ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Διαμεσολάβηση «μέσω των δικών της καναλιών» προτείνει η Κίνα

Βαρύ φόρο αίματος πληρώνουν οι λαοί σε Πακιστάν - Αφγανιστάν, καθώς η νέα σοβαρή ανάφλεξη μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζει να καταγράφει πολλά θύματα. Αργά προχτές το βράδυ σημειώθηκε νέο σοβαρό πλήγμα στην Καμπούλ, με βομβαρδισμό Κέντρου Αποκατάστασης Τοξικομανών και τουλάχιστον 400 νεκρούς, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Πάνω από 250 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ μεγάλο τμήμα του κτιρίου καταστράφηκε.

Από την πλευρά τους οι πακιστανικές αρχές υποστήριξαν ότι η επίθεση στόχευε «κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δομές υποστήριξης τρομοκρατών».

Πάντως ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε ότι είναι τουλάχιστον 6 οι δομές Υγείας στο Αφγανιστάν που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ως αποτέλεσμα των κλιμακούμενων διμερών συγκρούσεων. Επίσης, νωρίτερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κέντρα διέλευσης (όπως στην περιοχή Torkham) που συνδέονται με τη μετακίνηση σημαντικών ροών.

Από την πλευρά της Κίνας ο Λιν Ζιάν, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, εξέφρασε χτες την ελπίδα του Πεκίνου «ότι και οι δύο πλευρές θα παραμείνουν ήρεμες και θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, θα εμπλακούν σε επαφές πρόσωπο με πρόσωπο το συντομότερο δυνατόν, θα επιτύχουν κατάπαυση του πυρός επίσης το συντομότερο και θα επιλύσουν τις διαφορές και τις διαφωνίες τους μέσω διαλόγου. Η Κίνα προέτρεψε τις δύο χώρες να εγγυηθούν την ασφάλεια του κινεζικού προσωπικού, των έργων και των θεσμών εκεί, και θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο, μέσω των δικών της καναλιών, στην άμβλυνση των εντάσεων και στη διευκόλυνση της βελτίωσης των σχέσεων των δύο πλευρών».