μ., πλατεία Ηρώων

- Σάμος (Βαθύ), 6.30 μ.μ., Ναυτικό Κλιμάκιο (πρώην περίπτερο Ζαχαράκη)

- Τρίπολη, 7 μ.μ., πλατεία Πετρινού

- Χανιά, 7 μ.μ. στη Χάληδων

Σάββατο 28 Μάρτη:

- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού

- Δράμα, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Κόρινθος, 12 μ., Περιβολάκια

- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 7 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία Χαλκίδας (Στρογγυλό)

- Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου

Την Κυριακή 29 Μάρτη:

- Κως, 5.30 μ.μ., πλατεία Ανταγόρα

Τρίτη 31 Μάρτη:

- Καλαμάτα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειο

Τετάρτη 1η Απρίλη:

- Σαντορίνη, 7 μ.μ., πλατεία Φηρών

Πέμπτη 2 Απρίλη:

- Ρόδος, 7 μ.μ., πλατεία Κύπρου

Σύσκεψη στην Καρδίτσα

Αύριο Παρασκευή στην Καρδίτσα σωματεία και φορείς καλούν σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου.

    

Κορυφή σελίδας
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