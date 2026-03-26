Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
«Σοκαρισμένη» από την εισβολή ενόπλου στην πρεσβεία της στο Τόκιο

Ενας 23χρονος οπλισμένος με μαχαίρι (λεπίδας 18 εκατοστών) προσπάθησε προχτές το πρωί να μπει στην πρεσβεία της Κίνας στο Τόκιο, για να ζητήσει ακρόαση από τον πρέσβη ώστε η χώρα του «να απέχει από σκληρές δηλώσεις» και να αυτοκτονήσει «για να προκληθεί σοκ αν η γνώμη μου δεν γινόταν αποδεκτή», όπως δήλωσε μετά τη σύλληψή του.

Ο νεαρός αποδείχθηκε ότι είναι 23χρονος εν ενεργεία αξιωματικός των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ανθυπολοχαγός με έδρα το στρατόπεδο Ebino στην επαρχία Miyazaki (εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ιαπωνική πρωτεύουσα). Η μητροπολιτική αστυνομία του Τόκιο τον συνέλαβε αφού ειδοποιήθηκε από τη φρουρά της πρεσβείας.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Λιν Ζιάν δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος», προσθέτοντας ότι το Πεκίνο κατέθεσε «έντονη διαμαρτυρία και διάβημα προς την Ιαπωνία». Μίλησε για «εξαιρετικά σοβαρό» περιστατικό, που αναδεικνύει «τις ανεξέλεγκτες ακροδεξιές ιδεολογίες και δυνάμεις στην Ιαπωνία, τον αυξανόμενο κίνδυνο νέου μιλιταρισμού και τη μακροχρόνια εσφαλμένη πολιτική της ιαπωνικής κυβέρνησης σε ζητήματα Ιστορίας, της Ταϊβάν και άλλα βασικά θέματα που επηρεάζουν τις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας».

Μέχρι χτες οι ιαπωνικές αρχές υποστήριζαν ότι ο 23χρονος έδρασε μόνος του, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος του ιαπωνικού υπουργικού συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα δήλωσε ότι «είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι ένα μέλος των SDF (σ.σ. των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων), το οποίο θα έπρεπε να είναι νομοταγές, συνελήφθη ως ύποπτο για καταπάτηση» και ότι η κυβέρνηση «θα απαντήσει κατάλληλα για αποτροπή τυχόν νέων τέτοιων περιστατικών, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς».

    

Διαβάστε σήμερα...
Συνένοχη η ΕΕ στην πολεμική εμπλοκή
Ψάχνουν «εθνική» ενότητα για ενεργότερη συμμετοχή στον πόλεμο
«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους!»
Μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ και πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
Ενισχύονται τα αμερικανικά στρατεύματα, να επιβάλουν όρους επιχειρούν οι ΗΠΑ
Ισραηλινές δηλώσεις για κατοχή εδαφών σε συνέχεια των βομβαρδισμών
Η ακαδημαϊκή «ελευθερία» τίθεται προκλητικά στην υπηρεσία της πολεμικής εμπλοκής και του ΝΑΤΟ
Aλήθειες και ψέματα για τη ΝΑΤΟική βάση στην Αλεξανδρούπολη
Πρώτοι με απώλειες οι Σοσιαλδημοκράτες
Παραβιάσεις εναέριου χώρου, εμπρησμοί και κατασκοπεία με επίκεντρο τα drones
 Βαθύτερη εμπλοκή και με το παζάρι για τις βρετανικές βάσεις
Παρεμβάσεις στην παρέλαση από τις Επιτροπές Ειρήνης και φορείς ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή
 Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης
 Μπαράζ επιθέσεων και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε «φιλικές χώρες»
 Φρίκη και κτηνωδία σε Γάζα και Δυτική Οχθη
 Θεσπίζεται ο ...«έντιμος βίος» ως κριτήριο απέλασης
Εκλεισαν Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και Στρατιωτικής Συνεργασίας
 Αμερικανικοί «σαρωτές» στον Πειραιά, νέες «διευκολύνσεις» στην ΟΝΕΧ
«Δεν μιλάμε πια για προσωρινή κρίση...»
 Η ΕΕ την κατηγορεί ότι είναι σε «απευθείας σύνδεση» με το Κρεμλίνο
 Απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την Ιστορία προς τα εμπρός
 Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
 «Πλήρως δικαιολογημένη» η ανάπτυξη πυρηνικών
 Δημοσιεύματα για δημιουργία νέου Σώματος του ΝΑΤΟ
 Μεγάλη συναυλία το Σάββατο 28/3
 Πολύμορφο, ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο
 Μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις μνήμης και καταδίκης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
