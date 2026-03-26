50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΒΙΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις μνήμης και καταδίκης

Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν στις 24 Μάρτη σε όλη την Αργεντινή, στα 50 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της επιβολής της δικτατορίας του Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα (24/3/1976), που - όπως και όλες οι δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής - είχε τη στήριξη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ.

Κεντρικό ζήτημα της διαδήλωσης ήταν να μαθευτεί η αλήθεια για τους 30.000 αγνοούμενους αγωνιστές, με άνοιγμα των αρχείων από το 1974 έως το 1983 που έπεσε η δικτατορία, και να σταματήσει η ατιμωρησία των βασανιστών. Οι διαδηλώσεις - με κεντρική αυτή στο Μπουένος Αϊρες, στην πλατεία Μάη - στις οποίες καλούσαν οι οργανώσεις συγγενών των αγνοούμενων και των θυμάτων της δικτατορίας και δεκάδες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις είχαν και αντικυβερνητικό χαρακτήρα, ενάντια στην αντιδραστική κυβέρνηση του νεοφιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι, θαυμαστή της χούντας, και στη σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει.

Ταυτόχρονα εκφράστηκε αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό, απαιτώντας τον τερματισμό του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, καθώς επίσης στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό, και καταδικάστηκαν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Βενεζουέλα και Ιράν.