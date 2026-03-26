Μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ και πάλη για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Να σπάσει η προπαγάνδα του αποπροσανατολισμού, του εφησυχασμού, της καλλιέργειας φόβου και ηττοπάθειας που καλλιεργείται στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα συνολικότερα, μέσα από την κυρίαρχη αστική ιδεολογία που εκφράζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ, τα αστικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.ά.), όλους όσοι στηρίζουν τις επιλογές της αστικής τάξης, να δυναμώσει η συμπόρευση με το Κόμμα σε κάθε πτυχή της ζωής των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας, η πάλη για να ξεκουμπιστούν οι βάσεις, για να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες της κρίσης, είναι το κάλεσμα που απευθύνεται από τις συγκεντρώσεις και τις συσκέψεις των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ τις μέρες αυτές.

Στην Ηλιούπολη, εκδήλωση με θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά!» διοργάνωσαν οι Κομματικές Οργανώσεις Ηλιούπολης του ΚΚΕ, με ομιλητή τον Γιώργο Τάτση, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Γ. Τάτσης στάθηκε στις εξελίξεις με την εξάπλωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση της ΝΔ χαρακτηρίζει "ήρεμα νερά" την πολεμική προετοιμασία. Είναι επικίνδυνος εφησυχασμός, που πρέπει να πάρει απάντηση... Ο εφησυχασμός στοχεύει να κρατήσει καθηλωμένο τον λαϊκό παράγοντα, να μη συζητήσει, να μην προετοιμαστεί, να κάθεται μόνο στον καναπέ, να τα βλέπει και να φοβάται, να μη βγει στο προσκήνιο, να μην πάρει την υπόθεση στα χέρια του».

Μέσα από τη συνολική του παρέμβαση, ο Γ. Τάτσης εξήγησε ότι σε έναν κόσμο που φλέγεται και σαπίζει καθημερινά, εφόσον έχει στο επίκεντρό του μοναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος, θυσιάζονται οι ανθρώπινες ανάγκες και ζωές. Κάλεσε σε μαχητική συμπόρευση με το Κόμμα απέναντι στη συνολική εφαρμοζόμενη πολιτική και όλους όσοι την εκπροσωπούν, με απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τα δεινά που αυτός προκαλεί, με τον λαό οργανωμένο μαζί με το ΚΚΕ, επισημαίνοντας και την όλο και μεγαλύτερη αναγκαιότητα σήμερα να φτάσει παντού η πολιτική πρότασή του για τον Σοσιαλισμό - Κομμουνισμό.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με αναφορά σε αρκετά ζητήματα, ενώ ιδιαίτερα απασχόλησαν τα ζητήματα των ΝΑΤΟικών βάσεων, του ρόλου των αστικών ΜΜΕ, του ρόλου της σοσιαλδημοκρατίας και άλλα.

Αντίστοιχη εκδήλωση διοργάνωσαν την Κυριακή 22 Μάρτη οι Κομματικές Οργανώσεις Δάφνης - Υμηττού του ΚΚΕ στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Υμηττού (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου).

Με δυνατό ΚΚΕ να σηκώσουμε τη σημαία της αντεπίθεσης

Σε συγκέντρωση της ΚΟΒ Μεταμόρφωσης μίλησε ο Αρης Ευαγγελίδης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως «πίσω από τα προσχήματά τους βρίσκεται ο πραγματικός στόχος, που είναι ο έλεγχος του πετρελαίου και των άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων μιας ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα, που διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Ιράν και με τον κινεζικό "δρόμο του μεταξιού". Είναι το μεγαλεπήβολο σχέδιο της "νέας Μέσης Ανατολής", στο πλαίσιο του οποίου συνεχίζεται και η γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, σχεδιάζεται η μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο και εντείνεται η σφαγή του λαού του Λιβάνου. Ο ανταγωνισμός αυτός προκαλεί πολέμους και θερμές εστίες σε όλη την υδρόγειο, οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα, υπονομεύει το μέλλον των λαών και έχουν μεγάλη σημασία οι θέσεις του ΚΚΕ για τη μαζική καταδίκη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, σε σύγκρουση με τις αστικές τάξεις και τις κάθε είδους συμμαχίες τους, την ανάπτυξη της αυτοτελούς πάλης της εργατικής τάξης, των λαών, με όλα τα μέσα, για τα δικά τους συμφέροντα, συγκεντρώνοντας δυνάμεις για την εξάλειψη της πραγματικής αιτίας που προκαλεί τα λαϊκά βάσανα, την καπιταλιστική βαρβαρότητα. (...)

Το ΚΚΕ κρατά ψηλά τη σημαία του Προλεταριακού Διεθνισμού, της κοινής πάλης των λαών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, του κοινού αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Μαζί με δεκάδες ακόμα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο παίρνουμε πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την αλληλεγγύη των λαών που έχουν τραβηχτεί στη μακάβρια "δίνη" των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων και υποφέρουν. Μαζί με τους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, που σήμερα είναι στο επίκεντρο της ιμπεριαλιστικής σφαγής, είναι και οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που για δεκαετίες μεγαλούργησαν αδελφωμένοι στην ΕΣΣΔ, μαζί τσάκισαν τον φασισμό και σήμερα σφάζονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες στις πεδιάδες της Ανατολικής Ευρώπης για τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων.

Είναι οι λαοί της Λιβύης και του Σουδάν που σήμερα σπαράζονται από εμφύλιους πολέμους για αλλότρια συμφέροντα. Είναι οι λαοί της Λατινικής Αμερικής, όπως στη Βενεζουέλα, που έγινε στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ για να βάλουν στο χέρι τις τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, το πετρέλαιο, και να αποκρούσουν τη διείσδυση των ανταγωνιστών τους, Κίνα και Ρωσία, στην περιοχή. Στηρίζουμε τα Κομμουνιστικά Κόμματα, στηρίζουμε τους λαούς που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στην πατρίδα τους. (...)

Μπορούμε με δυνατό ΚΚΕ να σηκώσουμε τη σημαία της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των συμφερόντων μας και να βάλουμε πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την οριστική απαλλαγή από το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης.

Εχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε τα αντιλαϊκά σχέδια, να στείλουμε στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας το σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα, που σαπίζοντας τσουρουφλίζει με τις φλόγες του πολέμου την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα».

Συσκέψεις σήμερα Πέμπτη

- Στις 7 μ.μ., η ΚΟ Αγίων Αναργύρων στα γραφεία του ΚΚΕ στους Αγίους Αναργύρους (Μάχης Κρήτης 2). Θα μιλήσει ο Θοδωρής Σκολαρίκος, μέλος της ΚΕΟΕ και της Επιτροπής Περιοχής Αττικής του ΚΚΕ.

- Στις 7 μ.μ., η ΚΟ Κάτω Ιλίου στα γραφεία του ΚΚΕ (Ιδομενέως και Νέστορος 113). Θα μιλήσει η Σπυρέτα Παναγή, μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.

- Στις 5 μ.μ., η ΚΟ Αστικών συγκοινωνιών στα γραφεία της ΚΟ Αττικής (Αχαρνών 241). Θα μιλήσει ο Βαγγέλης Ρεμπάπης, μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ και Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Μεταφορών.

- Στις 7 μ.μ, η ΚΟ Βιοτεχνών στα γραφεία του Σωματείου Ιδιοκτήτων Φορτηγών (Ιωαννίνων 6, Αθήνα). Θα μιλήσει ο Θωμάς Πάντζος, μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΤΟ ΕΒΕ.