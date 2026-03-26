Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΒΙΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις μνήμης και καταδίκης

Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν στις 24 Μάρτη σε όλη την Αργεντινή, στα 50 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της επιβολής της δικτατορίας του Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα (24/3/1976), που - όπως και όλες οι δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής - είχε τη στήριξη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ.

Κεντρικό ζήτημα της διαδήλωσης ήταν να μαθευτεί η αλήθεια για τους 30.000 αγνοούμενους αγωνιστές, με άνοιγμα των αρχείων από το 1974 έως το 1983 που έπεσε η δικτατορία, και να σταματήσει η ατιμωρησία των βασανιστών. Οι διαδηλώσεις - με κεντρική αυτή στο Μπουένος Αϊρες, στην πλατεία Μάη - στις οποίες καλούσαν οι οργανώσεις συγγενών των αγνοούμενων και των θυμάτων της δικτατορίας και δεκάδες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις είχαν και αντικυβερνητικό χαρακτήρα, ενάντια στην αντιδραστική κυβέρνηση του νεοφιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι, θαυμαστή της χούντας, και στη σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει.

Ταυτόχρονα εκφράστηκε αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό, απαιτώντας τον τερματισμό του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, καθώς επίσης στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό, και καταδικάστηκαν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Βενεζουέλα και Ιράν.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συνένοχη η ΕΕ στην πολεμική εμπλοκή
Ψάχνουν «εθνική» ενότητα για ενεργότερη συμμετοχή στον πόλεμο
«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους!»
Μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ και πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
Ενισχύονται τα αμερικανικά στρατεύματα, να επιβάλουν όρους επιχειρούν οι ΗΠΑ
Ισραηλινές δηλώσεις για κατοχή εδαφών σε συνέχεια των βομβαρδισμών
Η ακαδημαϊκή «ελευθερία» τίθεται προκλητικά στην υπηρεσία της πολεμικής εμπλοκής και του ΝΑΤΟ
Aλήθειες και ψέματα για τη ΝΑΤΟική βάση στην Αλεξανδρούπολη
Πρώτοι με απώλειες οι Σοσιαλδημοκράτες
Παραβιάσεις εναέριου χώρου, εμπρησμοί και κατασκοπεία με επίκεντρο τα drones
 Βαθύτερη εμπλοκή και με το παζάρι για τις βρετανικές βάσεις
Παρεμβάσεις στην παρέλαση από τις Επιτροπές Ειρήνης και φορείς ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή
 Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης
 Μπαράζ επιθέσεων και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε «φιλικές χώρες»
 Φρίκη και κτηνωδία σε Γάζα και Δυτική Οχθη
 Θεσπίζεται ο ...«έντιμος βίος» ως κριτήριο απέλασης
Εκλεισαν Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και Στρατιωτικής Συνεργασίας
 Αμερικανικοί «σαρωτές» στον Πειραιά, νέες «διευκολύνσεις» στην ΟΝΕΧ
«Δεν μιλάμε πια για προσωρινή κρίση...»
 Η ΕΕ την κατηγορεί ότι είναι σε «απευθείας σύνδεση» με το Κρεμλίνο
 Απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την Ιστορία προς τα εμπρός
 Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
 «Πλήρως δικαιολογημένη» η ανάπτυξη πυρηνικών
 Δημοσιεύματα για δημιουργία νέου Σώματος του ΝΑΤΟ
 Μεγάλη συναυλία το Σάββατο 28/3
 Πολύμορφο, ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο
 «Σοκαρισμένη» από την εισβολή ενόπλου στην πρεσβεία της στο Τόκιο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
