Παρεμβάσεις στην παρέλαση από τις Επιτροπές Ειρήνης και φορείς ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή

Παρεμβάσεις στην παρέλαση με πανό και υλικό ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή πραγματοποίησαν Επιτροπές Ειρήνης και φορείς.

Παρέμβαση έγινε από την Επιτροπή Ειρήνης και άλλους μαζικούς φορείς του Ιλίου, με πανό και μοίρασμα υλικού ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας, με μεγάλη ανταπόκριση από τους συγκεντρωμένους δημότες.

Παράλληλα απευθύνθηκε πλατιά το κάλεσμα των σωματείων και των φορέων που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, στο οποίο καλεί το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, την Παρασκευή 27 Μάρτη στις 6.30 μ.μ., στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα και στην πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Ανάλογη παρέμβαση έγινε στην παρέλαση και στη Νέα Σμύρνη από την Επιτροπή Ειρήνης. Σε κεντρικό σημείο της οδού που έγινε η παρέλαση, από νωρίς δέσποζε το πανό της Επιτροπής Ειρήνης με τα συνθήματα: Απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό.

Και στη Νέα Σμύρνη μοιράστηκε πλατιά η ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή, ενώ απευθύνθηκε και κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο συλλαλητήριο, που θα γίνει στην Αθήνα την Παρασκευή.