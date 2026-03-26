ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Ψάχνουν «εθνική» ενότητα για ενεργότερη συμμετοχή στον πόλεμο

Αλλοθι για ενεργότερη εμπλοκή στον πόλεμο, ως στρατηγική επιλογή και λόγο ύπαρξης για το κεφάλαιο, βρήκαν με αφορμή την 25η Μαρτίου η κυβέρνηση και συνολικά η ντόπια αστική τάξη, αξιοποιώντας και τα συχαρίκια που έλαβαν για την πρεμούρα τους από τις ΗΠΑ, απαιτώντας ταυτόχρονα με διάφορα ανιστόρητα τη στοίχιση του λαού στους «εθνικούς» στόχους του κεφαλαίου.

Χαρακτηριστικά, ο Τραμπ σε διακήρυξή του για την επέτειο χαιρέτισε το γεγονός ότι «η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των ΗΠΑ, συμμεριζόμενη τις ίδιες αξίες, τη δέσμευση για την υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών και την αφοσίωση στην υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης».

Από κοντά και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο οποίος σε δήλωσή του για την ημέρα χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύτιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ», υπογραμμίζοντας ότι «η στενή μας συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της επιβολής του νόμου ενισχύει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο», ενώ εστίασε και στο «ψητό» των μπίζνες με τα Ενεργειακά: «Οι ΗΠΑ επαινούν τα αποφασιστικά βήματα της Ελλάδας για τη μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική Ενέργεια. Εχουμε δεσμευτεί να εμβαθύνουμε τους εμπορικούς μας δεσμούς με την Ελλάδα, να αυξήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και να προμηθεύσουμε την περιοχή με ασφαλές και αξιόπιστο αμερικανικό LNG».

Σε αυτό το φόντο, ο Κυρ. Μητσοτάκης σε δήλωσή του για την επέτειο μίλησε για «εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς», όπου η Ελλάδα «δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα», όπως αποδεικνύουν άλλωστε οι ευρωατλαντικής κοπής αποστολές των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, από τα Βαλκάνια μέχρι τον Κόλπο του Αντεν κι ακόμα παραπέρα. Ζητώντας μάλιστα στοίχιση του λαού στα βρωμερά αυτά και επικίνδυνα σχέδια, υποστήριξε με θράσος ότι «απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων, από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης», όπου «εθνικά» τα συμφέροντα της τάξης του, που τσακίζουν τις ανάγκες του λαού.

«Το 1821 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι, ας τους τιμήσουμε ασκώντας αυτήν την ελευθερία ενωμένοι και πάλι, μονιασμένοι και με ευθύνη», ζήτησε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας.

«Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων εκτός συνόρων»!

Σε ανάλογο ύφος, ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας στην ημερήσια διαταγή του είπε ότι «το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αναθεωρητισμό, μεταβολές, υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, αύξηση του ρόλου της ισχύος», ότι «η Ανατ. Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν πεδίο σύνθετων εξελίξεων, με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας», και ότι «σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει ως αμέτοχη οντότητα. Εάν δεν πράξει, δεν θα υπάρξει», έχοντας κατά νου τους ντόπιους επιχειρηματικούς ομίλους, που αποτελεί «υπαρξιακή» αγωνία τους το πώς θα αναβαθμίσουν τη θέση τους στα ευρωατλαντικά σχέδια για να κατοχυρώσουν μερτικά της καπιταλιστικής «λείας» έναντι ανταγωνιστών τους στην ευρύτερη περιοχή. Εβαλε δε ως εγγύηση στην πορεία αυτή που βαφτίζουν «εθνικό» συμφέρον τις Ενοπλες Δυνάμεις, «ικανές να ανταποκριθούν σε κάθε σύγχρονη πρόκληση, όταν και όπου το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον».

