ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Φρίκη και κτηνωδία σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει χωρίς παύση το καθημερινό μακελειό και τη σκληρή κατοχή σε βάρος των Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Οχθη.

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποίησε εκτενή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, με στόχο επίλεκτες δυνάμεις της Χαμάς που πραγματοποιούσαν γυμνάσια...

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρεται ότι παρακολουθούσε εδώ και μέρες τις κινήσεις μαχητών των επίλεκτων δυνάμεων «Nukhba», και ότι θα συνεχίσει τις «επιχειρήσεις» για την «εξουδετέρωσή» τους.

Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές μιλώντας στο «i24News» ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούν τις προσπάθειες της Χαμάς να ενισχύσει τις δυνάμεις της μέσω πραγματοποίησης «δομικών γυμνασίων» και ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο πιθανών σχεδίων για τυχόν «μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις».

Στη Γάζα ο νέος συνολικός απολογισμός επίσημα καταγεγραμμένων θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023, όπως μεταδόθηκε χτες από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ανέφερε τουλάχιστον 72.265 νεκρούς και 171.959 τραυματίες.

Βασανισμός νηπίου από στρατιώτες για να ομολογήσει ο πατέρας...

Σε αυτό το φόντο, βγήκε στο φως της δημοσιότητας άλλη μια κτηνώδης επίθεση Ισραηλινών στρατιωτών σε Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ παλαιστινιακών και αραβικών ΜΜΕ, στις 24/3 Ισραηλινοί στρατιώτες έσβηναν τσιγάρα και τρυπούσαν με καρφιά τα χέρια και τα πόδια ενός Παλαιστίνιου μόλις 18 μηνών, στο πλαίσιο 10ωρης απάνθρωπης «ανάκρισης» του πατέρα του ώστε να «ομολογήσει» ψευδώς όσα ήθελαν. Φωτογραφίες με τα εγκαύματα του 18μηνου αγοριού, Καρίμ Αμπού Νασάρ, που κρατούσε απαρηγόρητο η μητέρα του, κατέκλυσαν Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οπως έγινε γνωστό, οι γονείς του παιδιού, που έμεναν κοντά στον χιλιοβομβαρδισμένο καταυλισμό Αλ Μαγάζι της κεντρικής Γάζας, είχαν βγει τη Δευτέρα να προμηθευτούν ορισμένα βασικά πράγματα μέχρι που έπεσαν πάνω σε μπλόκο Ισραηλινών στρατιωτών. Ακολούθησε η απομάκρυνση του βρέφους από τα χέρια του πατέρα, το γδύσιμο του πατέρα για «έλεγχο» και ένα πολύωρο μαρτύριο ανάκρισης και για τους δύο...

Αλλες φριχτές ιστορίες ισραηλινής κατοχής διαδραματίζονται και στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Οχθης. Οι επιθέσεις και εισβολές του ισραηλινού στρατού σε πόλεις και χωριά είναι καθημερινές, όπως και οι επιθέσεις των Εβραίων εποίκων. Στο πλάι όλων αυτών, τα ισραηλινά δικαστήρια εντείνουν την κατοχή εκδίδοντας αποφάσεις έξωσης οικογενειών Παλαιστινίων από συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, με τη δικαιολογία ότι τα σπίτια τους ήταν «εβραϊκής ιδιοκτησίας» πριν δεκαετίες.