ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους!»

Στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα (υπουργείο Οικονομικών) και πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία | Συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Να «πλημμυρίσει» η Αθήνα είναι το κάλεσμα των εκατοντάδων σωματείων και μαζικών φορέων που οργανώνουν το μεγάλο συλλαλητήριο, αύριο Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, με πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Το σύνθημα «Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!» αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερα σωματεία της Αττικής, ενώ το κάλεσμα αυτό φτάνει σε χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους να συζητούν και να οργανώνουν τη μαζική συμμετοχή.

Απόφαση συμμετοχής πήρε και η ΑΔΕΔΥ, καλώντας όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε μαζική συμμετοχή. «Οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τα συνδικάτα μας, με τον οργανωμένο, συλλογικό αγώνα, θα βάλουμε φρένο στα σχέδια που βλέπουν τον εργαζόμενο λαό ως αναλώσιμο, που δεν υπολογίζουν τις ζωές μας για τα κέρδη τους!», τονίζει.

Μέχρι τώρα αποφάσεις έχουν πάρει: Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Οι Ομοσπονδίες: Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Οικοδόμων, Νοσοκομειακών Γιατρών, Ειδικής Αγωγής. Επίσης η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Εργατικά σωματεία - συνδικάτα - σύλλογοι: ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Οικοδόμων Αθήνας, Ενέργειας, Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτρολόγων, ΣΕΤΗΠ, Επισιτισμού - Τουρισμού, το Συνδικάτο Μετάλλου, ΟΤΑ, Δήμου Γαλατσίου, Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Αττικής, Τροφίμων - Ποτών, Μισθωτών Δικηγόρων, SSP (αεροδρόμιο), Συμβασιούχων Ερευνητών και Διδασκόντων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, Υπαλλήλων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΦΕΤ, ΕΙΝΑΠ, ΚΤΥΠ, Νοσοκομείου «Θριάσιο», «Ευαγγελισμού», Νοσοκομείου «Μεταξά», Νοσοκομείου Νίκαιας, ΕΟΔΥ, Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά, Σχολικών Καθαριστριών - Καθαριστών Αθήνας (Αττικής), ΣΕΜΙΣΕΑ, Χρηματοπιστωτικού, «Cosmote - eValue», «Vodafone-360 Connect» - κ.λπ., «Teleperformance», Τύπου - Χάρτου, Λογιστών - Ελεγκτών Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ), Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα - Κλακέτα, η ΔΑΣ Ναυτιλιακών Τουριστικών Υπάλληλων.

Η ΟΒΣΑ

Θέση στον αγώνα παίρνουν και οι αυταπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, παλεύοντας για την επιβίωσή τους, αφού με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και την Ενέργεια, όπως και τη φοροληστεία, δέχονται νέα πλήγματα στο εισόδημά τους. Κάλεσμα συμμετοχής στους επαγγελματίες και τις ενώσεις τους απευθύνει η

Τους φοιτητικούς συλλόγους και τους φοιτητές καλεί σε μαζική συμμετοχή και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

Καλέσματα συμμετοχής έχουν απευθύνει η ΕΕΔΥΕ και η ΟΓΕ. Επίσης η Ομοσπονδία Γονέων, η ΕΕΔΔΑ, το Εικαστικό Επιμελητήριο, η ΣΕΑΑΝ, η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ. Επίσης, ο Σύλλογος «Εμείς που σπουδάσαμε στο Σοσιαλισμό».

Από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα.

Περιοδεία στο εργοτάξιο «Σωτηρία»

Με το άνοιγμα σε χώρους δουλειάς να συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή για να φτάσει παντού το κάλεσμα για το συλλαλητήριο, σε συγκέντρωση εργαζομένων στο εργοτάξιο εργασιών στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», μίλησαν το πρωί της Τρίτης 24 Μάρτη οι πρόεδροι των Συνδικάτων Οικοδόμων Αθήνας και Ηλεκτρολόγων Αττικής, Παναγιώτης Γάκιας και Χρήστος Τσιακίλος.

