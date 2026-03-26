ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΕΕ

Εκλεισαν Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και Στρατιωτικής Συνεργασίας

Μετά από διαπραγματεύσεις 8 χρόνων, EE και Αυστραλία οριστικοποίησαν προχτές τη διμερήαπό την οποία μονοπώλια κάθε πλευράς προσδοκούν σημαντικά κέρδη, με φόντο φυσικά τη ρευστότητα που μεγαλώνει στις διεθνείς συμμαχίες η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών, ακόμα και μεταξύ δυνάμεων συνεργάζονται. Η Συμφωνία «έκλεισε» στη διάρκεια επίσκεψης της προέδρου της Κομισιόνστην Καμπέρα, όπου οι δύο πλευρές υπέγραψαν και

Οπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, «καθώς η ασφάλεια της Ευρώπης και του Ινδο-Ειρηνικού διασυνδέεται ολοένα και περισσότερο, ΕΕ και Αυστραλία συνεργάζονται όλο και πιο στενά ως εταίροι για την προάσπιση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου». Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της διμερούς σχέσης σε «ασφάλεια και άμυνα» θα αποφέρει «απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας παράλληλα τη συλλογική μας ικανότητα να προάγουμε τη σταθερότητα σε ένα ολοένα πιο περίπλοκο και αμφιλεγόμενο παγκόσμιο περιβάλλον».

Το δε υπουργείο Αμυνας της Αυστραλίας διευκρίνισε ότι με το Σύμφωνο: Θα αυξηθεί «η ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών». Θα αναπτυχθεί «η ικανότητα διαχείρισης και ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση σύνθετων απειλών κατά της ασφάλειας στις αντίστοιχες περιοχές μας». Θα βαθύνει η συνεργασία «για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο» και θα καθιερωθεί διμερής «νέος διάλογος για την ασφάλεια του διαστήματος».

Αναφορικά με τη Συμφωνία για το διμερές Εμπόριο, οι Βρυξέλλες σε σχετικό δελτίο Τύπου τονίζουν ότι θα απομακρυνθεί πάνω από το 99% των δασμών που σήμερα ισχύουν για τις εξαγωγές της ΕΕ στην Αυστραλία. Στους ιδιαίτερα ωφελημένους κλάδους περιλαμβάνεται η αυτοκινητοβιομηχανία, που εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις εξαγωγές της στην Αυστραλία κατά 30% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αντίστοιχα, εκτιμάται αύξηση κατά 50% στις εξαγωγές γαλακτοκομικών από την ΕΕ στην Αυστραλία. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται ότι θα υπερδεκαπλασιαστεί το αυστραλιανό βοδινό που θα επιτρέπεται να εισάγεται στην ΕΕ (αν και οι Αυστραλοί μεγαλοκτηνοτρόφοι ζητούσαν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση). Η εφαρμογή της Συμφωνίας για το Εμπόριο θα χρειαστεί έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ μεταξύ άλλων προβλέπεται και συζήτησή της στο Ευρωκοινοβούλιο, εν αναμονή και αντιδράσεων που εκφράζονται ήδη (όπως έγινε και με την αντίστοιχη Συμφωνία ΕΕ - Mercosur τον Δεκέμβρη), ειδικά σε χώρες με σημαντική αγροτική παραγωγή (π.χ. Γαλλία).

Σημειωτέον, η Συμφωνία «διασφαλίζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες για κρίσιμες πρώτες ύλες», όπως ανακοίνωσε η ΕΕ, θυμίζοντας ότι η Αυστραλία είναι σημαντικός παραγωγός αλουμινίου, λιθίου και μαγγανίου - υλών κρίσιμων για μια σειρά κλάδους της βιομηχανίας, όσους συνδέονται με την «καθαρή Ενέργεια», τις ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ. Η νέα Συμφωνία θα μειώσει ή θα καταργήσει υψηλούς δασμούς σε ύλες για τις οποίες η ΕΕ «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή κρίσιμων πρώτων υλών» ενώ «η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται».