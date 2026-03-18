ΚΥΠΡΟΣ

Διαρκή τα πήγαινε - έλα στο Ακρωτήρι

Ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι, είναι ο νέος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης που αναμένεται σήμερα στην Κύπρο, καθώς η σημασία των στρατιωτικών βάσεων σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια μεγαλώνει όσο φουντώνει ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντάουτι αναμένεται μάλιστα να προσγειωθεί στην Πάφο (όπου μια σειρά υποδομές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο εξετάζονται εδώ και χρόνια για πιθανή χρήση τους ως στρατιωτική βάση), από όπου θα επισκεφτεί τη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι. Θυμίζουμε ότι μόλις στις 5 Μάρτη είχε επισκεφτεί την Κύπρο και ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος συναντήθηκε και με κατοίκους γύρω χωριών που είχαν λάβει εντολές να εκκενώσουν τα σπίτια τους, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της μεγάλης λαϊκής ανησυχίας. Μεταξύ άλλων ο Ντάουτι αναμένεται να συναντήσει τον Κύπριο ΥΠΕΞ, ενώ θα έχει χωριστές συναντήσεις με τις ηγεσίες κομμάτων όπως ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ.

Στο μεταξύ, σήμερα ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκινά σειρά επαφών στις Βρυξέλλες, όπου έχει προγραμματιστεί και Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των κρατών - μελών της ΕΕ, «σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, που καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένη, αξιόπιστη και αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μεταξύ άλλων ο Κύπριος ηγέτης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της «δεξαμενής σκέψης» «European Policy Centre», με στόχο «να αναδείξει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ενωσης, την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη σημασία μιας Ευρώπης που λειτουργεί με ενότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα θα υπογραμμίσει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή».

Θυμίζουμε ότι επίσης σήμερα ο Κύπριος Πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό, μετά από δική του πρωτοβουλία, ώστε να επαναβεβαιώσει την πολιτική βούληση της Λευκωσίας για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών. «Η διατήρηση του σημερινού αδιεξόδου δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή, και η πάροδος του χρόνου καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για ουσιαστική πρόοδο», ανέφερε ο Κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι για την κυπριακή κυβέρνηση προέχει η ανάδειξη «της ετοιμότητάς μας να συμβάλουμε ενεργά στις προσπάθειες (...) για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για επανεκκίνηση μιας ουσιαστικής, αξιόπιστης και προσανατολισμένης σε αποτέλεσμα διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό τον γγ μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την άρση του αδιεξόδου».

Οι «αναγκαίες συνθήκες», στο μεταξύ, είναι τα ΝΑΤΟικά σχέδια που τρέχουν με σπασμένα φρένα στο νησί, δρομολογώντας και μια επώδυνη «διευθέτηση» - οριστική διχοτόμηση του νησιού.

Σε αυτό το ΝΑΤΟικό πλαίσιο, άλλωστε, ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, υπεραμυνόμενος προκλητικά των δικαιωμάτων της Τουρκίας ως «εγγυήτριας δύναμης» στην Κύπρο, ισχυρίστηκε ότι έχει «την αποφασιστικότητα και την ικανότητα» να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» (του ψευδοκράτους), ενώ χαρακτήρισε την ΕΕ «αναποτελεσματική στις αξιολογήσεις και στο όραμα ασφαλείας της», επαναλαμβάνοντας ότι είναι «εξαιρετικά λανθασμένη» η προσέγγιση ευρωπαϊκών χωρών που στέλνουν πολεμικά πλοία για «ενίσχυση της ελληνοκυπριακής πλευράς», αλλά και ότι η συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ «παράγει αστάθεια» στην περιοχή.