Αμερικανικοί «σαρωτές» στον Πειραιά, νέες «διευκολύνσεις» στην ΟΝΕΧ

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε τη Δευτέρα η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο ανακοινώσεων για τη χρησιμοποίηση αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας.

«Σήμερα είχα την τιμή να γίνω μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος, καθώς εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις από τις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ελλάδας», σημείωσε η πρέσβειρα σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Το λιμάνι του Πειραιά θα χρησιμοποιήσει μια νέα σειρά αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια στο λιμάνι. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στη "Viken" γι' αυτήν τη φανταστική εξέλιξη!», πρόσθεσε.

Η πρέσβειρα επικαλείται βέβαια την ασφάλεια όταν ολόκληρες υποδομές στη χώρα μας μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, μετατρεπόμενες σε κρίκους εμπλοκής και στόχους αντιποίνων. Η ίδια άλλωστε εξαρχής είχε χαρακτηρίσει «ατυχές» γεγονός το ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στα χέρια της COSCO, και στάθηκε στην ανάγκη να παρακαμφθεί και να αντισταθμιστεί η κινεζική επιρροή.

Στο μεταξύ, επέκταση των προνομίων στην αμερικανική ΟΝΕΧ, που παίζει βασικό ρόλο στα σχέδια αυτά για την παράκαμψη μέσω του παραλιακού μετώπου στο Θριάσιο, σηματοδοτεί η νέα διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Η διάταξη δίνει νέα παράταση στην απαλλαγή των Ναυπηγείων Ελευσίνας από την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Εχουν προηγηθεί διαδοχικές παρατάσεις από την αρχική καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2023 που έθετε ο νόμος 5007/2022 για την απαλλαγή των ναυπηγείων λόγω του σχεδίου διάσωσης.

Πρόκειται για άλλη μια πλευρά της προσέλκυσης των λεγόμενων «εμβληματικών επενδύσεων» που έχουν ως προϋπόθεση τη μετατροπή χώρων όπως τα ναυπηγεία σε ειδική οικονομική ζώνη, όπου παραβιάζεται και η ελάχιστη εργασιακή νομοθεσία, ενώ δίνονται μια σειρά πρόσθετες κρατικές παροχές και «διευκολύνσεις» στην εργοδοσία.