ΚΥΠΡΟΣ

Βαθύτερη εμπλοκή και με το παζάρι για τις βρετανικές βάσεις

Με φόντο την ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της Κύπρου στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και συνολικά στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς απέναντι σε αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, δυναμώνει το παζάρι για το μέλλον των στρατιωτικών βάσεων σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια τις οποίες διατηρεί στο νησί η Βρετανία (με πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτές) από την πρώτη στιγμή ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου κράτους.

Είναι ενδεικτικό ότι το ίδιο το Κείμενο Συμπερασμάτων της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της ΕΕ (19/3/2026) για πρώτη φορά είχε ρητή αναφορά στο θέμα, αναγνωρίζοντας «την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο», αλλά και εκφράζοντας την ετοιμότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «να παράσχει βοήθεια, όποτε αυτό απαιτηθεί». Λίγο πριν, το Κείμενο επισήμαινε ότι η ΕΕ «στηρίζει σταθερά και κατηγορηματικά τα κράτη - μέλη που βρίσκονται κοντά στην περιοχή», χαιρετίζοντας «τη στήριξη που παρέχουν τα κράτη - μέλη στο πλαίσιο αυτό, ιδίως μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και προς υποστήριξη της Κύπρου».

Χτες ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι καταρτίστηκε «ξεκάθαρο πλάνο» για το «πού θέλουμε να φτάσουμε», αρνούμενος να δώσει διευκρινίσεις δημόσια, «γιατί θα είναι σε βάρος της προσπάθειας που κάνουμε». Την ίδια στιγμή, σχολιάζοντας απόψεις που διατυπώνονται σε Τουρκία και ψευδοκράτος σύμφωνα με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί για τις βρετανικές βάσεις, είπε ότι «οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας μπορούν να έχουν λόγο στη διαπραγμάτευση των βάσεων, αφού επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία», αλλά και η Τουρκία «μπορεί να έχει λόγο στο μέλλον των βρετανικών βάσεων, αφού αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία».

Θύμισε δε ότι «και στο παρελθόν έγιναν διαπραγματεύσεις, όχι του εύρους που εμείς επιθυμούμε να ξεκινήσουμε με τη βρετανική πλευρά, για τη μη στρατιωτική ανάπτυξη περιοχών εντός των βρετανικών βάσεων, και ναι, η βρετανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε».

Κατά τ' άλλα, ο Κύπριος Πρόεδρος δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την πρόσφατη συνάντησή του με τον γγ του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες για το Κυπριακό, επειδή - όπως είπε - «είναι ξεκάθαρη η πολιτική βούληση του γγ, ο σχεδιασμός που έχει για το πώς να προχωρήσουμε μπροστά», και εκφράζοντας την ελπίδα «να υπάρξει θετική ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς, έτσι ώστε αυτή η πρόθεση να μετουσιωθεί και σε μια συγκεκριμένη ουσιαστική πρωτοβουλία που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, για να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Σημειωτέον, μετά την πρόσφατη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο «αποχώρησης των βάσεων» ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει τεθεί κάτι τέτοιο».