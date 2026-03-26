Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Παρεμβάσεις στην παρέλαση από τις Επιτροπές Ειρήνης και φορείς ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή

Και κάλεσμα για το συλλαλητήριο της Παρασκευής

Παρεμβάσεις στην παρέλαση με πανό και υλικό ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή πραγματοποίησαν Επιτροπές Ειρήνης και φορείς.

Παρέμβαση έγινε από την Επιτροπή Ειρήνης και άλλους μαζικούς φορείς του Ιλίου, με πανό και μοίρασμα υλικού ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας, με μεγάλη ανταπόκριση από τους συγκεντρωμένους δημότες.

Παράλληλα απευθύνθηκε πλατιά το κάλεσμα των σωματείων και των φορέων που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, στο οποίο καλεί το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, την Παρασκευή 27 Μάρτη στις 6.30 μ.μ., στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα και στην πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Ανάλογη παρέμβαση έγινε στην παρέλαση και στη Νέα Σμύρνη από την Επιτροπή Ειρήνης. Σε κεντρικό σημείο της οδού που έγινε η παρέλαση, από νωρίς δέσποζε το πανό της Επιτροπής Ειρήνης με τα συνθήματα: Απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό.

Και στη Νέα Σμύρνη μοιράστηκε πλατιά η ανακοίνωση της ΕΕΔΥΕ ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή, ενώ απευθύνθηκε και κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο συλλαλητήριο, που θα γίνει στην Αθήνα την Παρασκευή.


    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συνένοχη η ΕΕ στην πολεμική εμπλοκή
Ψάχνουν «εθνική» ενότητα για ενεργότερη συμμετοχή στον πόλεμο
«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους!»
Μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ και πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
Ενισχύονται τα αμερικανικά στρατεύματα, να επιβάλουν όρους επιχειρούν οι ΗΠΑ
Ισραηλινές δηλώσεις για κατοχή εδαφών σε συνέχεια των βομβαρδισμών
Η ακαδημαϊκή «ελευθερία» τίθεται προκλητικά στην υπηρεσία της πολεμικής εμπλοκής και του ΝΑΤΟ
Aλήθειες και ψέματα για τη ΝΑΤΟική βάση στην Αλεξανδρούπολη
Πρώτοι με απώλειες οι Σοσιαλδημοκράτες
Παραβιάσεις εναέριου χώρου, εμπρησμοί και κατασκοπεία με επίκεντρο τα drones
 Βαθύτερη εμπλοκή και με το παζάρι για τις βρετανικές βάσεις
 Οι διεκδικήσεις της κινητοποίησης
 Μπαράζ επιθέσεων και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε «φιλικές χώρες»
 Φρίκη και κτηνωδία σε Γάζα και Δυτική Οχθη
 Θεσπίζεται ο ...«έντιμος βίος» ως κριτήριο απέλασης
Εκλεισαν Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και Στρατιωτικής Συνεργασίας
 Αμερικανικοί «σαρωτές» στον Πειραιά, νέες «διευκολύνσεις» στην ΟΝΕΧ
«Δεν μιλάμε πια για προσωρινή κρίση...»
 Η ΕΕ την κατηγορεί ότι είναι σε «απευθείας σύνδεση» με το Κρεμλίνο
 Απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την Ιστορία προς τα εμπρός
 Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Εκδηλώσεις με ομιλητές μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
 «Πλήρως δικαιολογημένη» η ανάπτυξη πυρηνικών
 Δημοσιεύματα για δημιουργία νέου Σώματος του ΝΑΤΟ
 Μεγάλη συναυλία το Σάββατο 28/3
 Πολύμορφο, ηχηρό μήνυμα ενάντια στον πόλεμο
 «Σοκαρισμένη» από την εισβολή ενόπλου στην πρεσβεία της στο Τόκιο
 Μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις μνήμης και καταδίκης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
