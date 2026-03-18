ΚΡΗΤΗ

Στη Σούδα ξανά το αεροπλανοφόρο «USS G. Ford»

Την ώρα που το Ιράν λέει ότι στοχοποιεί όλες τις βάσεις που το στηρίζουν!

2026 The Associated Press. All

Η κυβέρνηση κυριολεκτικά παίζει με τη φωτιά, αφού καθημερινά γιγαντώνει και βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, βάζοντας τη χώρα και τον ελληνικό λαό όλο και περισσότερο στο στόχαστρο των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων για τα συμφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, και με τις «κάννες» του να καπνίζουν ακόμα από το μακελειό του ιρανικού λαού, αναμένεται να δέσει στη Σούδα τις επόμενες μέρες το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» για ανεφοδιασμό και τεχνική υποστήριξη.

Σημειωτέον, σύμφωνα με όσα γράφονται στον Τύπο βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς σε χώρους πλυντηρίων του πλοίου, με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς για το αεροπλανοφόρο, που επιχειρεί εδώ και πάνω από 260 μέρες στη θάλασσα.

Οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η πυρκαγιά - η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times» έκαιγε για πάνω από 30 ώρες - δεν προκλήθηκε από επίθεση. Η πυρκαγιά, που ήρθε να προστεθεί στα «ζόρια» που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο, ξεκίνησε από τον κύριο χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, την περασμένη Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα περισσότερα από 600 μέλη του πληρώματος κοιμούνται στο πάτωμα και σε τραπέζια, καθώς έχουν καταστραφεί τα κρεβάτια τους. Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι δύο ναύτες τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με άλλες αναφορές δεκάδες στρατιωτικοί υπέστησαν εισπνοή καπνού.

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώνοντας τους τεράστιους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο και την υποστήριξη της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών αναφέρονται σε δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων που φέρεται να είπαν ότι κέντρα εφοδιασμού του αεροπλανοφόρου «USS Gerald Ford» αποτελούν στόχο αντιποίνων. Συγκεκριμένα, σε βίντεο που μοιράστηκε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Fars» ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Χατάμ Αλ Ανμπιγιά δήλωσε: «Το αεροπλανοφόρο "Gerald Ford" στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί απειλή για το Ιράν. Συνεπώς, τα κέντρα εφοδιασμού και εξυπηρέτησης της ομάδας κρούσης του "USS Ford" θεωρούνται στόχοι».

Μαζικοί φορείς Χανίων: Ανεπιθύμητο - Απεμπλοκή τώρα από τον πόλεμο!

Εκφράζοντας δυναμικά την αντίθεση του χανιώτικου λαού στην παρουσία του αεροπλανοφόρου στη Σούδα και την εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, σωματεία και φορείς των Χανίων προχωρούν σε συλλαλητήριο την Παρασκευή 20 Μάρτη στις 7 μ.μ. στην Αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί τα εργατικά σωματεία, τους αγροτικούς συλλόγους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, μαθητές, γενικότερα τους φορείς του μαζικού κινήματος των Χανίων να πάρουν αποφάσεις, να ενημερώσουν τα μέλη τους και να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση με το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!».

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων καταδικάζει την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό και προσθέτει: «Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε εμείς! Η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμοποίηση να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να μας κάνει στόχο».

Στο μεταξύ η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή καλεί σε κοινή σύσκεψη όλων των πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων, αγροτικών και φοιτητικών συλλόγων, των μαθητικών συμβουλίων και των συντονιστικών τους επιτροπών, τους φορείς του κινήματος από όλη την Κρήτη, την Κυριακή 22 Μάρτη στις 12 μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Χανίων, στην οδό Νεάρχου 23.