ΧΑΝΙΑ - 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Πολύμορφο, ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο

Πλήθος μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών συμμετείχαν το Σάββατο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας στα Χανιά, το οποίο διοργάνωσε η Ενωση Γονέων Χανίων και φιλοξενήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ.

Εικαστικές εκθέσεις στόλισαν τους διαδρόμους του σχολείου, ενώ σε ξεχωριστή αίθουσα στήθηκαν η γωνιά face painting, οι δραστηριότητες ζωγραφικής με θέμα «Ειρήνη vs Πόλεμος» και το φύτεμα των σπόρων της ειρήνης. Μηνύματα ειρήνης πλημμύρισαν όλους τους χώρους του σχολείου, δίπλα στα έργα και τις δραστηριότητες ενάντια στον ενδοσχολικό εκφοβισμό και στον ρατσισμό, ενώ δεν έλειψε και η απαίτηση για το δημόσιο σχολείο που έχουν ανάγκη σήμερα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τα κορίτσια από την ομάδα ποδοσφαίρου του ΕΠΑΛ Μουρνιών να βραβεύουν τους μικρότερους συμμαθητές τους που διακρίθηκαν στο τουρνουά ποδοσφαίρου.

Προβλήθηκαν οι ταινίες μικρού μήκους «Η Ευκαιρία» και «Το Δώρο», μουσικό πρόγραμμα «Οδός Ονείρων», απαγγέλθηκαν ποιήματα και ένας μονόλογος που αναδείκνυαν το ζήτημα της γυναικείας ανισοτιμίας και τη φρίκη του πολέμου, έγινε συναυλία με πρωτότυπα τραγούδια για την αλληλεγγύη, τη φιλία, τη μητέρα, και στο τέλος χέρι - χέρι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί χόρεψαν πεντοζάλη, συμβολίζοντας τον κοινό αγώνα που απαιτείται για να χτίσουν το μέλλον που αξίζει στα παιδιά. Ο εξαιρετικός Νίκος Μπλαζάκης πήρε τα παιδιά από το χέρι και τα πήγε βόλτα στον υπέροχο κόσμο του παραμυθιού, ενώ το διαδραστικό αντιπολεμικό πανό και το κουτί της γκριμάτσας με την τεχνική του θεάτρου του κουτιού Lambe Lambe προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους, αποτέλεσαν ξεχωριστές εμπειρίες για όλους τους συμμετέχοντες.

Τέλος, το Φεστιβάλ τίμησαν και στήριξαν με την παρουσία τους οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών, αναδεικνύοντας την ανάγκη κοινής συμπόρευσης για ένα καλύτερο σχολείο που να χωράει τα όνειρα, τους στόχους και την κοινή αγωνία γονιών και μαθητών για το μέλλον, καθώς και ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ «Αριάδνη», που άνοιξε τη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους για την ανάγκη να φωνάξουμε ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όλες τις εξαρτήσεις.