Ο ίδιος, μιλώντας προηγουμένως σε εκδήλωση της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης για τις «γεωπολιτικές εξελίξεις», έκανε λόγο για «μια συνολική κατάσταση τεράστιου προβλήματος στην οικονομία εξαιτίας του ενεργειακού αναδυόμενου θέματος μετά το κλείσιμο στα Στενά του Ορμούζ». Και θύμισε τα 4 σημεία του ορίζοντα όπου έχουν απλωθεί οι Ενοπλες Δυνάμεις υπηρετώντας τα βρώμικα ευρωατλαντικά σχέδια: «Τώρα που συζητάμε, η Ελλάδα έχει στρατιωτικές δυνάμεις στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, έχει στρατιωτικές δυνάμεις στο Κόσοβο, καλύπτει τη Βουλγαρία ή ένα μεγάλο κομμάτι της, έχει το "Air Policing" στη Βόρεια Μακεδονία και στο Μαυροβούνιο. Εχει επίσης μία Μοίρα "Patriot" στη Σαουδική Αραβία, έχει F-16 στην Κυπριακή Δημοκρατία, δύο φρεγάτες που καλύπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία, μία φρεγάτα που κινείται βόρεια της Λιβύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης "Ειρήνη" (IRINI), η οποία ξεκίνησε με δική μας πρωτοβουλία, μία φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης "Ασπίδες" (ASPIDES). Επίσης μετέχει στην ειρηνευτική δύναμη στον Λίβανο με ένα επιπλέον πλοίο».

«Δεν νομίζω ότι στην Ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, πόσο μάλλον της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά το 1974, μεταπολιτευτικά, η χώρα είχε αυτήν την ανάπτυξη δυνάμεων εκτός των συνόρων της. Νομίζω ότι είναι και δείγμα του ευρύτερου αποτυπώματος το οποίο έχει κατορθώσει να έχει και των ευρύτερων υποχρεώσεων που σημαίνει αυτό το αποτύπωμα», πρόσθεσε, βάζοντας ευθέως θέμα ανάληψης ρόλων στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ, ΕΕ και λοιπών τέτοιων λυκοφιλιών του κεφαλαίου. Θύμισε άλλωστε ότι «η χώρα έχει μια σειρά από στέρεες συμμαχίες, από συμβατικά κείμενα τα οποία τής δημιουργούν και δικαιώματα και ελπίδες και υποχρεώσεις».

«Εχουμε και υποχρεώσεις» ...αμοιβαίας εμπλοκής

Ο Δένδιας μίλησε ακόμα για ανάγκη να κρατάμε «σταθερές απέναντι στους γεωπολιτικούς μας συμμάχους», αναφέροντας για παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θύμισε μάλιστα ότι ΗΑΕ και Αθήνα έχουν (από το 2020) ρήτρα «αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής», με ενεργοποίηση αν απειληθεί η εδαφική ανεξαρτησία κάποιας από τις δύο χώρες, και ενώ σήμερα τα ΗΑΕ δέχονται επιθέσεις από το Ιράν.

«Το 2021 (σ.σ. εποχή ελληνοτουρκικής κρίσης σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο) υπήρχαν εμιρατινά αεροπλάνα στην Κρήτη. Αυτά η χώρα δεν μπορεί να τα ξεχνάει. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση μας με τη Γαλλική Δημοκρατία. Η χώρα οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην Κύπρο. Οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του "Σαρλ ντε Γκόλ" στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του Πρόεδρου Μακρόν στη Σούδα», συνέχισε ο Δένδιας, φτιάχνοντας κλίμα την ώρα που ετοιμάζουν ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη να αναπτυχθεί στα Στενά του Ορμούζ για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, με την κυβέρνηση να στήνει συστηματικά το αφήγημα συμμετοχής.

Αλλωστε ο υπουργός Αμυνας τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι οι «μεταρρυθμίσεις» στις Ενοπλες Δυνάμεις και οι εξοπλισμοί «είναι ένας τρόπος με τον οποίο η χώρα θα μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της και τα ζωτικά της συμφέροντα, την κοινωνία της, την οικονομική της ανάπτυξη, τις βασικές της υποδομές». Σε αυτό το μοτίβο, ζήτησε κι αυτός με την σειρά του «να διατηρούμε μια εθνική συναίνεση, δεν λέω απόλυτη συμφωνία σε όλα, αλλά τουλάχιστον μια συνεννόηση στις βασικές μας παραμέτρους».

Σε συνάντησή του εξάλλου με τον Κύπριο ομόλογό του, Β. Πάλμα, και στο φόντο της ανάπτυξης ελληνικών F-16 και φρεγατών στο νησί, είπε ότι «θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάσει των συνθηκών η αναγκαιότητα της παρουσίας μας εκεί», στο πλαίσιο του σχεδίου της ντόπιας αστικής τάξης να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.