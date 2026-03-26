ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η ΕΕ την κατηγορεί ότι είναι σε «απευθείας σύνδεση» με το Κρεμλίνο

Στο μεταξύ η Βουδαπέστη θα σταματήσει να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία

Ανεβαίνει η ένταση στις σχέσεις ΕΕ - Ουγγαρίας εν μέσω αντιθέσεων και γεωπολιτικών συγκρούσεων που έχουν οξυνθεί με την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ η κόντρα Βουδαπέστης - Κιέβου με επίκεντρο την Ενέργεια αξιοποιείται ως μοχλός πίεσης σε ευρύτερα παζάρια.

Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία, μέχρι το Κίεβο να αποκαταστήσει τη ροή του ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, δήλωσε χθες ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση. Υπενθυμίζεται ότι για τον ίδιο λόγο στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής η Ουγγαρία μπλόκαρε την εκταμίευση του δανείου 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, η οποία κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα ακόμα και τον επόμενο μήνα.

Την περασμένη βδομάδα εμπειρογνώμονες της ΕΕ έφτασαν στην Ουκρανία για να αξιολογήσουν την κατάσταση του αγωγού, αφού το Κίεβο αποδέχτηκε την πρόταση της ΕΕ για τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου.

Ωστόσο η Ουκρανία άφησε να εννοηθεί ότι θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες για την επανέναρξη των παραδόσεων αργού πετρελαίου σε Ουγγαρία και Σλοβακία.

Στο μεταξύ ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο παραδέχτηκε ότι συνομιλεί με τους ομολόγους του από Ρωσία, Σερβία, Ισραήλ, ΗΠΑ και Τουρκία, τόσο πριν όσο και μετά τα συμβούλια της ΕΕ για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, καθώς «στην ΕΕ λαμβάνονται πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν τις σχέσεις και τη συνεργασία της Ουγγαρίας με χώρες εκτός ΕΕ».

Δημοσίευμα της «Washington Post» το Σαββατοκύριακο ανέφερε ότι η Βουδαπέστη διατηρούσε στενές επαφές με το Κρεμλίνο καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, και ότι ο Σιγιάρτο χρησιμοποιούσε τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια των συμβουλίων της ΕΕ για να ενημερώνει τον Ρώσο ομόλογό του.

«Είχαμε τις υποψίες μας γι' αυτό εδώ και πολύ καιρό», σχολίασε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Υποψίες για διαρροή πληροφοριών από την AfD

Ταυτόχρονα, επανέρχονται οι υποψίες για το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ότι ενδέχεται να διαρρέει πληροφορίες προς τη Ρωσία ή και την Κίνα, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και τέσσερις Γερμανούς βουλευτές.

Γερμανοί βουλευτές - συμπεριλαμβανομένων και μελών της AfD - έχουν πρόσβαση σε βάση δεδομένων που περιλαμβάνει χιλιάδες έγγραφα της ΕΕ, όπου υπάρχουν εμπιστευτικές σημειώσεις από συναντήσεις πρέσβεων στις οποίες οι διπλωμάτες της ΕΕ διαμορφώνουν θέσεις για γεωπολιτικά ζητήματα.

«Υπάρχουν βάσιμες υποψίες διαρροής πληροφοριών προς την Κίνα ή τη Ρωσία» από την AfD, δήλωσε ο βουλευτής των Πρασίνων Αντον Χοφράιτερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γερμανικής Βουλής.