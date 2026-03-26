ΚΙΝΑ

«Σοκαρισμένη» από την εισβολή ενόπλου στην πρεσβεία της στο Τόκιο

Ενας 23χρονος οπλισμένος με μαχαίρι (λεπίδας 18 εκατοστών) προσπάθησε προχτές το πρωί να μπει στην πρεσβεία της Κίνας στο Τόκιο, για να ζητήσει ακρόαση από τον πρέσβη ώστε η χώρα του «να απέχει από σκληρές δηλώσεις» και να αυτοκτονήσει «για να προκληθεί σοκ αν η γνώμη μου δεν γινόταν αποδεκτή», όπως δήλωσε μετά τη σύλληψή του.

Ο νεαρός αποδείχθηκε ότι είναι 23χρονος εν ενεργεία αξιωματικός των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ανθυπολοχαγός με έδρα το στρατόπεδο Ebino στην επαρχία Miyazaki (εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ιαπωνική πρωτεύουσα). Η μητροπολιτική αστυνομία του Τόκιο τον συνέλαβε αφού ειδοποιήθηκε από τη φρουρά της πρεσβείας.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Λιν Ζιάν δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος», προσθέτοντας ότι το Πεκίνο κατέθεσε «έντονη διαμαρτυρία και διάβημα προς την Ιαπωνία». Μίλησε για «εξαιρετικά σοβαρό» περιστατικό, που αναδεικνύει «τις ανεξέλεγκτες ακροδεξιές ιδεολογίες και δυνάμεις στην Ιαπωνία, τον αυξανόμενο κίνδυνο νέου μιλιταρισμού και τη μακροχρόνια εσφαλμένη πολιτική της ιαπωνικής κυβέρνησης σε ζητήματα Ιστορίας, της Ταϊβάν και άλλα βασικά θέματα που επηρεάζουν τις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας».

Μέχρι χτες οι ιαπωνικές αρχές υποστήριζαν ότι ο 23χρονος έδρασε μόνος του, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος του ιαπωνικού υπουργικού συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα δήλωσε ότι «είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι ένα μέλος των SDF (σ.σ. των ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων), το οποίο θα έπρεπε να είναι νομοταγές, συνελήφθη ως ύποπτο για καταπάτηση» και ότι η κυβέρνηση «θα απαντήσει κατάλληλα για αποτροπή τυχόν νέων τέτοιων περιστατικών, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς».