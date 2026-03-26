«ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Παραβιάσεις εναέριου χώρου, εμπρησμοί και κατασκοπεία με επίκεντρο τα drones

Πρόκειται για ένα από τα πιθανά σενάρια που επεξεργάζονται ΝΑΤΟ και ΕΕ για επέκταση του πολέμου με τη Ρωσία σε ευρωπαϊκό έδαφος

Απανωτά περιστατικά με drones, σαμποτάζ, κατασκοπεία έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες μέρες στη Βαλτική και άλλες χώρες της Ευρώπης, με τον «υβριδικό πόλεμο» να εξελίσσεται ολοένα σε ένα ακόμη «μέτωπο» της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία και συνολικά στην Ανατολική Ευρώπη, στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για «υβριδικό πόλεμο» που τα επιτελεία των κρατών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ επεξεργάζονται ως ένα από τα επικρατέστερα σενάρια γενίκευσης του πολέμου στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό έδαφος και τέτοια περιστατικά μπορούν να αξιοποιηθούν ανά πάσα στιγμή ως πρόσχημα.

Χτες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και της Λετονίας, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να χτυπήσει την καπνοδόχο σταθμού παραγωγής Ενέργειας του Αουβέρε στη βορειοανατολική Εσθονία, χωρίς να επηρεαστεί το δίκτυο, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας (ISS), η οποία διεξάγει έρευνα.

«Το drone εισήλθε στον εσθονικό εναέριο χώρο προερχόμενο από τον ρωσικό εναέριο χώρο», προστίθεται στην ανακοίνωση. Οι εσθονικές αρχές δεν διευκρίνισαν εάν το drone ήταν ρωσικό ή ουκρανικό. Ωστόσο, σημείωσαν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε πολλά πλήγματα κατά της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, στοχοθετώντας κυρίως το λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας, καθώς και ενεργειακές υποδομές στον νότο. Από το λιμάνι Ουστ-Λούγκα εξάγονται κυρίως ρωσικά λιπάσματα, πετρέλαιο και άνθρακας.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα του επιθετικού πολέμου μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας», υποστήριξε ο γενικός διευθυντής της ISS, εκφράζοντας «φόβους» ότι θα σημειωθούν και άλλα περιστατικά στο μέλλον.

Από την πλευρά της και η Λετονία ανέφερε ότι ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της, συνετρίβη και ενδέχεται να εξερράγη κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Η πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβικα Σιλίνα, δήλωσε σε ανάρτησή της ότι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, το drone μπορεί να ήταν ουκρανικό.

Εξάλλου, ένα drone που είχε συντριβεί τη Δευτέρα στη Λιθουανία προήλθε από την Ουκρανία και αποσκοπούσε σε επίθεση στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας προτού ξεφύγει από την πορεία του, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το drone μετείχε σε ουκρανική επίθεση στον τερματικό φόρτωσης πετρελαίου του Πριμόρσκ, που είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εξαγωγών στην ακτή της Ρωσίας στη Βαλτική κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία.

«Δεν πρόκειται για ένα συμβάν τοπικό, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εικόνας ασφαλείας. Η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους για όλη την περιοχή», σχολίασε η Λιθουανή πρωθυπουργός Ινγκα Ρουγκινιένε.

Η Λιθουανία κάλεσε πέρυσι το ΝΑΤΟ σε ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας, αφότου στρατιωτικά drones από τη Λευκορωσία έπεσαν στο έδαφός της δύο φορές τον Ιούλη του 2025. Η λιθουανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε νωρίτερα τον Μάρτη ότι και τα δύο drones είχαν εισέλθει στη Λιθουανία κατά λάθος.

Στο μεταξύ, την Τρίτη οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας διεξήγαγαν επίθεση που το Κίεβο χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή» από την έναρξη του πολέμου πριν από τέσσερα χρόνια και πλέον, εξαπολύοντας σχεδόν 1.000 drones σε 24 ώρες.

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό σε πολεμική βιομηχανία

Οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας και της Σλοβακίας συνέλαβαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό πολίτη, μετά τον εμπρησμό σε μια εγκατάσταση παραγωγής όπλων την Παρασκευή, την ευθύνη για τον οποίο ανέλαβε μια οργάνωση που λέει ότι η εταιρεία αυτή αναπτύσσει όπλα σε συνεργασία με μια ισραηλινή.

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο της τσεχικής αμυντικής βιομηχανίας LPP Holging, σε ένα βιομηχανικό πάρκο στο Παραντούμπιτσε. Το 2023 η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να συνεργαστεί με την ισραηλινή Elbit Systems, όμως σήμερα λέει ότι τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν.

Η LPP κατασκευάζει και drones που εξάγονται στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα να συνδέεται ο εμπρησμός με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Γερμανία: Κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας σε εταιρεία drones

Ενας Ουκρανός και μία Ρουμάνα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αλλα Σ. συνελήφθη στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και αξιωματικούς της Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) της Βαυαρίας, ενώ ο Σεργκέι Ν. συνελήφθη στο Αλικάντε από τις ισπανικές αρχές. Οι δύο συλληφθέντες εκτιμάται ότι από τον Δεκέμβρη του 2025 κατασκόπευαν για λογαριασμό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών ένα άτομο στη Γερμανία το οποίο προμήθευε drones στην Ουκρανία, ενώ βιντεοσκοπούσαν συστηματικά τον τόπο εργασίας και την κατοικία του.

Η εταιρεία του προμήθευε drones στην Ουκρανία και ειδικεύεται στην παραγωγή μεμονωμένων εξαρτημάτων τους.