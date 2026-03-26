Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Δημοσιεύματα για δημιουργία νέου Σώματος του ΝΑΤΟ

Τη στρατηγική σημασία που έχει για τη λυκοσυμμαχία η Τουρκία αναδεικνύουν δημοσιεύματα για τη δημιουργία ενός νέου πολυεθνικού Σώματος του ΝΑΤΟ στη χώρα, που θα φέρει την ονομασία Multinational Corps Turkiye (MNC-TUR).

Επικαλούμενα πληροφορίες που δημοσίευσε αρχικά η «Τζουμχουριέτ», μια σειρά ΜΜΕ (όπως και η «Χουριέτ») μεταδίδουν ότι ενώ αρχικά διέψευδαν την πληροφορία κυβερνητικοί αξιωματούχοι που ρωτήθηκαν, μετά επιβεβαίωσαν την είδηση και πηγές του τουρκικού υπουργείου Αμυνας. Εξηγούν μάλιστα ότι το νέο Σώμα - που βρίσκεται ακόμα σε φάση συγκρότησης και δεν έχει ολοκληρωθεί - εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, που προϋπήρχε του πολέμου στο Ιράν, και στόχος είναι να ενισχύσει περαιτέρω την αποτρεπτική ισχύ, τη διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Την ίδια στιγμή ο Τούρκος υπουργός Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, υπέγραψε στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζον Χίλι, νέα συμφωνία για τα μαχητικά Eurofighter Typhoon, αυτήν τη φορά για τη συντήρηση και την επιχειρησιακή λειτουργία τους. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Οκτώβρη οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν συμφωνία στο ίδιο πρόγραμμα για την προμήθεια αεροσκαφών, εξοπλισμού και πυρομαχικών. Η βρετανική πλευρά τόνισε ότι με τη νέα σύμβαση άνοιξε ο δρόμος και για την εκπαίδευση Τούρκων πιλότων και τεχνικών στη Βρετανία.

    

ΚΟΣΜΟΣ
