Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

- Η Τομεακή Επιτροπή Εύβοιας του ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά», σήμερα Πέμπτη στις 7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Θα μιλήσει ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής Εύβοιας του ΚΚΕ.

- Εκδήλωση - συζήτηση με το ίδιο θέμα πραγματοποιούν οι Οργανώσεις Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ το Σάββατο 28 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12). Θα μιλήσει η Λουίζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Οι ΚΟ Ναυτεργατών - Λιμενεργατών - Ναυτιλιακών Εταιρειών - Πανεπιστημίου Πειραιά και Δήμου Πειραιά του ΚΚΕ καλούν την Πέμπτη 2 Απρίλη στις 7 μ.μ. στο παλιό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε εκδήλωση με θέμα «Καράβια, λιμάνια, μεταφορές στην υπηρεσία των εργατικών - λαϊκών αναγκών, όχι για τα κέρδη των ομίλων και των εφοπλιστών». Θα μιλήσει ο Γιώργος Μαρίνος.