Αύριο Παρασκευή:
- Πάτρα, 7 μ.μ., πλατεία Γεωργίου
- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Αργοστόλι, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Αρτα, 6.30 μ.μ., πλατεία Κιλκίς
- Βόλος, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο
- Ζάκυνθος, 7.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Μάρκου
- Ηγουμενίτσα, 7 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ηράκλειο, 7 μ.μ.,, πλατεία Ελευθερίας
- Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη
- Κέρκυρα, 6.30 μ.μ., Πόρτα Ριάλα
- Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου
- Λήμνος, 6 μ.μ., πλατεία Υψιπύλης (πρώην ΟΤΕ)
- Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., πλατεία Σαπφούς
- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Ρέθυμνο, 7 μ.μ., δημαρχείο
- Σαλαμίνα, 6 μ.μ., πλατεία Ηρώων
- Σάμος (Βαθύ), 6.30 μ.μ., Ναυτικό Κλιμάκιο (πρώην περίπτερο Ζαχαράκη)
- Τρίπολη, 7 μ.μ., πλατεία Πετρινού
- Χανιά, 7 μ.μ. στη Χάληδων
Σάββατο 28 Μάρτη:
- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού
- Δράμα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Κόρινθος, 12 μ., Περιβολάκια
- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Λευκάδα, 7 μ.μ., Εργατικό Κέντρο
- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία Χαλκίδας (Στρογγυλό)
- Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου
Την Κυριακή 29 Μάρτη:
- Κως, 5.30 μ.μ., πλατεία Ανταγόρα
Τρίτη 31 Μάρτη:
- Καλαμάτα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειο
Τετάρτη 1η Απρίλη:
- Σαντορίνη, 7 μ.μ., πλατεία Φηρών
Πέμπτη 2 Απρίλη:
- Ρόδος, 7 μ.μ., πλατεία Κύπρου
Αύριο Παρασκευή στην Καρδίτσα σωματεία και φορείς καλούν σε σύσκεψη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου.