Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
«Πλήρως δικαιολογημένη» η ανάπτυξη πυρηνικών

«Η τρέχουσα παγκόσμια πραγματικότητα, όπου η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των κυρίαρχων κρατών παραβιάζονται ανελέητα από μονομερή χρήση βίας, μας διδάσκει ξεκάθαρα ποια είναι η πραγματική εγγύηση της ύπαρξης και της ειρήνης ενός κράτους», δήλωσε απευθυνόμενος στη βουλή της χώρας του ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, υποστηρίζοντας ότι τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο. Αξιοποιώντας και τη σημερινή συγκυρία του εξελισσόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ισχυρίστηκε ότι η πυρηνική αποτροπή επέτρεψε στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη και ανοικοδόμηση.

«Σύμφωνα με την αποστολή που μας έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας (της Βόρειας Κορέας), θα αναπτύξουμε και θα ενισχύσουμε περαιτέρω την πυρηνική μας αποτροπή αυτοάμυνας», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου είναι «πλήρως δικαιολογημένη». Σημείωσε ακόμα ότι αποτελεί ανάγκη η «τέλεια επιχειρησιακή ετοιμότητα» των πυρηνικών δυνάμεων, ώστε να αντιμετωπιστούν «στρατηγικές απειλές», αλλά και ότι «θα συνεχίσουμε να εδραιώνουμε σταθερά, με μη αναστρέψιμο τρόπο το καθεστώς μας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικό όπλο» και ότι «θα εντείνουμε επιθετικά τον αγώνα μας ενάντια στις εχθρικές δυνάμεις», χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα «ως το πιο εχθρικό κράτος», δεσμευόμενος ότι θα την κάνουμε «να πληρώσει χωρίς έλεος - χωρίς τον παραμικρό δισταγμό - για οποιαδήποτε πράξη βλάπτει» τη Βόρεια Κορέα.

    
