Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
Ανησυχία από την παρουσία πολεμικών πλοίων στον Μεσσηνιακό Κόλπο

Την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται στην Ελλάδα οι ΝΑΤΟικής κοπής πρόβες πολέμου, σε συνέχεια της εμπλοκής της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι την Παρασκευή η ΝΑΤΟικής κοπής αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2026», με έδρα την 117 ΠΜ της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αδραβίδα και με τη συμμετοχή όλων των τύπων αεροπλάνων της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (συμπεριλαμβανομένων των «Rafale» και των F-16 «Viper»), αλλά και με αποστολές αεροπλάνων από τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Αλβανία. Ως «παρατηρητές» συμμετέχουν με αποστολές τους Γερμανία, Σερβία, Γεωργία και Ινδία, ενώ με ειδικές δυνάμεις παίρνει μέρος η Πολωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια άσκηση στην οποία συμμετείχαν μέχρι πέρυσι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, που «εκπαιδεύτηκαν» και για τη δολοφονική επιδρομή τους στο Ιράν, την οποία σήμερα «εκτελούν», μη συμμετέχοντας στη φετινή άσκηση. Αλλωστε, στο «σενάριό» της, όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος προβλέπονται «Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας», «Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος», «συνοδεία» βομβαρδιστικών κ.ά.

Στην άσκηση συμμετέχουν και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία χτες μαζί με δύο ακόμα αντιτορπιλικά της Ισπανίας και της Ιταλίας (που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟικό «πήγαινε - έλα» στρατιωτικών μονάδων σε όλα τα μήκη και πλάτη) βρέθηκαν στον Μεσσηνιακό Κόλπο, με την εικόνα των πέντε πολεμικών πλοίων ανοιχτά του λιμανιού της Καλαμάτας χθες το πρωί να γεννάει μεγάλη ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή. Ολα θα αναχωρούσαν αφού το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες και γι' αυτόν τον λόγο παρέμειναν στον Μεσσηνιακό Κόλπο προσωρινά, όπως εξηγήθηκε, με την ανησυχία και τα ερωτήματα ωστόσο να παραμένουν, και την παρουσία τους να είναι ενδεικτική του «συνωστισμού» ΝΑΤΟικών δυνάμεων στην περιοχή.

    

