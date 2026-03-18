Τετάρτη 18 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Μαχητική παρέμβαση για να σπάσει η προπαγάνδα αποπροσανατολισμού και καλλιέργειας φόβου

Να σπάσει η προπαγάνδα του αποπροσανατολισμού, της καλλιέργειας φόβου και ηττοπάθειας που καλλιεργείται στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα μέσα από την κυρίαρχη αστική ιδεολογία που εκφράζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ, τα αστικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.), όλους όσοι στηρίζουν τις επιλογές της αστικής τάξης, κάλεσε από την Τρίπολη ο Θέμης Γκιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, καλώντας σε συμπόρευση με το Κόμμα σε κάθε πτυχή της ζωής των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας.

Σε εκδήλωση που πραγματοποίησαν οι Κομματικές Οργανώσεις Τρίπολης το βράδυ της Δευτέρας με τη συμμετοχή εργαζομένων, λαϊκού κόσμου και νεολαίας, ο ομιλητής στάθηκε στις εξελίξεις με την εξάπλωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα γεγονότα από την Ουκρανία και τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας (με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της Ελλάδας) έως την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και τις άλλες αντίστοιχες εστίες που προηγήθηκαν ή συνεχίζονται (Συρία, Γάζα, Αφγανιστάν - Πακιστάν).

Εξήγησε ότι ουσιαστικά έχουν καταρριφθεί όλα τα προσχήματα που έμπαιναν για την έναρξη κάθε φορά των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως πρόσφατα για τα πυρηνικά του Ιράν κ.λπ., εφόσον παγκόσμια κυριαρχεί ο ανταγωνισμός για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα ανάμεσα σε ΗΠΑ - Κίνα και τους συμμάχους τους, ευρύτερα για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των δρόμων μεταφοράς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κ.λπ., τον έλεγχο των εμπορικών «δρόμων» και των συνολικών τεράστιων κερδών που θέλουν να εξασφαλίσουν οι μονοπωλιακοί επιχειρηματικοί όμιλοι.


Οπως τόνισε, πίσω από τους άδικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που διεξάγονται κρύβεται το ζήτημα της οικονομίας και όχι η «προσωπικότητα» των ηγετών, αν είναι «πολεμοκάπηλοι» ή όχι, και μπροστά στα κέρδη δεν υπολογίζεται η ανθρώπινη ζωή, ούτε οι λαϊκές ανάγκες.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για την αιτία που γεννά τους πολέμους, τους θανάτους που αυτοί φέρνουν, την εξαθλίωση, τη φτώχεια και την προσφυγιά. Και κάλεσε να μη γίνουν αποδεκτές αυτές οι εικόνες από τον λαό, έτσι όπως καθημερινά αναμεταδίδονται από την κυρίαρχη αστική προπαγάνδα.

Οι ίδιες αιτίες - συνέχισε ο Θ. Γκιώνης - προκαλούν και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, με την ένταση της εκμετάλλευσής τους, αλλά και το σύνολο των λαϊκών προβλημάτων στην Υγεία, στην Παιδεία, στο περιβάλλον, στην καθημερινή διαβίωσή τους. Και κάλεσε να σημάνει συναγερμός με λαϊκή παρέμβαση σε κάθε χώρο εργασίας και κατοικίας, βάλλοντας στα πραγματικά αίτια των δεινών των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων, την πολιτική που ωφελεί και ενισχύει τα επιχειρηματικά κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων σε όλα τα πεδία.

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι μέσα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο βγαίνουν κερδισμένοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε μια σειρά τομείς (Ενέργεια, Μεταφορές κ.λπ.), και ότι σε αυτό το «κάδρο» έχουν την ενεργή συμμετοχή των κυβερνήσεων που τους εξυπηρετούν, σέρνοντας τους λαούς σε τεράστιους κινδύνους.

Τόνισε ότι σε έναν κόσμο που φλέγεται και σαπίζει καθημερινά, καθώς έχει ως μοναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος, θυσιάζονται οι ανθρώπινες ανάγκες και ζωές, φτάνοντας μέχρι τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με τον λαό να ζει χειρότερα από γενιά σε γενιά. Κάλεσε σε μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ απέναντι σε αυτήν την πολιτική και σε όλους όσοι την εκπροσωπούν, με απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τα δεινά που αυτός προκαλεί, με τον λαό οργανωμένο μαζί με το ΚΚΕ, επισημαίνοντας την όλο και μεγαλύτερη αναγκαιότητα σήμερα να φτάσει παντού η πολιτική πρότασή του για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση, με αναφορά σε αρκετά ζητήματα. Απασχόλησε ιδιαίτερα η κατάσταση στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, αλλά και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και του υπό διαμόρφωση ευρασιατικού μπλοκ. Επίσης έγινε αναφορά στον ρόλο των νέων τεχνολογιών και της επιστήμης στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και στην ανάγκη αξιοποίησής τους προς όφελος των εργαζομένων και του λαού, όπως και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

    

