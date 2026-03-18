ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να δυναμώσει η σύγκρουση με τη γραμμή της εμπλοκής και της «εθνικής ομοψυχίας»

Στο κρίσιμο ερώτημα αν ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει για τα κέρδη των λίγων και τους ανταγωνισμούς των ισχυρών ή αν μπορεί να μπει ο ίδιος στο προσκήνιο των εξελίξεων, ήρθε να απαντήσει η πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποίησε το Σάββατο το απόγευμα η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ στο Εργατικό Κέντρο, με θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής - Με το ΚΚΕ μπροστά».

Το άνοιγμα της εκδήλωσης έκανε ο Γιάννης Μπορμπότης, Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Κέρκυρας, ενώ στο ξεκίνημα προβλήθηκε το βίντεο της ΚΕ του ΚΚΕ για το 22ο Συνέδριο και ακολούθησε η ομιλία της Μαρίας Ανδρεάδου, μέλους της ΚΕ και Γραμματέα της ΕΠ Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας.

Η Μ. Ανδρεάδου τόνισε ότι οι ώρες είναι κρίσιμες και πως η βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο δεν ξεκίνησε με τις βάσεις, τις φρεγάτες ή τα F-16, αλλά από τις βλέψεις της ελληνικής αστικής τάξης για περισσότερα κέρδη, για μεγαλύτερη λεία σε Ενέργεια, ορυκτό πλούτο, μεταφορές και εμπορικούς δρόμους.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στο ότι δεν αρκεί ένα γενικό και αόριστο «όχι στον πόλεμο», που μπορεί να το λένε ακόμα και οι ίδιοι οι μακελάρηδες, όταν μένουν στο απυρόβλητο οι αιτίες που τον γεννούν. Οπως ανέφερε, το σκέτο «όχι στον πόλεμο», που επικαλούνται και τα ελληνικά αστικά κόμματα, κρύβει από πίσω ένα μεγάλο «ναι» στις αιτίες που θρέφουν τον πόλεμο των ιμπεριαλιστών. Ανέδειξε ότι η πάλη για το σταμάτημα του πολέμου μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο δεμένη με την πάλη για την εξουσία της εργατικής τάξης και για μια οικονομία που δεν θα έχει στο επίκεντρο το κέρδος, αλλά τις ανάγκες του λαού.





Ξεχωριστή πλευρά της ομιλίας, με ειδικό βάρος για την Κέρκυρα, ήταν η αναφορά στον τουρισμό. Η Μ. Ανδρεάδουυπολογίζοντας σε μετατόπιση ρευμάτων από περιοχές που φλέγονται. Εδειξε έτσι πώς εκεί που μυρίζει ανθρώπινο αίμα και καμένο κρέας, τα μονοπώλια μυρίζουν μπίζνες, επιχειρώντας να κάνουν συνένοχο και τον λαό, να τον συνηθίσουν να βλέπει τον πόλεμο ως «ευκαιρία» για δουλειές, μεροκάματα και τζίρους.

Ανέδειξε παράλληλα τη σύμπλευση όλων των αστικών κομμάτων, σημειώνοντας ότι η ΝΔ δεν είναι μόνη της. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και οι κάθε είδους εφεδρείες του συστήματος είτε προετοίμασαν το έδαφος είτε στηρίζουν ανοιχτά τη στρατηγική της βαθύτερης εμπλοκής, υπογραμμίζοντας ότι οι πόλεμοι δεν σταματούν με αλλαγή κυβέρνησης, αλλά με τον λαό πρωταγωνιστή.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επισήμανσή της ότι ήδη αναπτύσσονται αντιδράσεις απέναντι στη γραμμή της «εθνικής ομοψυχίας» και στην κυρίαρχη προπαγάνδα. Οπως τόνισε, «δεν είναι μικρό πράγμα να στραπατσάρεται κάθε μέρα μέσα σε σχολεία και σχολές, σε χώρους δουλειάς, σε γειτονιές και χωριά η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, των κομμάτων της ευρωατλαντικής συμμαχίας, των ΗΠΑ - ΕΕ. Και είναι ευθύνη όλων μας να δυναμώσουμε την προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση».

Σε αυτή τη βάση ανέδειξε την ανάγκη πολιτικής διαφώτισης, ιδεολογικής εγρήγορσης και οργανωμένης προετοιμασίας του λαού απέναντι στην κλιμάκωση και στις συνέπειες του πολέμου, με πλατιά συζήτηση της ανακοίνωσης του ΠΓ, μελέτη της Πολιτικής Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, καθημερινή στήριξη στον «Ριζοσπάστη», πιο πλατιά επαφή με τον κόσμο που προβληματίζεται, αλλά και δυνάμωμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλους τους χώρους και κλάδους.