Αναφέρθηκαν στις εξελίξεις με την όξυνση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και την ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς, που, όπως τόνισαν, φέρνουν νέους μεγάλους κινδύνους για τον λαό και τους εργαζόμενους. Σημείωσαν πως οι εργάτες πληρώνουν το τίμημα, με την ακρίβεια να σαρώνει το λαϊκό εισόδημα, καθώς το κόστος της Ενέργειας και των βασικών αγαθών εκτοξεύεται, ενώ οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι.

Παράλληλα ανέδειξαν ότι στους χώρους δουλειάς εντείνεται η εκμετάλλευση, μεγαλώνει η πίεση για περισσότερη δουλειά με λιγότερα δικαιώματα και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ειδικότερα ο Π. Γάκιας ανέφερε ότι ο κλάδος των οικοδόμων γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να δουλεύεις σε αυτές τις συνθήκες μέσα στην ανασφάλεια, στην εντατικοποίηση, τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, με τη ζωή τους να κινδυνεύει για να αυγαταίνουν τα κέρδη των εργολάβων και των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Και οι δύο ομιλητές, καταλήγοντας, επισήμαναν ότι αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή και ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώσουν «τα σπασμένα» για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και για την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους.

Σύσκεψη με σωματεία της Ελευσίνας - Δ. Αττικής

Παράλληλα, σε σύσκεψη προχώρησαν τα Συνδικάτα και οι φορείς στην περιοχή του Θριάσιου, θέτοντας στο επίκεντρο την προετοιμασία του συλλαλητηρίου, όπου συζητήθηκε και η πείρα από τη μεγάλη απεργία της 6ης Φλεβάρη στο Θριάσιο και στον Πειραιά, όταν σε συντονισμό με 20 λιμάνια από 7 διαφορετικές χώρες, οι εργαζόμενοι απήργησαν με κεντρικό σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών».

Τη συζήτηση άνοιξε εισηγητικά ο Λάμπρος Χατζάρας, πρόεδρος του παραρτήματος Θριάσιου του Συνδικάτου Μετάλλου, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν καμιά εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση και σε όσους στηρίζουν την εμπλοκή, καθώς προωθούν τα συμφέροντα των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των ομίλων, απαιτώντας φθηνό, αναλώσιμο εργάτη και πειθαρχημένο στα «εθνικά οράματα». Τόνισε πως αυτά τα «εθνικά οράματα» κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να τα νιώσει δικά του, γιατί δεν αφορούν τις δικές του ανάγκες, αλλά την ανάγκη των μονοπωλιακών ομίλων να τοποθετήσουν κεφάλαιο σε νέες αγορές. Ειδικά για τους ναυτεργάτες σημείωσε πως παίζουν κορόνα γράμματα τη ζωή τους για τα κέρδη των εφοπλιστών, ενώ σημείωσε πως τα αιτήματά τους είναι δίκαια. «Καμιά μεταφορά πολεμικού υλικού, καμία αποστολή σε εμπόλεμη ζώνη για το κέρδος των εφοπλιστών. Αμεσα να επαναπατριστούν όσοι είναι εκτεθειμένοι», τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο και μπροστά στο αυριανό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, κάλεσε να δυναμώσει ο συντονισμός των σωματείων, η κοινή πάλη για να μη φορτωθεί ο λαός τις συνέπειες του πολέμου.

Παράλληλα, σημείωσε πως η αγωνιστική δράση και ο συντονισμός πρέπει να κατευθύνεται προς ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα, που δεν θα υποτάσσεται στην κερδοφορία των ομίλων, στις επιταγές των κυβερνήσεων, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που δεν θα σπέρνει αυταπάτες ότι η κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι οι στόχοι των εργαζομένων. Για αυτόν τον λόγο κάλεσε κάθε σωματείο να συνεδριάσει άμεσα, να πάρει απόφαση και για τη συμμετοχή του στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, στις 4 Απρίλη (βλ. σελ. 13).

«Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους»

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης», μετέφερε τα ερωτήματα των παιδιών για τον πόλεμο και την αγωνία τους, ενώ παράλληλα στηλίτευσε το γεγονός πως τα κονδύλια της Παιδείας και των σχολικών αναγκών μεταφέρονται στην πολεμική οικονομία για να γίνουν σφαίρες και όπλα.

Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Γκίνης, πρόεδρος της Ενωσης ΕΒΕ Ελευσίνας - Μάνδρας, κατήγγειλε τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας η οποία τσακίζει τα μικρομάγαζα, καυτηριάζοντας την κατάπτυστη στάση της κυβέρνησης που έμμεσα στοχοποίησε τους βενζινοπώλες και τους αρτοποιούς για τις αυξήσεις, χρησιμοποιώντας ακόμα μια φορά το εργαλείο του κοινωνικού αυτοματισμού.

Ο Χριστόφορος Δημόπουλος, γραμματέας του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας και μέλος της Επιτροπής Ειρήνης, αναφέρθηκε στη μεγάλη διαδήλωση συνταξιούχων και την απαίτηση να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Παράλληλα, επισήμανε τον ρόλο του αεροδρομίου Ελευσίνας, με τη χρησιμοποίησή του στον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και στη σφαγή του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Η Χρυσούλα Τσακιλτσίδη, αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, σημείωσε πως στις μεγάλες αποθήκες στην περιοχή η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο. Ανέφερε την ανησυχία που υπάρχει στους εργαζόμενους των αποθηκών για τον ρόλο που θα παίξουν αυτοί οι χώροι στη μεταφορά πολεμικού υλικού και το γεγονός ότι πρόκειται για σχεδιασμούς που πάνε χέρι χέρι με την εντατικοποίηση και τα 12ωρα, ενώ ανέδειξε την αισιοδοξία που αντλούν οι εργαζόμενοι από το παράδειγμα του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, που πρόσφατα απέτρεψε για δεύτερη φορά τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ. Τέλος ο Νίκος Ζαπάντης, γραμματέας της Ενωσης συνταξιούχων ΙΚΑ δήμου Φυλής, ανέδειξε πως δεκάδες σημεία σε όλη τη χώρα αποτελούν στόχους αντιποίνων, με ένα από αυτά να αποτελεί και η περιοχή του Θριάσιου και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς στο παραλιακό μέτωπο.

Στην Πάτρα

Καθημερινά πληθαίνουν και οι αποφάσεις συμμετοχής στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για το συλλαλητήριο που οργανώνει αύριο Παρασκευή, στις 7 μ.μ. στην Πλατεία Γεωργίου.

Στο πλαίσιο της επιτυχίας του συλλαλητηρίου τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας οργανώνουν πλατιά εξόρμηση στους χώρους δουλειάς. Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί περιοδείες όπως στα εργοστάσια «COFFEE ISLAND», «AVRAMAR», «ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ», Οινοποιητική Βιομηχανία Σπηλιώπουλος, Μετάλλου ΛΙΑΡΟΜΑΤΗ, στην εταιρεία Πληροφορικής «THINK DIGITAL», στις Φαρμακαποθήκες (ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ACNOFARM). Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη ως εξής: Στα εργοτάξια του Νοσοκομείου Ρίου, του ΑΚΤΩΡ στη ΒΙΠΕ, στα έργα της ΝΕΟ Πατρών - Πύργου, στα εργοστάσια ΒΙΟΣΕΝ και ΖΙΚΟΣ, στο τηλεφωνικό κέντρο του Μεγάρου ΟΤΕ, στο Δημόσιο ΣΑΕΚ Αγίας Σοφίας, στην Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ξενοδοχείο «ACHAIA BEACH», στο εμπορικό κέντρο «TOP PARKS», στη Βιοτεχνία Τύπoυ - Χάρτου PATRAS BAGS και MULTI STICK.