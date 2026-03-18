Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΚΟΥΒΑ
Εν μέσω νέων απειλών και πρόσθετων δυσκολιών

Από τις συγκεντρώσεις στην Αβάνα καταδίκης του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ
Αυξάνει τις πιέσεις καθημερινά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στην Κούβα. Με τον γνωστό κυνικό του τρόπο, τη Δευτέρα είπε ότι «θα ήταν μεγάλη τιμή να πάρω την Κούβα. Θα την πάρω με κάποιο τρόπο, θα μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα με αυτήν», ενώ μίλησε και για «μια φιλική κατάληψη της Κούβας». Αυτά ενώ γίνεται όλο και πιο ασφυκτική η κατάσταση του ήδη υπερεξηντάχρονου αποκλεισμού και με το μπλοκάρισμα στην προμήθεια καυσίμων που έχει επιβληθεί μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα στις αρχές Γενάρη, και η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στην υδροδότηση, στη διατροφή και όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Τη Δευτέρα παρατηρήθηκε ένα συγχρονισμένο ολικό μπλακάουτ και χτες είχαν αρχίσει σταδιακά να αποκαθίστανται οι βλάβες, που οφείλονται σε συνδυασμό των ελλείψεων καυσίμων και των δυσκολιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Την ίδια ώρα γίνεται προσπάθεια να προωθηθούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες για να ενισχυθεί το σύστημα παραγωγής Ενέργειας.

Αυτή η κατάσταση έχει ενεργοποιήσει σε όλο τον κόσμο τις οργανώσεις αλληλεγγύης στην Κουβανική Επανάσταση, που συγκεντρώνουν βοήθεια όπως συμβαίνει και στη χώρα μας με τον λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος (Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ GR19 0110 1290 0000 1290 0104 998).

Ακόμα, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει καλέσει τα συνδικάτα να συγκεντρώσουν οικονομική βοήθεια που θα παραδοθεί στην Κούβα.

Επίσης, σε εξέλιξη είναι οι συνομιλίες των δύο χωρών που, όπως ανακοινώθηκε από την κουβανική πλευρά, επιδιώκεται να γίνουν σε πνεύμα «ισοτιμίας, σεβασμού στα πολιτικά συστήματα, στην ακεραιότητα και την κυριαρχία των χωρών».

Ανακοίνωση νέων μέτρων για «ξένες επενδύσεις»

Πάντως, χτες με απόφαση της κουβανικής κυβέρνησης ανακοινώθηκε ότι δίνεται η δυνατότητα σε Κουβανούς που διαμένουν στο εξωτερικό να επενδύουν στην Κούβα σε συνεργασία με κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες ή να ιδρύουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στον Νόμο περί Ξένων Επενδύσεων και όπως δηλώνεται δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγή τροφίμων με χρησικτησία στη γη.

Σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Ξένων Επενδύσεων, Οσκαρ Πέρες Ολίβα Φράγκα, ανέφερε ότι «το πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων ανταποκρίνεται στις συνεχιζόμενες ανταλλαγές με την κουβανική κοινότητα στο εξωτερικό και στο ενδιαφέρον για την εμβάθυνση των δεσμών με όσους, από άλλα μέρη του κόσμου, επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του έθνους». Και πρόσθεσε ότι το «μέτρο αποσκοπεί ουσιαστικά στην επιδίωξη μεγαλύτερης αποκέντρωσης της οικονομίας, στην ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής ξένων κεφαλαίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και στη διαφοροποίηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Αυτό ανοίγει έναν διαφορετικό χώρο για τη συμμετοχή αυτής της κοινότητας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας».

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας νέων οικονομικών φορέων, ορίζεται ότι οι κάτοικοι του εξωτερικού που έχουν εταιρείες στην Κούβα μπορούν να ανοίγουν και να λειτουργούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα με τους ίδιους όρους με οποιοδήποτε άτομο ή ίδρυμα που διαμένει στη χώρα.

Αναφερόμενος στο πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, επεσήμανε ότι «ο αποκλεισμός είναι το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη όλων των μετασχηματισμών που εφαρμόζει η χώρα μας στον οικονομικό τομέα. Αυτό μας εμποδίζει να έχουμε πρόσβαση σε κεφάλαια, αγορές και χρηματοδότηση» ενώ τόνισε ότι «ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής επηρεάζει χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν ανασταλεί λόγω της ενεργειακής κατάστασης, διαταραχές στις θεραπείες ασθενών με καρκίνο, περιορισμούς στην παραγωγή και τη συντήρηση τροφίμων και εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς άμεση πρόσβαση σε πόσιμο νερό, λόγω των ενεργειακών προβλημάτων που προκύπτουν από τις οικονομικές κυρώσεις».

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι «οι πόρτες της Κούβας είναι ανοιχτές στο ελεύθερο εμπόριο με αμερικανικές εταιρείες», κάτι που απαιτεί κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

    
